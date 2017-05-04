Губернатор Евгений Савченко и руководство «Металлоинвеста» договорились о социальном партнёрстве

Евгений Савченко и генеральный директор управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев подписали программу социального партнёрства между регионом и горно-металлургической компанией на 2017 год. В этом году «Металлоинвест» инвестирует в социальные программы области 780 миллионов рублей.
— Компании «Металлоинвест» в Белгородской области принадлежат два ведущих предприятия, которые являются локомотивом развития Белгородчины, потому что заботятся не только о трудовых коллективах, но и о той среде, где живут люди, — это города Старый Оскол, Губкин... В прошлом году приоритетными были программы благоустройства, в этом году средства направляются на объекты здоровьесбережения, медицины, спорта, культуры — на создание благоприятных условий для жизни тех, кто работает на прославленных предприятиях «Металлоинвеста». Я благодарен компании, её акционерам за заботу о территории, и думаю, что это достойный пример выстраивания гармонических отношений бизнеса, власти и людей, — прокомментировал Евгений Савченко.
В прошлом году «Металлоинвест» тоже инвестировал деньги в регион: около 1,7 миллиарда рублей. Тогда в области за счёт компании строили дороги и благоустраивали дворы, реконструировали в Губкине стадион «Лебеди» и оснастили оборудованием детскую городскую больницу. В этом году «Металлоинвест» оплатит реконструкцию санатория «Надежда» в Старом Осколе и реконструкцию лечебно-диагностического корпуса центральной районной больницы в Губкине, поддержит проекты по здоровьесбережению в Старом Осколе. Поможет компания и в реконструкции Губкинского горно-политехнического техникума, выделит средства для поддержки СТИ НИТУ МИСиС.
Предприятие продолжит реализовывать в Белгородской области и свои корпоративные программы «Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Женское здоровье», «Наши чемпионы», «Помощь тяжелобольным детям (Русфонд)», «Сделаем мир ярче!», «Волонтёрство».
В Губкине компания построит фонтан в микрорайоне «Журавлики», реконструирует местный ЦМИ и установит детскую площадку на улице Лазарева. В Старооскольском округе на выделенные деньги хотят построить дом культуры в селе Обуховка, отремонтировать стадион «Труд», продолжат также поддерживать и старооскольский аэропорт.
— На Лебединском ГОКе мы завершаем строительство важнейшего объекта — третьего Цеха по производству горячебрикетированного железа. Зона особого внимания для нас — города, где работают наши лебединцы, металлурги ОЭМК, сотрудники других предприятий региона. Практически завершена программа дорожного строительства, на которую «Металлоинвест» за два года выделил порядка 2 миллиардов рублей... Традиционно важны задачи развития здравоохранения, образования, детского спорта, большого спорта, культуры... И, конечно, особое внимание нашим ветеранам. Эта тема особенно актуальна в преддверии 9 мая. Но для нас важно, что ветераны получают поддержку компании не только по праздничным дням, а на ежедневной основе, — цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева.