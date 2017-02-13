В Белгородской области депутаты внесли уточнения в закон о тишине

Депутаты облдумы на заседании комитета по безопасности предложили уточнить статью 6.12. «Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время» регионального закона «Об административных правонарушениях», чтобы точнее определить, в каком случае человеку придётся заплатить штраф за нарушения покоя других граждан.
— В действующей редакции статьи обязательным условием для привлечения к административной ответственности являлось нахождение правонарушителя на защищаемой территории. В новой редакции статьи главным условием для привлечения к ответственности будет являться сам факт нарушения покоя граждан и тишины в ночное время вне зависимости от того, где в данный момент находится правонарушитель — на защищаемой территории или за её пределами, — пояснил инициатор законопроекта — вице-спикер Сергей Литвинов.
Сегодня за громко работающий телевизор, радио, музыкальный центр, игру на музыкальных инструментах, свист, пение, запуск салютов и фейрверков ночью, если это нарушило покой других людей, нарушителей ждёт предупреждение или штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — штраф от 8 до 10 тысяч, юридических лиц — от 25 до 30 тысяч рублей. За громкий ночной ремонт, загрузку или разгрузку товаров физлицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 80 до 100 тысяч рублей. Если же ночью вдруг громко заработает автомобильная сигнализация, и водитель её не отключит, то его может ждать штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Должностному лицу в этой ситуации придётся заплатить штраф от 8 до 10 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 20 до 25 тысяч рублей.
— В большей степени пострадавшие жильцы не спешат обращаться в правоохранительные органы, а пытаются разобраться либо самостоятельно либо просто надеются, что шумные соседи рано или поздно прекратят нарушать тишину [...]. Норма, обеспечивающая право на покой и тишину в ночное время, рабочая. Однако, в некоторых случаях, чтобы она заработала, необходимо приложить усилия: обращаться к адвокатам за юридической помощью либо самостоятельно фиксировать правонарушения, искать свидетелей, добиваться регистрации заявления и обращений, правильного составления протоколов, — считает белгородский адвокат Евгений Корнев.
Справка «Фонаря»
К «защищаемым территориям» относятся квартиры и помещения общего пользования в многоквартирных домах, жилые дома и придомовые территории, общежития, гостиницы, больницы, диспансеры, санатории, дома отдыха, пансионаты, детские дома, дома-интернаты для детей, престарых и инвалидов. Ночным временем считается период с 23 часов вечера до семи часов утра.