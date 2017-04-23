«Библионочь-2017» в Белгороде

В пятницу, 21 апреля, в Белгороде прошла «Библионочь-2017». Библиотеки Белгорода организовывали необычные квесты и развлечения на тему «Путешествия».
Так в Белгородской государственной научной библиотеке зрителей ждали несколько станций, по которым предлагали попутешествовать: «Художественная», «Музыкальная», «Техническая», «Поэтическая», «Таинственная», «Театральная», «Антикварная» и другие. Белгородцев встречали молодые поэты, живая музыка от Белгородской филармонии, исполнители хип-хопа и даже роботы. Желающие могли заказать свой блиц-портрет или сделать аквагрим.