​В Красногвардейском районе начали служебную проверку по факту смерти мужчины рядом с больницей

В Красногвардейском районе пройдёт служебная проверка по факту смерти мужчины рядом с местной ЦРБ. Также больницу проверит областная прокуратура и Следственный комитет. Первые сообщения об инциденте в Бирюче появились в интернете 31 января, хотя описываемые события произошли ещё 6 января. В одной из групп социальной сети «Одноклассники» опубликовали сообщение, где якобы дочь мужчины рассказала, что из-за халатности врачей им не удалось спасти её отца, который сначала потерял сознание, а потом умер рядом с больницей.
— Зашла в приёмное отделение, попросила померять давление, на что медсестра в резкой форме заявила, что без назначения врача делать ничего не будет, я упросила её померять папе давление, она несколько раз перемеряла и сказала: «не поняла», а потом посоветовала выпить крепкий чай или кофе и занялась своими делами. Папа посидел на кушетке минут пять, встал и вышел на улицу, — говорится в сообщении.
Затем женщина рассказала, что, вернувшись через несколько минут к отцу на улицу, она застала его без сознания, а потом ему диагностировали смерть.
Заместитель губернатора области Наталия Зубарева поручила проверить информацию о случае в ЦРБ. Специально для этого создали комиссию.
— Издан приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения области, определена комиссия для проведения проверки обстоятельств, содержащихся в сообщении. В настоящий момент членами комиссии на базе ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» осуществляется комплекс проверочных мероприятий, — пояснили в пресс-службе правительства Белгородской области.
«БелПресса» сообщает, что информация о случившимся стала известна министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, которая поручила Росздравнадзору провести свою проверку.