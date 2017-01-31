В Белгороде начальник управления молодёжной политики покинет свой пост

Начальник управления молодёжной политики Белгорода Владимир Мерзликин с 1 февраля станет заместителем руководителя аппарата администрации города. Кто вместо него будет руководить ведомством, — пока не сообщается.
Владимир Мерзликин пришёл в мэрию в 2013 году на пост заместителя начальника управления молодёжной политики. До этого он работал в управлении Пенсионного фонда РФ по Белгороду и ГУП «Белводоканал».
Кроме того, мэр Белгорода представил нового начальника городского управления капитального строительства. Им стал Евгений Ивахненко, который с 2006 по 2009 год возглавлял управление капитального строительства области. В управлении экономического развития и инвестиций тоже появился руководитель — Ольга Бочарова, которая раньше работала председателем комитета экономического развития Шебекинского района.