Мирные танки. Что известно о музее бронетанковой техники в Прохоровском районе

В июле 2014 года на заседании российского оргкомитета «Победа» решили создать музей к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а уже 12 ноября на совете представили проект этого музея. Эту идею президенту России Владимиру Путину предложил недавно ушедший из жизни ветеран Великой Отечественной войны Абрам Ехилевский.
Часть средств на создание музея выделили из федерального бюджета. Также на сайте Российского военно-исторического общества объявляли сбор средств на этот проект. Там собрали 1,001 миллиона рублей. Примечательно, что 1 миллион внёс анонимный жертвователь в августе 2015 года.
Когда откроют музей?
Изначально музей планировали построить к середине июля 2016 года, но в связи с задержкой строительства дату открытия перенесли. Согласно последней информации, оно пройдёт 27 января. На церемонию, по информации представителей Российского военно-исторического общества, должен приехать министр культуры Владимир Мединский.
Почему именно Прохоровка?
Место для музея выбрано с учётом исторических фактов — на Прохоровском поле 12 июля 1943 года произошло крупнейшее военное танковое сражение. Напомним, что музей-заповедник «Прохоровское поле» открыли в 1995 году и приурочили это событие к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас там находится музей «Третье ратное поле России», культурно-исторический центр «Прохоровское поле» и Звонница. Ещё в Прохоровке есть Храм святых апостолов Петра и Павла, на стенах которого высечены имена 7 тысяч погибших красноармейцев.
Что будет в музее?
Общая площадь помещения составляет более 2,8 тысячи квадратных метров.
Музей разделён на четыре выставочных зала. В каждом из них представили определённый этап развития танкостроения. Например, первый зал — «Средневековье», здесь всего девять экспонатов, одним из которых является макет танка Леонардо да Винчи. Следующий зал посвящён Первой мировой войне. Он стилизован под производственный цех «Уралмашзавода». Здесь посетители увидят макеты английских, немецких и русских бронемашин. Отдельное место в музее отведут для танкостроительного оборудования — эти экспонаты привезли с предприятий Белгородской области и других регионов, в частности из екатеринбургского «Уралмашзавода».
Посетители музея также увидят макет кабинета гендиректора «Уралмашзавода» советских времён. С 1971 по 1975 год им руководил Николай Рыжков, он привёз в Прохоровку личные вещи и даже мебель тех времён.
По информации «БелПрессы», в отдельном здании расположилась мастерская для реставрации танковой техники. На втором этаже будет работать филиал научно-исследовательского института военной истории при Академии Генштаба Вооружённых Сил РФ.
На улице находится танкодром, ангары для действующей техники, танки и пушки, выставленные под открытым небом.
Танкодром открыли в мае 2015 года. Он и стал первой частью будущего музея. Открывать его приезжал вице-премьер Дмитрий Рогозин.
— Некоторые люди задают вопрос: а зачем вы это делаете? Мы обеспечиваем память. А память — это когда люди понимают, что и следующие поколения будут помнить и будут жить. Пока мы будем помнить, будет существовать наша Родина, наша Россия, которую защитили наши ветераны 70 лет назад! — обратился тогда к участникам церемонии открытия губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
А чем будет отличаться этот музей от других аналогичных?
Создатели музея говорят, что одна из его главных особенностей — IT-укомплектованность. Здесь установили специальный аудио-визуальный комплекс, который создаёт «эффект присутствия» в выставочных залах с помощью звуков и специальных проекционных экранов. Участников экскурсии будет сопровождать «гид» — миниатюрная модель танка Т-34 на радиоуправлении, которая может издавать реальные звуки боя и работы двигателя.
— Здесь предусмотрены и автоматизация, и музейные технологии. Большое количество визуализационных комплексов и средства мультимедиа активно используются, всевозможные проекции. Будут использоваться танковые технологии. Но они, конечно, не носят игровой характер, всё-таки это больше игровое обучение, — рассказала ИА «Бел.Ру» директор государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова.
Как добраться до музея?
В Прохоровку из Белгорода можно доехать на личном транспорте, автобусе или электричке. Время в пути на автобусе — 1 час, на электричке примерно 50 минут.