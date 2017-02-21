Житель Строителя две недели провёл в квартире с умершей подругой, избитой им до смерти

Суд приговорил 34-летнего жителя Строителя к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый отдыхал вместе со своей сожительницей и знакомыми на съёмной квартире. Когда гости ушли, он в приступе ревности и злости из-за выпитого подругой алкоголя жестоко избил женщину. От полученных травм она умерла. Но несмотря на это, мужчина продолжал ещё две недели находиться в квартире вместе с умершей, только иногда покидая жильё, чтобы купить алкоголь. О преступлении стало известно, когда хозяин квартиры захотел наведаться к квартиранту, и осуждённому пришлось скрыться. Через несколько дней его задержали полицейские.