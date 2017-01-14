В Белгородской области пенсионер отправится в тюрьму за сексуальное насилие над ребёнком

Белгородский областной суд оставил в силе приговор 65-летнему белгородцу, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над семилетней внучкой знакомой.
Преступление произошло летом прошлого года. Ребёнок пришёл к оставшемуся ночевать дома мужчине, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Пенсионер совершил над ней сексуальное насилие. Через несколько дней девочка рассказала обо всём матери.
В суде мужчина признался в совершённом преступлении. Судья признал его виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.