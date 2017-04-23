«Библионочь-2017» в Белгороде

Собранные средства будут переданы семье девятилетнего Игоря Великих, которому требуется дорогостоящее лечение. 22 мая в 18:00 на площади перед Центром молодёжных инициатив начнётся детская анимационная программа. Развлекать зрителей будут герои сказок, фокусники, ходулисты и мастера шоу мыльных пузырей. Здесь же можно будет потанцевать, попробовать кофе и выпечку, приобрести сувениры, поучаствовать в беспроигрышной лотерее, сфотографироваться в фотобудке и посмотреть лазерное шоу.В 19:30 на сцену ЦМИ выйдет старооскольская cover-группа ВИА «Василёк». Фестиваль завершится фотосушкой с фотографиями участников и гостей фестиваля. Стоимость билетов — 300 рублей. Детям до пяти лет вход свободный. Кроме того, подростки до 12 лет в сопровождении родителей также могут посетить фестиваль бесплатно. Приобрести билеты можно в следующих местах:в кофейне «Калипсо» (проспект Богдана Хмельницкого, 79) ежедневно с 8:00 до 23:00;в ОГБУ «Центр молодёжных инициатив» (улица Студенческая, 17а, помещение «Нового Поколения», вход — железная дверь справа от основного входа) с 10:00 до 18:00;в магазине музыкальных инструментов «Нота» (улица 50-летия Белгородской области, 12б) с 10:00 до 19:00.Как сообщают организаторы, на фестивале будут присутствовать Филипп Воронин и Тимур Бабъяк, полуфиналисты Высшей Лиги КВН 2015 года, участники дуэта «Детективное агентство „Лунный свет“». Игроки «Вышки» вручат родителям Игоря Великих собранные организаторами «Живи» средства. У поклонников КВНщиков также будет возможность сфотографироваться с ними. За сутки в авариях пострадали четыре человека, обошлось без погибших. В субботу, 25 февраля, в Старооскольском районе 26-летний пьяный водитель, который раньше уже был лишён прав, ехал на ВАЗ-21099 на повышенной скорости. Он не успел среагировать и врезался в стоявшую «пятнадцатую». Водитель получил травмы, его госпитализировали в городскую больницу. В ДТП также пострадал 12-летний мальчик, который был в салоне припаркованной машины. В больнице медики оказали ему помощь и отпустили домой.Фото пресс-службы УГИБДД по Белгородской области Город мастеров для детей хотят открыть уже к сентябрю 2017 года. В Белгороде в этом году хотят открыть интерактивный развлекательный центр для детей «Мастерславль». Он расположится на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Супруновской на месте старого белгородского зоопарка. — Это воссозданная мини-модель города со всей инфраструктурой, где дети могут не «поработать» специалистами в самых разных профессиональных сферах, но даже получить «зарплату» и потратить её. Здесь будет всё как в настоящей жизни, кроме одного: жителями и посетителями города являются дети, которые знакомятся с основами различных профессий. Здесь есть свой ЖД-вокзал, своя почта, больница, налоговая инспекция, банки, предприятия и заводы, — сообщает пресс-служба городской администрации. «Мастерславль» разместится в здании на площади 3 тысячи квадратных метров. Здесь появится 41-а мастерская для обучения детей 7-14 лет различным профессиям. Также инициаторы проекта обещают благоустроить прилегающую территорию и набережную Везёлки. На сам проект намерены потратить 250 миллионов рублей — их выделит ГК «Агро-Белогорье» и другие инвесторы, имён которых пока не называют. Сейчас уже на месте будущего города мастеров расчистили территорию и договорились с московской компанией, с которой заключат договор франшизы. Начать строительство «Мастерславля» планируют уже весной, а открыть детский город профессий — до конца этого года. Иллюстрация пресс-службы городской администрацииКак сообщает «БелПресса», к сентябрю в «городе» заработает больница, полиция, паспортный стол, почта, пекарня, ферма, стройка, ветклиника, объекты для работы спасателями, пограничная служба, таможня, гордорстрой и театр. Ещё через год откроют дом моды, археологическую мастерскую, автодром, салон красоты, суд, стадион и другие учреждения. Чтобы работа мастерских была максимально приближена к реальной, за ними закрепят учреждения и компании, которые работают в Белгороде: «Сбербанк» будет следить за работой банка «Мастерславля», региональное УМВД — за отделом полиции, БГАДТ — за детским театром, Белгородский хладокомбинат — за фабрикой мороженого.Организаторы предполагают, что посетителями «Мастерславля» ежегодно будут около 150 тысяч человек, а сам проект окупит себя через семь лет. Окончательная стоимость билета в город мастеров пока ещё не определена. Сейчас рассматривают два варианта: с билетами по 500 рублей и по 200 рублей за час пребывания в «Мастерславле». Напомним, что первоначально озвучивались планы по строительству на месте старого зоопарка аквапарка, но после глава совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов заявил, что два аквапарка — мини- и большой — построят в Белгородском районе на пляже в Нижнем Ольшанце. Кроме того, компания уже начала строить динопарк рядом с новым зоопарком в Сосновке — его обещают открыть ко Дню города. За премиальные баллы можно будет расплатиться за сервисы и телефонные разговоры, а также подключить новые услуги. При регистрации в едином личном кабинете абоненты «Ростелекома» автоматически становятся участниками бессрочной программы «Бонус». За накопленные бонусы белгородцы могут подписаться на пакет телеканалов «Viasat Премиум HD», воспользоваться сервисом «Видеопрокат», оплатить антивирусные программы Dr. Web или Kaspersky Internet Security, а также телефонные разговоры внутри домашнего региона. Бонусы можно получить за регистрацию в программе через личный кабинет, выбор доставки счёта по электронной почте, участие в опросах и полное заполнение страницы в личном кабинете. Когда же у абонентов будет день рождения, «Ростелеком» подарит им 1 тысячу бонусных баллов. Баллы суммируются на едином счёте, который доступен в личном кабинете пользователя. Ими можно воспользоваться в течение двух лет с момента начисления. Подробности программы «Бонус» от «Ростелекома» можно узнать насайте компании, по телефону 8 (800) 100-0-800 или в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». На правах рекламы Помимо традиционных банковских услуг, в банке также можно будет заключить договор на брокерское обслуживание, приобрести облигации, оперативно и без комиссий пополнить свой брокерский счёт. В Белгороде начал работать первый офис инвестиционного банка «ФИНАМ». Компания присутствует на белгородском рынке уже более десяти лет, имеет постоянных клиентов, поэтому руководство приняло решение об открытии банка, где можно будет не только воспользоваться традиционными банковскими сервисами, но и приобрести уникальные продукты, которые предлагает «ФИНАМ». — В Белгороде появится единственный полноценный финансовый супермаркет. И в нём не будет услуги, которая была бы недоступна, — обещает президент группы компаний «ФИНАМ» Владислав Кочетков. Услуги «ФИНАМа» в Белгороде охватывают все категории инвесторов, а самой популярной продолжает оставаться брокерское обслуживание: инвесторы могут проконсультироваться со специалистами, посетить семинары и учебные курсы. Кроме того, в инвестиционном банке можно купить облигации, в том числе и еврооблигации (по словам директора ООО «ФинИнвест Белгород» Сергея Кравцова, они способны давать доход в четыре раза больше, чем депозиты — прим. ред.), проводить конверсионные операции с прямым доступом на Московскую биржу, оперативно и без комиссии вносить деньги на свой инвестиционный счёт и многое другое.Директор ООО «ФинИнвест Белгород», представитель АО «ФИНАМ» в Белгороде Сергей Кравцов отмечает, что, прежде всего, компания хочет повысить финансовую грамотность белгородцев. Кроме того, открытие банка «ФИНАМ» поможет жителям региона проводить операции на российских и зарубежных биржевых площадках по единому счёту и через одну торговую платформу. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании или в офисе ООО «ФинИнвест Белгород» на Гражданском проспекте, 36. На правах рекламы Волейбольный клуб «Белогорье» провёл первую игру из двух на выезде в Казани, проиграв волейбольному клубу «Зенит-Казань» 3:0 по партиям. Два сильнейших клуба страны встретились в финале чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона 2015 года. Белгородский клуб сегодня проиграл казанскому в первых трёх партиях — 25:21, 25:16, 25:12.Первые две игры финальной серии волейболисты провели в Белгороде 22 и 23 апреля, «Фонарь» вёл текстовые трансляция из дворца спорта «Космос» — первая игра, вторая игра. Белгородские «львы» выиграли первую встречу 22 апреля у казанского «Зенита» со счётом 3:0. На второй день финального противостояния «Белогорье» проиграло казанцам 2:3, ведя при этом по партиям 2:0. Напомним, что борьба в финале идёт до трёх побед в серии. Счёт в серии сейчас составляет 2:1 в пользу «Зенита».Четвёртая игра состоится завтра в Казани в 20:00. Если белгородская команда сможет одолеть зенитовцев, то последняя встреча финала чемпионата страны пройдёт в Белгороде 1 мая. Файзуллу Исмаилова оштрафовали на 4,5 тысячи рублей. Имам белгородской мечети, обвиняемый в хранении боеприпасов и оружия, признан виновным в хранении восьми книг, внесённых в федеральный список экстремистских материалов. Сотрудники ФСБ нашли запрещённые книги в молельном доме. В пресс-службе областного суда пояснили, что книги находились в кабинете имама, в шкафу, в открытом доступе. Надпись над шкафом гласила, что книги нельзя выносить за пределы мечети. Согласно показаниям одного из прихожан мечети, он свободно брал книги для изучения, в том числе и запрещённые.— Исмаилов единственный, кто несёт ответственность за содержание находящейся там литературы и, естественно, за распространение запрещённых книг, которые после вынесения приговора сожгут, — пояснили в пресс-службе областного суда. После вынесения решения Файзулла Исмаилов пытался обжаловать решение районного суда, но областной суд отклонил апелляцию. Напомним, в декабре 2015 года имама белгородской мечети задержали по подозрению в хранении оружия и взрывчатки. Его взяли под стражу и обвиняли в связи с террористами и помощи русским гражданам, вступающим в запрещённую в России организацию «Исламское государство». На сегодняшний день Файзулла Исмаилов находится под стражей, следствие по делу продолжается.По данным сайта Go31.ru, следствие по делу Исмаилова завершено, и в ближайшее