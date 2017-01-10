«По телефону консультировать не будем». Как мы проверяли работу психологической службы НИУ «БелГУ»

В НИУ «БелГУ» создали службу психологической помощи для студентов, преподавателей, сотрудников вуза и других белгородцев, нуждающихся в такой помощи. Как сообщила пресс-служба Белгородского госуниверситета, сотрудники нового университетского подразделения будут диагностировать, консультировать, проводить мастер-классы, семинары и психологические тренинги. Сюда можно будет обратиться за помощью по вопросам взаимоотношений, личностного роста и саморазвития.
Увидев на сайте университета новость о создании службы психологической помощи, я решил узнать, как она работает, и позвонил по указанному на сайте телефону, чтобы рассказать о проблеме, с которой якобы столкнулся (в прошлый раз таким же образом мы проверяли работу белгородских телефонов доверия и «горячих линий» — прим. ред.).
Я придумал простую и жизненную легенду: «После праздников я не хочу учиться, сдавать экзамены и писать диплом. Помогите»! Трубку взял мужчина, представившийся Дмитрием. Он быстро сориентировался и предложил мне прийти в университет, чтобы обсудить проблему лично, но я захотел сохранить анонимность. Тогда он спросил, являюсь ли я студентом НИУ «БелГУ» или учусь в другом месте (как выяснилось позже, это очень важный момент, потому что бесплатно будут консультировать только сотрудников и студентов университета, всем же остальным придётся за психологическую помощь заплатить). После того, как психолог узнал моё имя, факультет и курс, он попытался вникнуть в проблему и найти её причины. Скажу честно, я придумал только начало легенды, на все же последующие вопросы отвечал так, как и было на самом деле.
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Вы поступали по желанию на эту
специальность?
— Да.
— Учились как?
— Ну... в начале плохо, а сейчас вся сессия на «отлично».
— После окончания вуза вам предстоят какие-то события... В армию вы пойдёте?
— Не знаю, пока не определился, но в армию точно уже не иду.
— Может быть, вас тревожит сама процедура окончания университета, написание и защита диплома?
— Не знаю...
Сотрудник психологической службы во время разговора пытался подойти к проблеме с разных сторон, применял различные способы, чтобы разговорить меня, но постоянно сталкивался с моим «не знаю», «не могу сказать» или «не хочу». В итоге, проанализировав полученную таким образом информацию о событиях, которые предшествовали моей учёбе на факультете журналистики, и узнав о моём общем нежелании чем-либо заниматься, психолог сделал вывод, что моя немотивированность — это последствие неправильно выбранной профессии.
Когда такой «диагноз» был поставлен, и из моих слов нельзя было больше вывести ничего, кроме факта, что четыре года назад я пошёл не на тот факультет, он предложил мне прийти лично и всё-таки обсудить проблемы детально, «с глазу на глаз». После этого я уже признался, кем являюсь на самом деле, и уже как журналист уточнил подробности работы открывающейся психологической службы.
Оказалось, что всё это время я разговаривал с руководителем службы Дмитрием Сазоновым. Он пояснил, что пока здесь ещё не готовы принять всех желающих, потому что в помещениях для приёма людей ведётся ремонт, но планы по развитию службы большие, и в ближайшие месяцы они будут реализованы.
— Консультации по телефону проводиться не будут. Чтобы помочь человеку, нужен непосредственный контакт, — сказал руководитель подразделения.
Сколько будут стоить услуги для белгородцев, которые не учатся и не работают в университете, станет известно тогда, когда психологическая служба заработает в полную силу. Об этом обещают сообщить на сайтах университета и факультета психологии.
Справка «Фонаря»
Психологическая
служба НИУ «БелГУ» находится в аудитории
503 четвёртого корпуса университета
по улице Студенческой, 14. Телефон службы: +