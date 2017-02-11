Белгородские депутаты поддержали ограничения для вейперов

На заседании комитетов облдумы по бюджету и финансам, здравоохранению и социальной политике депутаты поддержали федеральный законопроект, приравнивающих использование электронных сигарет к курению. Его коллегам представила Светлана Масютенко.
— Необходимо ввести требования к употреблению электронных сигарет в общественных местах и, конечно же, запрет на продажу их несовершеннолетним... Проект закона разработан в качестве меры защиты граждан от воздействия дымоиспарителей, а также для предотвращения активной пропаганды курения среди несовершеннолетних, — цитирует ИА «Бел.Ру» Светлану Масютенко.
Депутаты рекомендовали облдуме поддержать проект федерального закона. После его принятия электронные сигареты нельзя будет курить в парках, скверах, пешеходных и велосипедных зонах.
Напомним, что в конце января губернатор Евгений Савченко раскритиковал наличие в регионе кальянных и предложил законодательно проработать возможный запрет работы кальянных. По его словам, «где кальян — там наркотики и спайсы».