​В Белгородской области для школьников хотят разработать «патриотические тетради»

В Белгороде в первый раз собралась рабочая группа, которая должна разработать единую «Тетрадь школьника Белгородской области». В состав группы вошли сотрудники Белгородского регионального института развития образования, Педагогического института НИУ «БелГУ» и представители типографии.
На заседании обсуждали предполагаемый дизайн будущей тетради и её содержательную часть. Участники обсуждение предложили сделать несколько видов тетрадей: для учеников начальной, средней и старшей школы. Также обсуждалась идея разделить оформление тетради по темам, например: «Спортивная Белгородчина», «Знаменитые люди нашей земли», «Уникальная природа белгородского края».
— Тетрадь должна быть не только яркой, красочной, но прежде всего интересной и полезной по своему содержанию для наших школьников. Требуется продумать, как погрузить детей в историю Белгородской области, сделать познавательными страницы этой тетради. Возможно, для старшеклассников понадобится разработка содержания с профессиональным «вектором». Предстоит решить вопрос о её стоимости, которая должна быть приемлемой; о возможности использования на уроках и во внеурочной деятельности. Ключевая цель нашей работы — воспитание детей на патриотических ориентирах, ценностях, которыми так богата история региона, — отметила Наталия Полуянова, заместитель губернатора области.
Напомним, что работа над созданием единой тетради началась после реплики Евгения Савченко, который на заседании правительства отметил раздражающий дизайн школьных тетрадей.
— По мнению губернатора, среди родителей также есть спрос на тетради, которые не оказывают негативного влияния на психику. Он предложил департаменту образования дать свои рекомендации полиграфическим компаниям, которые захотят выпускать товары для школьников, — пишет «БелПресса».
Предполагается, что единая тетрадь будет сделана по аналогии с единым дневником школьника Белгородской области, который почти десять лет используется в школах региона.