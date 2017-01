​В Белгородской области для школьников хотят разработать «патриотические тетради»

В Черноземье больше белгородцев играют в Pokemon GO только воронежцы. По информации пресс-службы Центрального территориального подразделения МТС, в Белгородской области ежедневно приложением Pokemon GO пользуются около 17,5 тысячи человек. Чаще всего белгородцы ловят покемонов с 14:00 до 15:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Наш регион второй в Черноземье по количеству игроков — больше только в Воронежской области, где приложением каждый день пользуются около 37 тысяч жителей. Всего же в регионах Черноземья в игру с дополненной реальностью заходят ежедневно около 83 тысяч человек, и их количество увеличивается в среднем на 20-25 процентов. Специалисты компании заявили, что при подсчёте статистики использовали данные по трафику Pokemon GO на базе обезличенных данных абонентов МТС, информацию о числе игроков в собственных сетях МТС, оценки количества жителей регионов, уровня проникновения смартфонов, профиля потребления услуг и развития сетей мобильной связи. Об ухудшении погоды предупреждает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в четверг, 28 апреля, в регионе ухудшится погода. В некоторых районах возможны сильные дожди, местами грозы и град. Ветер переменных направлений скоростью до десяти метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.В Белгороде большую часть дня будет облачно, небольшой дождь. Днём температура воздуха 12–14 градусов, ночью до десяти градусов тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью три-пять метров в секунду. Обвиняемые проведут в тюрьме 12 лет на двоих. В законную силу вступил приговор двум бывшим полицейским, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть задержанного. В январе 2015 года обвиняемые дежурили в отделе, когда к ним поступил потерпевший. Мужчина начал нецензурно оскорблять сотрудника РОВД при коллегах, в результате чего тот принялся избивать задержанного. Правда, позже обвиняемый уже утверждал, что погибший получил смертельные травмы от другого сотрудника полиции ещё до попадания в отдел. — На записи с камеры видеонаблюдения видно, что подсудимый вытолкнул мужчину в коридор и избил. После этого бывший полицейский совместно со своим коллегой, в отношении которого идёт другое уголовное дело, незаконно надел на пострадавшего наручники и оставил в коридоре. Избитого мужчину обнаружил второй подсудимый, который схватил его за одежду и затолкнул в туалет, где толкнул ногой, — рассказывают в пресс-службе Белгородского областного суда. На следующий день избитого мужчину забрала скорая. У потерпевшего оказалась закрытая тупая травма живота, вызванная разрывом селезёнки и образованием в брюшной полости свёртков крови, от которых он через несколько дней скончался. На суде полицейские частично признали свою вину, но просили учесть смягчающие обстоятельства (противоправность и аморальность поведения потерпевшего, наличие у обоих осуждённых малолетних детей) и назначить наказание, «не связанное с лишением свободы». Суд апелляционной инстанции учёл смягчающие обстоятельства, но первоначальный приговор оставил в силе. Теперь один обвиняемый проведёт в тюрьме девять лет, второй — три года. Кроме того, они не смогут работать полицейскими ещё два года после выхода из тюрьмы. Напомним, что в сентябре корреспондент «Фонаря» постарался разобраться, как и почему полицейские избивают задержанных. Росстат опубликовал полугодовой отчёт о жилищном строительстве в России. Федеральная служба государственной статистики опубликовала отчёт об объёмах введения в эксплуатация жилья в России за шесть месяцев 2015 года.По данным Росстата, в Белгородской области за полгода построено 605,1 тысячи квадратных метров жилья. — В первом полугодии 2015 года индивидуальными застройщиками введено 123,8 тысячи жилых домов общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России 47,8 процента; в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской Республиках, Республике Тыва, Астраханской и Белгородской областях — от 87,4 до 98,3 процента, — цитирует доклад Росстата «РБК». Сотрудники ГУ МЧС по Белгородской области уничтожили артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны. Житель Чернянского района во время сельхозработ на своём огороде нашёл 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны: восемь артилерийских снарядов и три взрывателя. Боеприпасы после обращения в Службу спасения изъяли сотрудники взрывотехнической группы и уничтожили их на специальном полигоне.В пресс-службе регионального МЧС отметили, что жители Белгородской области каждый день обнаруживают боеприпасы. В ведомстве напоминают, что в таких случаях нельзя перемещать предметы и необходимо сообщить о находке в Службу спасения по телефону 01 со стационарного телефона или по номеру 112 с мобильного, также можно обратиться в полицию по телефону 02. На конференции, посвящённой противодействию терроризму и экстремизму, вице-губернатор рассказал о недостатках современной молодёжной политики. В Белгороде стартовала Международная научно-практическая конференция «Предупреждение вовлечения молодёжи в деятельность террористических и экстремистских организаций». В БГТУ имени В. Г. Шухова съехались руководители субъектов РФ, главы вузов и ссузов, представители спецслужб и религиозных течений страны. От лица руководства Белгородской области их приветствовал первый заместитель губернатора Валерий Сергачёв. Вице-губернатор отличился яркой речью не «по бумажке», в которой раскритиковал проводимую в России молодёжную политику, вспомнил войну в Северной Ирландии и указал на то, что церковь не способна помочь в борьбе с экстремизмом. «Фонарь» приводит выступление Сергачёва без сокращений.Уважаемые участники конференции! Для нас большая честь принимать столь представительное собрание. Тема сама по себе очень актуальна для субъектов Российской Федерации, да и, может быть, в масштабах всего мирового сообщества. То, что происходит в мире, да и в России — это реагирование на «пожары» и всего лишь «затыкание дыр», где уже «лопнуло» и «прорвало». Мы видим, что никаким материальным обеспечением, ничем подобным проблему не решить. Северная Ирландия находится в состоянии экстремистской полувойны с Англией уже более 40 лет — и это при том, что уровень жизни там существенно выше, чем в России, и при том, что сил потрачено на это огромное количество. И огромная идеологическая машина (безрезультатно — прим. ред.) работает в этом направлении! На сегодняшний день уже понятно, что победить зло распространения экстремизма силовым методом, угрозами практически невозможно. Потому что это идеология, а идеологию может победить только идеология. И основная задача, которая стоит перед нашей с вами конференцией, — это попытаться понять первопричины этой болезни и в каких плоскостях, на каких уровнях находятся ответы на решение этих проблем. Большая часть из нас сложилась как взрослые люди при Советском Союзе. Вы помните, что основное достижение идеологической модели было в том, что молодой человек мог видеть путь? Вступая в пору созревания, зрелого юношества, в студенческие годы молодой человек искал ответы на вопросы: «Для кого я?», «Зачем я?», «Как я могу, в конечном итоге, самореализоваться?», «Как я могу то, что заложено отцом и матерью, реализовать на этой территории?». В то время идеология давала понятный путь. Человек, желающий работать в органах власти, желающий служить, должен был получить образование. И не мог человек поступить в университет на юридический факультет, если не отслужил в армии или не прошёл через рабфак. Это было практически невозможно. Шёл естественный отбор: каким путём должен идти человек для того, чтобы в конечном итоге оказаться в том месте, на котором может самореализоваться.На сегодняшний день эти границы абсолютно размыты. Социальные лифты не работают. Да, мы с вами занимаемся (и я в том числе) созданием системы лифтов. Но мы же с вами понимаем, что те кадровые резервы, которые существуют, если на нижнем уровне ещё работают, то начиная со среднего уровня, начальника отдела и т. д., практически не работают. Назначения происходят не по системе кадровых резервов, а по большей части, свыше 50 процентов (я анализировал не только свою область, но и другие), по совсем другим критериям, а значит нет чётко прописанных правил. В чём сегодня проблема экстремизма? Ведь молодёжь, которая туда (в экстремистские организации — прим. ред.) идёт, в том числе девочка из московского университета — это не быдло какое-то! Это наиболее ищущие, если говорить с точки зрения психологии — имеющие маниакальную акцентуацию (смещение в маниакальную сторону) люди, которым по жизни надо видеть дальнейшую цель. Компания реализует долгосрочную стратегию увеличения производства зерновых культур для обеспечения сырьём своих производств. В Белгородской области агрохолдинг «Мираторг» увеличил урожай сои на 47 процентов. В рамках стратегии увеличения производства зерновых культур на полях региона собрали 77 тысяч тонн растения. Площадь полей компании превышает 235 тысяч гектаров, большая часть из которых находится в Белгородской и Курской областях. — Соя является одной из основных культур, необходимых для производства высококачественных экологически чистых кормов для животноводческих площадок. В этом году мы добились увеличения урожайности более чем на 40 процентов до 32,1 центнера с гектара. Повышение эффективности и производительности труда останется нашей основной задачей и на следующий год, — сказал генеральный директор зернового подразделения компании Сергей Нефёдов.На правах рекламы Файзулла Исмаилов останется под стражей до 11 января. В среду, 23 декабря, на закрытом заседании в Белгородском областном суде рассмотрели апелляцию защиты Файзуллы Исмаилова на постановление об аресте на время следствия. Об этом сообщает «БелПресса». Рассмотрев жалобу адвоката, суд оставил решение Октябрьского районного суда без изменений. Напомним, 17 декабря суд вынес постановление об аресте белгородского имама Файзуллы Исмаилова до 11 января. Подозреваемый во время заседания отрицал все обвинения и заявил, что оружие ему подбросили. Очевидц