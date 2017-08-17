Белгородский областной суд согласился с оправдательным приговором экс-начальнику одного из управлений УМВД по Белгородской области Сергею Бутяйкину

Суд апелляционной инстанции согласился с оправдательным приговором бывшему начальнику управления безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области Сергею Бутяйкину, которого обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки. Апелляцию подавали государственные обвинители.
Напомним, что суд над Сергеем Бутяйкиным начался 27 января. Тогда он продолжал работать в УМВД по Белгородской области заместителем начальника информационного центра и находился под домашним арестом.
— Единственным последствием этого дела является подрыв авторитета правоохранительных органов. Причем это является не следствием моей преступной деятельности, а результатом утечки из органов следствия недостоверной информации, — заявил Сергей Бутяйкин на первом рассмотрении дела в суде.
5 июля Октябрьский районный суд оправдал Бутяйкина и признал, что в его действиях не было события преступления.
— Трёхлетнее расследование уголовного дела — уже доказательство моей невиновности. Преступления я не совершал. За уголовным делом стоит лицо высокого ранга, которое обладает административным ресурсом на высоком уровне в противовес установленным законам... В случае осуждения подчинённых всегда увольняется его начальник, — сказал оправданный на последнем заседании.
На следующий день, 6 июля, президент Владимир Путин освободил от должности начальника управления МВД по Белгородской области Виктора Пестерева и перевёл его на аналогичную должность в Вологодскую область.
На пресс-конференции УМВД по Белгородской области 27 июля и.о. начальника ведомства Владимир Жигайло рассказал, что Сергея Бутяйкина восстановили в должности замначальника информационного центра.