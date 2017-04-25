​Квартира в Испании и Mercedes AMG. Белгородские депутаты отчитались о доходах и имуществе за 2016 год

Журналист «Фонаря» сходил на первую экскурсию и послушал мнение тех, кто придумывал, финансировал и идеологически поддерживал новый музей. В пятницу, 27 января, в Прохоровском районе открыли музей бронетанковой техники. На открытие приехал губернатор Евгений Савченко и советник Министра культуры РФ Михаил Мягков. Официально сделать музей решили в июле 2014 года. Тогда эту идею поддержал президент Владимир Путин (подробнее об истории строительства, экспонатах и особенностях музея можно почитать в нашем обзоре — прим. ред.). Всего на строительство потратили около 320 миллионов рублей. Половину этих денег выделил федеральный бюджет, остальное заплатила область. Сам музей стал частью музея-заповедника «Прохоровское поле», где уже есть музей «Третье ратное поле России», культурно-исторический центр «Прохоровское поле», танкодром и Звонница.— Сегодня мы с вами в очередной раз являемся свидетелями и участниками очень важного исторического события. Вводится ещё один музейный комплекс, который очень органично вписывается в общий ансамбль Прохоровского мемориала. Конечно же, этот музей является символом величия русского оружия. Он посвящён нашим солдатам, нашим инженерам, всем, кто трудился в тылу врага, кто ковал победу, — сказал на открытии музея Евгений Савченко.Общая площадь нового музея составила около 3 тысяч квадратных метров. Он разделён на четыре выставочных зала, в которых поэтапно рассказывают историю танкостроения начиная со «Средневековья» и заканчивая макетами современной военной техники (к слову, «Ростелеком» проложил от узла доступа до музея волоконно-оптическую линию связи длиной более одного километра, и скоро посетители музея смогут воспользоваться Wi-Fi, к которому также подключат интерактивные элементы экспозиции — прим. ред.). Основное внимание уделено периоду Великой Отечественной войны. Часть стендов оснащена датчиками движения, которые срабатывают при приближении к экспонату: рядом на стене включается видео. — Это первое моё большое здание, которое я проектировала от начала и до конца: рисовала все эскизы, потом их согласовывала и вела стройку. Мы проектировали интерьер музея и его экспозицию вместе, потому что очень важно пространство, в котором существуют экспонаты. У нас есть анимированные тени, датчики движения, объёмное видео. Мы наконец собрали большой макет нашего танка «Т-34» и сделали на него проекцию с анимацией. Также у нас хорошие аудиогиды, которые синхронизированы с контентом, а вся экскурсия может проходить на русском и английском языке. Есть аудиометки: посетитель подходит, кликает на аудиогид и начинается рассказ, — объясняет Юлия Алюшина, художник-экспозиционер. открытие музея приехал Михаил Мягков, советник Министра культуры РФ и директор Российского военно-исторического общества. Предполагалось, что на открытие приедет и сам Владимир Мединский, но вместо себя он прислал Мягкова. Само же Российское военно-историческое общество на протяжении всего строительства музея помогало консультациями и идеологически поддерживало проект. — Сегодня мы часто можем слышать, что если в будущем будет война, то это не будет горящая фаза, либо она будет очень короткая… Может, это будут информационные войны, психологические, компьютерные. Говорят это, как правило, те люди, которые сегодня планомерно устанавливают своё господство над большей территорией планеты. Я имею ввиду Соединённые Штаты Америки и НАТО. Да, мировой опыт показывает, что следующие войны не бывают полным повторением предыдущих. Но кто сказал, что если на нас нападёт агрессор, то не будут стрелять танки, летать самолеты, не будут выбрасываться десанты в тыл противника?! В конце концов, если враг нападёт на нас, то разбить его можно будет, только если мы разобьём его главные сухопутные силы. А сделать это можно только с помощью бронированного кулака. И здесь опыт Великой Отечественной войны нам как никогда пригодится, — сказал на официальном открытии музея Михаил Мягков. Претендовать на место в органе судейского сообщества могут юристы старше 35 лет. В четверг, 3 марта, Белгородская областная дума сообщила о приёме заявок от кандидатов в квалификационную коллегию судей. Общественные организации и трудовые коллективы могут обращаться в облдуму с предложениями до 1 апреля 2016 года.— В качестве представителей общественности в региональной квалификационной коллегии судей могут быть представлены граждане России в возрасте от 35 лет и старше, с высшим юридическим образованием, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами, — пояснили в пресс-службе облдумы.Подробная информация о документах, которые нужно предоставить кандидатам в коллегию, размещена на сайте облдумы. Справка «Фонаря»Квалификационная коллегия судей — орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий. Согласно федеральному закону от 14 марта 2002 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» к полномочиям областной думы относится назначение семи представителей общественности в квалификационной коллегии судей Белгородской области. Об этом изданию «Р-Спорт» заявил пресс-атташе Европейской конфедерации волейбола Федерико Ферраро. Предстоящие волейбольные матчи Лиги чемпионов пройдут по расписанию. В их числе встречи российских волейбольных клубов с турецкими командами на их площадке. Об этом спортивному изданию «Р-Спорт» вечером во вторник, 24 ноября, заявил пресс-атташе Европейской конфедерации волейбола Федерико Ферраро.1 декабря турецкий волейбольный клуб «Аркас Спор» (Измир) в матче третьего тура примет ВК «Белогорье». 2 декабря в Анкаре пройдёт матч местного «Иллер Банкаси» против московского «Динамо». Ещё одна встреча, но уже в России, также запланирована на 2 декабря — казанский «Зенит», победитель прошлого сезона Лиги чемпионов, сыграет с волейбольным клубом «Халкбанк» (Анкара).Напомним, что ВК «Белогорье» выиграл два групповых мачта в Лиге чемпионов сезона 2015–2016 — с болгарским клубом «Марек Юнион-Ивкони» (0:3) и немецким «Берлин Ресайклинг Воллейс» (3:0) — и сейчас находится на первой строчке группы «А» с максимальными шестью очками.В среду, 25 нобря, «Р-Спорт» сообщил, что Всероссийская волейбольная федерация направила официальное письмо в Европейскую конфедерацию волейбола с просьбой перенести даты матчей или вовсе отменить их, пока не прояснится ситуация со сбитым накануне российским бомбардировщиком Су-24 турецкими ВВС.«Вероятность высокая (что матчи будут перенесены или вовсе отменены), в любое время может появиться не просто рекомендация, а запрет на посещение Турции. Мы послали в ЕКВ официальное письмо с подписью президента ВФВ Станислава Шевченко о том, что эти матчи до момента, пока разъяснится ситуация, лучше перенести на другую дату или произвести смену полей. Официального решения спортивных функционеров нет, и если за ближайшие два дня будет разъяснение Минспорта или ЕКВ, надо будет принимать решение», — заявил в телефонном разговоре корреспонденту «Р-Спорт» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. Всё перемешалось в новом «Что это было?»: на минувшей неделе в судах и под землёй звучали песни, белгородские следователи отчитывались о делах 16-летней давности, 11 грабителей с пистолетом покушались на… кальяны, а Томас Андерс всё-таки собирает чемоданы для поездки в Белгород. Короче говоря, началась весна. Поехали. Владимир Луценко выступает на процессе по делу Зелендинова, фото fonar.tv— на минувшей неделе в белгородских, а позже и в федеральных СМИ появилась новость о запуске белгородского мороженого для кошек и собак. Сообщается, что если человеческие лакомства, в частности шоколад, могут быть «смертельным ядом» для животных, то специальное мороженое и удовлетворит питомца, и не будет для него вредным. Лакомство может съесть даже человек, правда ничего полезного он от продукта не получит. Промышленный выпуск мороженого в Белгороде планируют наладить к лету, а пока на рынок вышла экспериментальная партия десерта для животных.— что делать, если врач захлопнул двери перед вами? Выходить на пикет, караулить медработника в тёмном переулке, писать петицию? Областной департамент здравоохранения и соцзащиты населения предлагает альтернативу — на портале ведомства появился раздел, где каждый может заполнить специальную форму и отправить жалобу на отказ в медпомощи. Сообщается, что обращение будет направлено руководителю конкретного учреждения и специалисту департамента.— фантастическая история о победе науки над преступностью происходит на наших глазах в Белгородской области. На минувшей неделе суд приговорил двух убийц семейной пары в Шебекинском районе к 16 годам лишения свободы — преступление было совершено в 1997 году. Тогда на месте событий следователи нашли шапку с прорезями для глаз, но экспертиза объекта не смогла помочь в выявлении преступников. Только в 2012 году эксперты благодаря новым технологиям выявили пот мужчины на шапке, который спустя ещё три года привёл к убийцам.— «Белогорье» продолжает укреплять свои позиции на российской и международной аренах. На минувшей неделе «львы» вошли в топ-6 сильнейших европейских команд, обойдя в «Раунде 12» французский «Тур» по сумме двух матчей, хоть и проиграв в домашнем 2:3 — «Белогорье» заканчивало матч вторым составом. За выход в «Финал четырёх» белгородцы сыграют с итальянским «Трентино».В российском чемпионате подопечные Вадима Хамутцких вышли на второе место, без шансов обыграв в Нижнем Новгороде одноимённый клуб 3:0. В следующем туре «львы» примут на своей площадке новоуренгойский «Факел».Белгородская кошечка, фото vk.com/fotootchet_belgorodЧто это будет?Не устали праздновать? Если нет, то напоминаем, что впереди Масленица — 13 марта всех любителей блинов и веселья приглашают в центральный парк Белгорода. Здесь с 12:00 можно будет не только продегустировать блины, но и выиграть в нескольких номинациях — например, в «самом правильном блине».Тест «Фонаря» В мероприятии должен был участвовать глава администрации Старооскольского городс
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​Квартира в Испании и Mercedes AMG. Белгородские депутаты отчитались о доходах и имуществе за 2016 год

Депутаты Белгородской областной думы отчитались о своих доходах за 2016 год. Если сравнить декларацию о доходах с прошлым годом, то самые богатые депутаты региона стали беднее, кроме Владимира Зотова, который приумножил своё состояние вдвое. «Фонарь» коротко рассказывает, сколько депутаты заработали в прошлом году, на каких машинах ездили и где жили.

Полную декларацию о доходах региональных депутатов можно посмотреть на сайте Белгородской областной думы. На её основе мы составили список из пяти самых богатых белгородских депутатов, которые оказались членами партии «Единая Россия».

На первом месте — Владимир Зотов, заместитель председателя Белгородской областной думы, председатель совета директоров «Агро-Белогорье», который в прошлом году заработал почти миллиард рублей. В 2015 году его доход был в два раза меньше — 463 миллиона рублей. Как и в 2015 году, Зотов указал в декларации земельный участок площадью почти 7 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью больше 800 квадратных метров и квартиру площадью 112 квадратных метров. У его жены тоже есть две квартиры: одна площадью почти 200 квадратных метров, другая — около 100 квадратных метров. Согласно декларации, машины у семьи нет, хотя раньше до этого супруга Зотова регистрировала на себя внедорожник Mercedes-Benz GLE 350D.

На втором месте идёт Андрей Угаров, директор по производству управляющей компании «Металлоинвест». Он за год заработал 207 миллионов рублей, его доход сократился больше, чем на 70 миллионов рублей. В собственности у депутата есть пара земельных участков общей площадью больше 4 тысяч квадратных метров и два дома общей площадью 1 тысяча квадратных метров. Жена депутата заработала 228 тысяч рублей, а в собственности у неё есть квартира площадью 128 квадратных метров и машина BMW X3.

Следующий по уровню дохода — Сергей Гусев, председатель совета директоров управляющей компании «Славянка». По сравнению с 2015 годом доходы депутата упали почти в три раза — за 2016 год он заработал 149 миллионов рублей. В собственности у депутата есть шесть квартир (площадь самой большой — 269 квадратных метров — прим. ред.) и 13 машиномест. При этом, из транспорта у Гусева задекларирована только моторная лодка «Флагман-380». У жены депутата тоже нет машины, но есть две квартиры общей площадью около 150 квадратных метров, а её доход за год составил 15,5 миллиона рублей.

Четвёртое место по доходам занял Николай Незнамов, председатель «Белгородсоцбанка». В 2016 году он заработал на 4 миллиона меньше, чем в 2015 году — почти 70 миллионов рублей, а вот его жена, наоборот, в 2016 году заработала 12 миллионов рублей, что на 6 миллионов больше, чем было год назад. В 2015 году у семьи в собственности был земельный участок площадью больше 20 тысяч квадратных метров, жилой дом и квартира. В 2016 году у супруги депутата появилось ещё три квартиры площадью от 40 до 100 квадратных метров. Судя по декларации, автомобилей в семье нет.

Замыкает пятёрку самых богатых депутатов Белгородской области Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа. В 2016 году он заработал почти 56 миллионов рублей, что тоже на 4 миллиона меньше, чем в 2015 году. На двоих с супругой у него есть три квартиры общей площадью больше 250 квадратных метров. Ездит депутат на Mercedes-Benz ML350 4 Matic, а его жена — на Hyundai Sanata Fe.

Недвижимость за рубежом и автопарк из 64 машин

У волейболиста и депутата областной думы от «Единой России» Сергея Тетюхина есть две квартиры общей площадью 180 квадратных метров, жилой дом почти на 500 «квадратов» и земельный участок площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. Ездит спортсмен на Mercedes-Benz GL 63 AMG — это самая дорогая машина, задекларированная белгородскими депутатами. Её стоимость около 9 миллионов рублей. У жены Тетюхина тоже есть две квартиры, одна из которых находится в Испании (общая площадь квартиры — 130 квадратных метров). За 2016 год супруга спортсмена заработала больше 9 миллионов рублей.

Сергей Тетюхин, фото scoopnest.com

Зарубежная недвижимость есть у ещё одного депутата областной Думы. Николай Гаврилов, член партии ЛДПР, зарегистрировал дом на Кипре. Помимо этого, у депутата есть девять жилых домов в России и несколько земельных участков под индивидуальное жилое строительство общей площадью больше 34 тысяч квадратных метров. За 2016 год депутат и его супруга заработали больше 5 миллионов рублей.

Относительно небольшой доход — 604 тысячи рублей — задекларировал бывший глава Ровеньского района Николай Мирошниченко. Однако его супруга за 2016 год заработала больше 6 миллионов рублей, а в собственности у неё находится 64 машины: иномарки, легковые отечественные автомобили, тракторы и сельскохозяйственная техника. Также у семьи есть три жилых дома и множество участков, которые используются в сельском хозяйстве.

Самыми бедными оказались депутаты от КПРФ и ЛДПР. Например, Алексей Ерёменко из ЛДПР по документам в 2016 году ничего не заработал, хотя в 2015 году его доход составлял чуть больше 250 тысяч рублей. Депутат КПРФ Анастасия Байбикова заработала в этом году 324 тысяч рублей, а её муж — больше 2 миллионов рублей. В собственности у них на двоих есть квартира площадью 53,5 квадратных метра. Среди «единороссов» относительно невысокий доход (522 тысячи рублей) задекларировала Светлана Масютенко, директор областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

О своих доходах рассказал и предприниматель Александр Щеглов, который за прошлый год заработал больше 17 миллионов рублей. У депутата есть дом, квартира и участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. У супруги Щеглова есть квартира, а за 2016 год она заработала чуть больше 100 тысяч рублей. Ездит семья на Porsche 911 Carrera S (ориентировочная стоимость около 7 миллионов рублей — прим. ред.) и автомобиле Land Rover неопределённой модели.

Дмитрий Голуцкий

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