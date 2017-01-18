«Мёртвые души» в виртуальной очереди. Как работает «Электронная регистратура» для записи на приём в больницу

«Электронная регистратура» — это попытка Министерства здравоохранения РФ разгрузить реальные очереди в российских больницах и наладить логистику внутри учреждений. Предполагалось, что человек, регистрируясь в системе с помощью своего СНИЛСа и полиса, сможет через интернет записаться к врачу на удобное время, минуя регистратуру в больнице. На сегодняшний день в Белгородской области «Электронной регистратурой» пользуется в среднем около девяти процентов от общего количества пациентов больницы.
Сама система создавалась не централизованно и сейчас существует в виде разных сервисов почти в каждом регионе России. Местные власти включали создание интернет-регистратуры в актуальные социальные программы, а потом с помощью подрядчиков пытались реализовать проект как могли. Например, в Белгородской области об интернет-регистратуре заговорили ещё в 2009 году. Систему предполагалось реализовать как часть региональной программы «Социальная карта Белгородской области», позже этот проект кочевал из одной социальной программы в другую.
С конца 2011 года созданием и обслуживанием «Электронной регистратуры» в Белгородской области занимается компания «СофТраст», которая также занималась разработкой подобного сервиса для Рязанской, Омской и Московской областей. Если сравнить «Электронную регистратуру» в Московской области, или, например, Чувашской республике, то видно, как сервисы отличаются друг от друга по дизайну и функционалу.
Начиная с 2014 года федеральные власти пытались интегрировать электронную регистратуру в ещё один сервис — «Госуслуги». На сегодняшний день база данных интернет-регистратур четыре раза заново интегрировалась с «Госуслугами», так как сервис постоянно изменялся. Возможно поэтому, между сервисами до сих пор нет стабильной связи, так как оба сайта показывают разную информацию об одном и том же человеке.
Например автор материала поочерёдно пытался зайти в «Электронную регистратуру» Белгородской области и на сайт «Госуслуги» по одному и тому же страховому полису ОМС. В личном кабинете «Госуслуг» не было никакой информации о посещении врачей за год, а в «Электронной регистратуре» числился приём у врача общей практики, за который фонд медстрахования перечислил в больницу 757 рублей. Примечательно то, что автор не был у врача, который указан в личном кабинете «Электронной регистратуры». Автор вообще не был в больнице в тот день, хотя ходил к другим врачам в другие даты.
— Работа регионального сервиса «Электронная регистратура» устойчиво стабильна. Исключением могут быть случаи, когда происходят сбои на стороне провайдеров интернет-услуг. Отображение в личном кабинете услуг, не оказанных пациенту, может произойти, когда услуга является комплексной и состоит из набора услуг. Например: гражданин посещал врача, получал направление на лабораторные исследования, лечение. С 2015 года в области реализуется программа централизации лабораторных исследований. И какие-то исследования гражданину проведут не в той больнице, в которой он посещал врача, а, например, в областной клинике, — объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения и соцзащиты области.
В ответе на редакционный запрос в облздраве также пояснили, что информация о посещении врача попадает в «Электронную регистратуру» автоматически из «реестра-счетов за оказанную медицинскую помощь» и обновляется раз в месяц. Буквально это происходит так: во время приёма пациента врач вписывает в специальный бланк на компьютере факт приёма и те услуги, которые он оказал пациенту (например, первичный осмотр — прим. ред.). В конце месяца информация о всех приёмах в виде одного файла передаётся в фонд ОМС, а потом уже попадает на сайт в «Электронную регистратуру». Если пользователь видит у себя в личном кабинете врача, которого он не посещал, то рядом есть вкладка «не посещал врача», которую можно сопроводить комментарием.
— Все отрицательные отзывы по e-mail в автоматическом режиме направляются в адрес руководителя медучреждения и в департамент здравоохранения и социальной защиты населения области. Проводятся проверки и применяются меры административного и материального воздействия, — пояснили в департаменте.
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В редакцию обратились несколько читателей, которые сообщили, что у них в личном кабинете появились записи о приёмах к врачам, к которым они якобы не ходили. В департаменте здравоохранения прямо не ответили на вопрос, почему могут появляться такие записи, но предположили, что дополнительная строка о посещении медучреждения может появиться если, например, пациент сдавал анализы, которые проверяли в другой больнице.
Некоторые сотрудники редакции «Фонаря» проверили свой личный кабинет и увидели в записях конкретные даты посещения врачей, с их именами и ценой услуги, хотя таких походов не было, и это было не похоже на проверку анализов. Мы воспользовались вкладкой «не посещал врача» и отправили информацию об этих приёмах.
Являются ли подобные записи следствием технического сбоя работы системы или же существует другая причина, почему они появляются, — нам неизвестно. Мы предлагаем читателям самим зайти на сайт «Электронной регистратуры», войти в личный кабинет (для этого нужен СНИЛС и номер полиса ОМС, а также знать, к какой именно поликлинике вы относитесь — прим. ред.) и посмотреть график посещения врачей.
Если вы обнаружите фиктивные записи, вы можете сделать скриншоты и выложить их в комментариях под этим материалом или прислать нам на почту pr@fonar.tv. При желании можете также пожаловаться в поле «Не посещал врача».