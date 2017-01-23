​В Ракитянском районе суд обязал администрацию поставить вдову ветерана в очередь на жильё

В Ракитянском районе прокурор добился в суде, чтобы администрация посёлка Пролетарский вернула в очередь на жильё вдову ветерана Великой Отечественной войны. 87-летняя женщина живёт вместе со своей дочерью и двумя правнуками в квартире площадью 30,9 квадратных метра.
Сначала администрация посёлка поставила женщину в очередь на получения жилья как «нуждающуюся в улучшении жилищных условий». Однако позже межведомственная жилищная комиссия отказала пенсионерке в праве на получение жилья, и поселковая администрация исключила её из очереди.
— Мотивируя отказ, жилищная комиссия указала, что внучка пенсионерки является собственником половины дома, расположенного в том же населённом пункте. Однако в доме отсутствует отопление, не имеется водоснабжения и водоотведения, нет внутренней отделки комнат, пол в комнатах залит цементным раствором, то есть фактически проживать в доме не представляется возможным, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд признал незаконным решение жилищной комиссии и отказ администрации посёлка включить пенсионерку в очередь на жильё.