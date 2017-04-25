​Квартира в Испании и Mercedes AMG. Белгородские депутаты отчитались о доходах и имуществе за 2016 год

Полную декларацию о доходах региональных депутатов можно посмотреть на сайте Белгородской областной думы. На её основе мы составили список из пяти самых богатых белгородских депутатов, которые оказались членами партии «Единая Россия».
На первом месте — Владимир Зотов, заместитель председателя Белгородской областной думы, председатель совета директоров «Агро-Белогорье», который в прошлом году заработал почти миллиард рублей. В 2015 году его доход был в два раза меньше — 463 миллиона рублей. Как и в 2015 году, Зотов указал в декларации земельный участок площадью почти 7 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью больше 800 квадратных метров и квартиру площадью 112 квадратных метров. У его жены тоже есть две квартиры: одна площадью почти 200 квадратных метров, другая — около 100 квадратных метров. Согласно декларации, машины у семьи нет, хотя раньше до этого супруга Зотова регистрировала на себя внедорожник Mercedes-Benz GLE 350D.
На втором месте идёт Андрей Угаров, директор по производству управляющей компании «Металлоинвест». Он за год заработал 207 миллионов рублей, его доход сократился больше, чем на 70 миллионов рублей. В собственности у депутата есть пара земельных участков общей площадью больше 4 тысяч квадратных метров и два дома общей площадью 1 тысяча квадратных метров. Жена депутата заработала 228 тысяч рублей, а в собственности у неё есть квартира площадью 128 квадратных метров и машина BMW X3.
Следующий по уровню дохода — Сергей Гусев, председатель совета директоров управляющей компании «Славянка». По сравнению с 2015 годом доходы депутата упали почти в три раза — за 2016 год он заработал 149 миллионов рублей. В собственности у депутата есть шесть квартир (площадь самой большой — 269 квадратных метров — прим. ред.) и 13 машиномест. При этом, из транспорта у Гусева задекларирована только моторная лодка «Флагман-380». У жены депутата тоже нет машины, но есть две квартиры общей площадью около 150 квадратных метров, а её доход за год составил 15,5 миллиона рублей.
Четвёртое место по доходам занял Николай Незнамов, председатель «Белгородсоцбанка». В 2016 году он заработал на 4 миллиона меньше, чем в 2015 году — почти 70 миллионов рублей, а вот его жена, наоборот, в 2016 году заработала 12 миллионов рублей, что на 6 миллионов больше, чем было год назад. В 2015 году у семьи в собственности был земельный участок площадью больше 20 тысяч квадратных метров, жилой дом и квартира. В 2016 году у супруги депутата появилось ещё три квартиры площадью от 40 до 100 квадратных метров. Судя по декларации, автомобилей в семье нет.
Замыкает пятёрку самых богатых депутатов Белгородской области Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа. В 2016 году он заработал почти 56 миллионов рублей, что тоже на 4 миллиона меньше, чем в 2015 году. На двоих с супругой у него есть три квартиры общей площадью больше 250 квадратных метров. Ездит депутат на Mercedes-Benz ML350 4 Matic, а его жена — на Hyundai Sanata Fe.
Недвижимость за рубежом и автопарк из 64 машин
У волейболиста и депутата областной думы от «Единой России» Сергея Тетюхина есть две квартиры общей площадью 180 квадратных метров, жилой дом почти на 500 «квадратов» и земельный участок площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. Ездит спортсмен на Mercedes-Benz GL 63 AMG — это самая дорогая машина, задекларированная белгородскими депутатами. Её стоимость около 9 миллионов рублей. У жены Тетюхина тоже есть две квартиры, одна из которых находится в Испании (общая площадь квартиры — 130 квадратных метров). За 2016 год супруга спортсмена заработала больше 9 миллионов рублей.
Зарубежная недвижимость есть у ещё одного депутата областной Думы. Николай Гаврилов, член партии ЛДПР, зарегистрировал дом на Кипре. Помимо этого, у депутата есть девять жилых домов в России и несколько земельных участков под индивидуальное жилое строительство общей площадью больше 34 тысяч квадратных метров. За 2016 год депутат и его супруга заработали больше 5 миллионов рублей.
Относительно небольшой доход — 604 тысячи рублей — задекларировал бывший глава Ровеньского района Николай Мирошниченко. Однако его супруга за 2016 год заработала больше 6 миллионов рублей, а в собственности у неё находится 64 машины: иномарки, легковые отечественные автомобили, тракторы и сельскохозяйственная техника. Также у семьи есть три жилых дома и множество участков, которые используются в сельском хозяйстве.
Самыми бедными оказались депутаты от КПРФ и ЛДПР. Например, Алексей Ерёменко из ЛДПР по документам в 2016 году ничего не заработал, хотя в 2015 году его доход составлял чуть больше 250 тысяч рублей. Депутат КПРФ Анастасия Байбикова заработала в этом году 324 тысяч рублей, а её муж — больше 2 миллионов рублей. В собственности у них на двоих есть квартира площадью 53,5 квадратных метра. Среди «единороссов» относительно невысокий доход (522 тысячи рублей) задекларировала Светлана Масютенко, директор областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
О своих доходах рассказал и предприниматель Александр Щеглов, который за прошлый год заработал больше 17 миллионов рублей. У депутата есть дом, квартира и участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. У супруги Щеглова есть квартира, а за 2016 год она заработала чуть больше 100 тысяч рублей. Ездит семья на Porsche 911 Carrera S (ориентировочная стоимость около 7 миллионов рублей — прим. ред.) и автомобиле Land Rover неопределённой модели.