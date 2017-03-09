Tele2 вошла в ТОП-100 лучших работодателей России

Компания Tele2 во второй раз вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. В рейтинге учитываются три показателя: мнения соискателей, отзывы сотрудников и экспертная оценка эффективности департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. Всего за год компании удалось подняться на девять пунктов. Помимо этого, Tele2 вошла в число работодателей с самыми развитыми HR-процессами и её назвали одной из наиболее привлекательных для соискателей.
— Став новым федеральным мобильным оператором, Tele2 стремительно продвинулась в рейтинге лучших работодателей страны. Это достижение прежде всего основано на вовлечённости, профессионализме и приверженности персонала ценностям компании. Мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники и соискатели считали Tele2 лучшим местом для работы, и высокая позиция компании в авторитетном российском рейтинге подтверждает эффективность наших действий в этом направлении, — рассказала директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова.
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