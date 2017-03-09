Tele2 вошла в ТОП-100 лучших работодателей России

«Союз автомобилистов Белогорья» собирается предложить ГИБДД способ контролировать стоянки для людей с ограниченными возможностями. Руководитель «Союза автомобилистов Белогорья», член Общественного совета при УМВД региона Леонид Каплий рассказал «Фонарю», что к ним давно поступали жалобы от людей с ограниченными возможностями на то, что они не могут припарковаться на специально отведённых для них местах. — Были жалобы, что на центральном рынке заняты все парковки и сотрудники полиции бездействуют. Писали о том, что машины без специальных знаков занимают все места возле Сбербанка на Гражданском проспекте. Также, по информации, поступающей к нам, возле стоматологической поликлиники № 1 места для инвалидов занимали машины сотрудников ФСБ, ведомство которых находится рядом. Леонид Каплий инициировал рейд по проверке парковок для инвалидов, который прошёл в четверг, 3 декабря. По его словам, даже полицейские до последнего момента не знали маршрут следования. Сотрудники ГИБДД и руководитель Союза автомобилистов проверили парковки возле центрального рынка, Сбербанка на Гражданском проспекте и стоматполиклиники № 1. — Все места были заняты машинами без опознавательных знаков «Инвалид». При проверке водители не могли предъявить документы, подтверждающие инвалидность. Всего мест было около 20, и лишь одно из них оставалось свободным. Возле некоторых парковок инвалиды вставали на проезжую часть, поскольку не могли попасть на свои специализированные места, — описал ситуацию Леонид Каплий. В УМВД по Белгородской области рассказали, что всех нарушителей оштрафуют на 5 тысяч рублей. Леонид Каплий заявил, что на ближайшем заседании Общественного совета при областном УМВД выдвинет конкретное предложение по решению этой проблемы: — Я предлагаю передать базу инвалидов-автомобилистов в ГИБДД, чтобы при обнаружении на специальной стоянке полицейские могли «пробить» машину на законность или незаконность пребывания здесь. Также Леонид Каплий рассказал, что с 4 декабря белгородские водители могут бесплатно получить таблички «Временно припарковался». — Мы изготовили первую партию — 3 тысячи табличек, они красивые, глянцевые, на них будет номер телефона автовладельца и ещё много полезной информации. У себя в группе «Союз автомобилистов Белогорья» во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» мы даём список мест, где можно получить таблички бесплатно. Этот шаг также направлен на окультуривание наших водителей. В течение трёх дней в регионе возможны дожди с грозами. По информации Главного управления МЧС России по Белгородской области, с 11 по 13 июня в регионе ожидаются дожди с грозами. В субботу, 11 июня, днём температура будет держаться в пределах 19–24 градусов выше нуля. Скорость ветра может достигать 7–12 метров в секунду, местами — до 18 метров в секунду. Возможны небольшие и умеренные дожди, местами — грозы. Умеренные и сильные дожди с грозами сохранятся ночью 12 июня. В День России синоптики обещают температуру 17–22 градусов тепла. На следующий день, 13 июня, снова возможны небольшие и умеренные дожди. Температура ночью — 6–11 градусов, днём — 14–19 градусов, в южных районах — до 25 градусов тепла. Начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов рассказал, почему в регионе шли ливни, как огонь брали в кольцо и какую информацию они получают из космоса. — В последнее время мы наблюдаем колебания погодных условий. Это связано с тем, что проходит огромное количество атмосферных фронтов, и на стыке тёплого и холодного циклона происходят природные катаклизмы, — объяснил начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.«Выпадение града способно привести к тому, что урожая может и не быть. В результате такой погоды нарушается жизнедеятельность населения: подтопление дорог, прекращение движения, неудобства для пешеходов».— Ливнёвки, которые смонтированы несколько десятилетий назад, не справляются с тем потоком воды, который сейчас выпадает. Они функционируют недостаточно, и мы планируем вынести этот вопрос на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.«Прохождение циклона обязательно сопровождается вихревыми потоками и усилением ветра до 20–25 метров в секунду. Такие потоки ветра приносят наибольшие неудобства. Мы наблюдаем сейчас огромное количество рекламных конструкций, и те, которые слабо укреплены, могут упасть. При падении они могут повредить всё, что угодно: кровлю дома, линию электропередач, линию связи, припаркованный автомобильный транспорт».— Во время ухудшения погодных условий мы вместе с другими службами своевременно приходили на помощь нашим гражданам и серьёзных проблем не было. Случались падения деревьев в некоторых населённых пунктах Белгородского района. Был случай повреждения крыши, когда одно дерево упало на проезжую часть. В одном из детских лагерей в Шебекинском районе упали несколько десятков деревьев. Всё это мы оперативно ликвидировали. «Самое главное, что мы заранее знаем, что будет та или иная ситуация. Мы получаем информацию о неблагоприятных погодных условиях от Росгидромета и его подразделений, от центра „Антистихия“ МЧС России, из космоса от национального центра кризисных ситуаций. Объединив эти сведения и проведя анализ, мы получаем оперативный прогноз на предстоящие сутки и среднесрочный прогноз на предстоящую неделю. И этот прогноз мы доводим до всех: органов власти субъектов и муниципалитетов, предприятий, учреждений, организаций, в составе которых есть аварийно-восстановительные бригады для того, чтобы перевести силы и средства в режим повышенной готовности. Тогда все находятся в таком сжатом состоянии, как пружинка. И в случае необходимости эта пружинка разжимается, и начинается немедленное реагирование. На сегодняшний день мы получили прогноз о том, что такой период заканчивается.— Но рано пока говорить о завершении пожароопасного периода. Впереди два таких серьёзных месяца, как август и сентябрь. Сейчас мы смело можем говорить, что Рубикон пройден, и мы уже ожидаем мягкого прохождения оставшегося периода. Это связано с температурным режимом, который складывается в зависимости от сезона. Температура начинает снижаться в эти два месяца.— За шесть месяцев 2015 года мы добились снижения по количеству пожаров и гибели на них граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но это не говорит о том, что мы хлопаем в ладоши — мы дальше работаем, чтобы снижать. Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. Все причины возгораний лежат на поверхности. Второе место по распространённости — пожары в автомобильном транспорте.— Когда мы провели анализ техногенных пожаров, мы пришли к выводу, что наибольшее количество пожаров происходит в сельской местности. Одна из причин этого — нарушение правил эксплуатации электроустановок. Горят дома старой постройки: там устарели электрические провода, высох и потрескался изоляционный материал, а население активно пользуется современными электробытовыми приборами.— Что касается природных пожаров, лесных пожаров в 2015 году не зафиксировано. Но расслабляться не будем. Выдохнуть можно будет только в октябре. Правда, в текущем году были две серьёзные предпосылки для их возникновения. 25 мая в селе Титовка Шебекинского района произошло загорание на площади пять гектаров. В лесном массиве горела хвойная подстилка, сухая трава и валежник. Но огонь не перешёл на деревья, сгорело всё внизу.«26 мая в селе Бабанинка Старооскольского городского округа произошло загорание на площади восемь гектаров недалеко от трёх населённых пунктов. Обстановка была довольно сложная, я сам лично руководил тушением пожара. Тогда удалось взять пожар в кольцо, локализовать его и избежать масштабных последствий. Самое главное, что практически не нанесён вред лесным насаждениям». — У нас постоянно проходят профилактические мероприятия. И это позволяет своевременно выявлять и пресекать нехорошие ситуации. Стоят видеокамеры в лесных массивах, причём хорошего разрешения, чёткие, которые даже позволяют разглядеть лицо нарушителя, который занимается поджогами. На сегодня особый противопожарный режим продлён до 2 августа. Это подразумевает ряд ограничений по пребыванию граждан в лесах и увеличение в два раза административной ответственности граждан.По палам сухой травы — в последние три года наблюдается тенденция к увеличению, но, может быть, увеличивается количество обнаруженных очагов. Не исключён вариант, что раньше где-то на территориях районов замалчивали эти проблемы. Сейчас технические средства позволяют тщательно мониторить ситуацию, фиксировать все очаги и потом задавать вопросы. Я так понимаю, что определённые руководители на местах поняли, что с этим шутить нельзя.«На воде в этом году обстановка немного поспокойнее, чем в прошлом. Купальный сезон традиционно начался 1 июня и будет продолжаться до 25 августа. В обязательном порядке происходило техническое освидетельствование пляжей. В этом году обследовано 52 пляжа. У нас ежегодно увеличивается количество таких мест. Четыре года назад их было 45. В следующем году планируем отрыть 54 пляжа. Мы выявляем те места, где люди традиционно отдыхают, но они не оборудованы, и стараемся сделать их безопасными. Все места обследуют водолазы, убирают со дна опасные предметы».— У нас были проблемы с пляжем в посёлке Маслова Пристань в Шебекинском районе, там гибли люди. После обустройства пляжа и расположения там спасательных постов ситуация нормализовалась. За купальный сезон у нас погибли 12 человек.«Было три происшествия с детьми, двоих удалось спасти. Третий ребёнок погиб в начале июля на реке Убля по недосмотру взрослых». На сайте волейбольного клуба появилось официальное заявление президента, в котором он прокомментировал публикацию в итальянском издании. Президент и главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин прокомментировал информацию на сайте итальянского издания Gazetta dello Sport. В заметке говорится о том, что из-за экономического кризиса клуб покинут диагональный Георг Грозер и сам Геннадий Шипулин.— Ни о каком финансовом кризисе и массовом расставании с игроками речи не идёт. Клуб продолжает подготовку к сезону в штатном режиме. Возможный переход немецкого диагонального Георга Грозера в другой клуб — это сугубо кадровое решение клуба, продиктованное текущей ситуацией, — говорится в заявлении, опубликованном на офици