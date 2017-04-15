В Белгородской области на пасхальных праздниках будут работать дополнительные пункты пропуска на границе с Украиной

Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, что на время празднования Пасхи и поминальных дней в приграничных регионах России и Украины будут работать дополнительные пункты пропуска. Жители приграничных сёл смогут пересечь границу по российским паспортам, показав отметку о месте регистрации в следующих местах пересечения границы:
|Район
|Даты
|Российский пункт пропуска
|Украинский пункт пропуска
|Время работы
|Краснояружский район
|
15–17,
|«Староселье»
|«Грабовское»
|8:00–20:00
|Грайворонский район
|15–17,
23–25 апреля
|«Сподарюшино»
|«Поповка»
|8:00–18:00
|16–17,
23–25 апреля
|«Безымено»
|«Тимофеевка»
|круглосуточно
|16–17,
23–25 апреля
|«Новостроевка Вторая»
|«Ивашки»
|8:00–18:00
|Борисовский район
|16–17,
23–25 апреля
|«Козачья Рудка»
|«Сотнитский Казачок»
|8:00–17:00
|16–17,
23–25 апреля
|«Солнцевка»
|«Борисовка»
|7:00–19:00
|Белгородский район
|16–17,
23–25 апреля
|«Журавлёвка»
|«Журавлёвка»
|круглосуточно
|16–17,
23–25 апреля
|«Журавлёвка»
|«Стрелечье»
|круглосуточно
|Шебекинский район
|16–17,
23–25 апреля
|«Новая Таволжанка»
|«Гатище»
|8:00–16:00
|Валуйский район
|15–17,
23–25 апреля
|«Валуйки»
|«Демино-Александровка»
|8:00–20:00
|Вейделевский район
|15–17,
23–25 апреля
|«Клименки»
|«Сиротино»
|5:00–21:00
В пограничном управлении рекомендуют белгородцам выбирать для пересечения госграницы ближайшие пункты пропуска. В пунктах пропуска через государственную границу РФ, пропуск лиц и автомобилей будет проходить в прежнем режиме, согласно действующим международным соглашениям.
— В случае если в отношении граждан Российской Федерации при нахождении на территории Украины будут применяться какие-либо противоправные санкции, убедительно просим вас сообщать о данных фактах круглосуточно по телефонам доверия пограничного управления ФСБ России +7 (4722) 50-85-15, +7(4722) 31-61-23, — сообщают в пресс-службе пограничного управления.