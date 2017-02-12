В Губкине будут судить подростка, обвиняемого в избиении и вымогательстве денег у школьницы

Сотрудники Следственного отдела по городу Губкин завершили расследования уголовного дела, фигурантом которого стал 14-летний молодой человек. Его обвиняют в вымогательстве с применением насилия.

По версии следствия, в течение полутора месяцев летом 2016 года подросток подкарауливал и нападал на несовершеннолетнюю девочку. Он ей угрожал, избивал и даже использовал электрошокер. Всего таким образом он получил от неё 3,5 тысячи рублей.

Следователи передали дело в суд. За вымогательство с применением насилия обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.