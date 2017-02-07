В НИУ «БелГУ» будут пользоваться высокоскоростным интернетом от «МегаФона»

«МегаФон» обеспечит широкополосным интернет-доступом со скоростью до 20 Мбит/с кампусы Белгородского государственного университета.
— Мы предложили БелГУ наиболее выгодные расценки на весь комплекс услуг, что и стало решающим фактором победы в данном конкурсе,— рассказал директор Белгородского отделения «МегаФона» Михаил Туровский.
Вуз и оператор раньше уже сотрудничали — внутренняя WiFi-сеть университета работала и работает на мощностях инфраструктуры «МегаФона».
— Наш вуз уже входит в двадцатку лучших университетов страны по уровню развития интернет-ресурсов в международном рейтинге Webometrics Ranking of World Universities, и мы продолжаем реализацию большой программы информатизации, повышения открытости для мирового научно-образовательного сообщества. Надеемся, что возможности компании «МегаФон» будут служить задачам укрепления коммуникаций нашего вуза и станут основой развития дальнейшего сотрудничества для формирования современной цифровой научно-образовательной среды, — сказал проректор по учебной работе и информатизации НИУ «БелГУ» Александр Маматов.
После победы в тендере «МегаФон» заключил контракт с НИУ «БелГУ». Доступ к интернету будет в 20-и корпусах университета, учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной, конноспортивной школе, лабораториях и других подразделениях вуза.
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