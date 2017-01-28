«Кальянных быть не должно». Коротко об инициативе губернатора и реакции на неё владельцев белгородских кальянных

Слышал, что в Белгороде могут закрыть кальянные. Это правда?
Да, такая мера может быть принята. Об этом сказал губернатор Евгений Савченко на заседании региональной Общественной палаты. Он предложил законодательно проработать возможный запрет работы кальянных.
— Курение в общественных местах запрещено. А какая разница между дымом от сигарет и дымом от кальяна? Никакой. Сигареты, оказывается, нельзя курить, а кальян можно. Это просто пробел в законодательстве. А распространяется всё сейчас быстро. Туда вовлекается молодёжь. А где кальян — там наркотики, спайсы. Кальянных не должно быть, — цитирует ИА «Бел.Ру» Евгения Савченко.
А в кальянных курят табак?
Да, но не везде. В некоторых заведениях, несмотря на принятый «антитабачный закон», руководство действительно иногда идёт на нарушение закона, чтобы не потерять клиентов. Сейчас нельзя готовить кальян с табаком там, где есть еда и напитки, включая чай. Табак можно заменять паровыми камнями и бестабачными смесями — во многих заведениях появилась формулировка «ароматный пар». Но любители кальяна говорят, что курить «ароматный пар» невозможно, поэтому владельцам кальянных остаётся на свой страх и риск балансировать на грани допустимого и запрещённого законом.
Как могут наказать владельцев кальянных?
В нескольких статьях Кодекса РФ об административных правонарушениях и некоторых других законах перечислены основные нарушения, за которые владельцам кальянных придётся заплатить штраф. Так, например, в ФЗ от 23 февраля 2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» говорится о запрете рекламы и стимулирования продажи табака и возможных последствиях этого (запрет рекламы табака касается и кальянов тоже — прим. ред.). С этим законом связана статья 14.3 КоАП РФ. Парадокс, но даже на вывесках кальянных не могут быть нарисованы кальяны, иначе владельцу придётся заплатить штраф до 500 тысяч рублей (если это юридическое лицо — прим. ред.).
Как вы уже поняли, в кальянных нельзя курить табак, а на входе в заведения и у туалетов должны висеть таблички о запрете курения. Об этом говорится в частях третьей и первой статьи 6.25 КоАП РФ.
Правда доказать, что в кальянных курят именно кальян с табаком, сейчас довольно сложно — чтобы оштрафовать заведение, нужно зафиксировать не просто факт курения кальяна, а именно кальяна с табаком. Это можно сделать только с помощью специальной экспертизы. Некоторые заведения используют эту возможность и продают кальяны с табаком, тем самым нарушая закон.
Табак в кальянных нельзя не только курить, но даже и хранить, если владелец заведения не платит акциз и не имеет на него сопроводительных документов. Это регулируют первая часть статьи 16.21, а также первая и вторая части статьи 14.43. Если в кальянной найдут табак без документов, полицейские могут его конфисковать и выписать владельцу штраф.
Как отнеслись к словам губернатора владельцы белгородских кальянных?
Мы позвонили в несколько белгородских кальянных и узнали, как их владельцы относятся к инициативе Евгения Савченко, и что они будут делать в случае принятия подобного закона.
В кальянном клубе «Ганэш» сказали, что ещё не слышали об этой инициативе. Там высказали мнение, что нельзя закрывать кальянные из-за того, что, по мнению губернатора, кальян ведёт к наркотической зависимости. Предпринимать какие-либо действия владелец клуба собирается только после прецедентов, но пока он не очень верит, что у нас в регионе могут принять такой закон.
Похожее мнение озвучили и в кальянной HookahPlace. Там уже знакомы с предложением губернатора, но пока не знают, как будут работать, если закон всё-таки примут.
— Я вам точно скажу, что тот, кто курит кальян, не употребляет наркотики по тем или иным причинам. Мы углублены в традиции, качество, историю. Мы делаем кальян таким, какой он должен быть. Наши гости понимают, что такое кальян, поэтому вряд ли кто-то из наших посетителей даже сигареты курит. Это абсурд, что там где есть кальян, есть наркотики и спайсы, — заявили «Фонарю» в HookahPlace.