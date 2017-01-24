​В Старом Осколе краеведческий музей начал проводить виртуальные экскурсии и игры

В Старооскольском краеведческом музее провели презентацию нового интерактивного стола, на котором можно играть в обучающие игры и проводить виртуальные экскурсии. Технику купили на средства гранта компании «Металлоинвест».
Сейчас в интерактивном столе установлено две игры, которые сделали сотрудники музея. Чтобы посетители музея могли в них играть им надо знать историю города и местных памятников. Например, для игры «Прогулка по улице Курской» местный художник специально нарисовал Курскую улицу начала 20 века, по которой ходят люди в одежде разных времён. Игроку предлагается выбрать персонажей, которые одеты аутентично времени.
— Наш музей стал первым муниципальным музеем области, у которого есть такой замечательный интерактивный стол. Пока мы создали две игры, но возможности стола намного больше, поэтому в дальнейшем мы планируем объявить творческий конкурс на создание обучающих игр. Мы ищем новые формы работы с посетителями, особенно с детьми, — рассказала Светлана Мищерина, директор музея.