​В Белгороде из-за плохого отопления в жилом доме появилась плесень

В Белгороде, в одном из многоквартирных домов на улице Спортивная из-за слабого отопления в квартирах появилась плесень. Об этом стало известно, после того как жители дома пожаловались активистам Общероссийского народного фронта.
Жильцы обратились в организацию и рассказали, что у них уже 13 лет батареи недостаточно горячие, из-за чего на стенах появилась черная плесень. Управляющая компания не реагировала на жалобы. Также жильцы рассказали, что подъезд в доме долго не ремонтировали из-за чего на ступенях и полах появились выбоины. Общественники обратились в департамент жилищно-коммунального хозяйства и управление государственного жилищного надзора Белгородской области. За несколько недель в доме починили теплоснабжение, а также управляющая компания начала готовиться к ремонту подъезда в доме.
— Мы получили уведомление от Госжилнадзора области о том, что работы по текущему ремонту лестничного марша у подъезда, пола внутри подъезда, окраска трубопроводов включены в план текущего ремонта и будут проведены до середины апреля этого года. Мы, несомненно, проконтролируем выполнение этих работ, но главное, что на сегодня удалось оперативно решить проблему с теплоснабжением в квартирах жильцов этого дома, – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Хлебников.