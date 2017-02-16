​Белгородскую область признали самой комфортной для рождения детей

Белгородская область заняла 29 место в Национальном рейтинге рождаемости и стала самым комфортным регионом для рождения детей. Итоги рейтинга опубликованы на сайте газеты «Известия». Составлением рейтинга за 2016 год занимались федеральный проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ.
Рейтинг состоит из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости. В последнем критерии Белгородская область стала лидером.
Критерий рассчитан исходя из нескольких факторов: уровень алкогольных, наркотических и табачных угроз, обеспеченность жильем, развитие детской инфраструктуры, уровень жизни населения, уровень младенческой смертности, количество браков и разводов, число детей в семье и здоровый образ жизни.
По итогам всего рейтинга регион набрал в сумме 30,41 балла.
Лидерами списка стали: Республика Тыва, Чечня и Ингушетия. Последние места заняли: Ленинградская, Псковская и Магаданская области.