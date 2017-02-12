Ограничение будет действовать до 19 апреля. В Белгородской области временно закроют дороги для грузовиков с превышением предельно допустимых нагрузок на оси: 7 тонн — для одиночных осей, 6 тонн — для двуосных тележек и 5 тонн — для трёхосных тележек. На международные перевозки грузов и перевозку пассажиров на автобусах это ограничение не распространяется.По информации управдора по Белгородской области, эта меру ввели «с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период».Ограничение будет действовать с 21 марта по 19 апреля.
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понедельник, 13 февраля

В Губкине будут судить подростка, обвиняемого в избиении и вымогательстве денег у школьницы

Школьнику грозит до семи лет тюрьмы.

Сотрудники Следственного отдела по городу Губкин завершили расследования уголовного дела, фигурантом которого стал 14-летний молодой человек. Его обвиняют в вымогательстве с применением насилия.

По версии следствия, в течение полутора месяцев летом 2016 года подросток подкарауливал и нападал на несовершеннолетнюю девочку. Он ей угрожал, избивал и даже использовал электрошокер. Всего таким образом он получил от неё 3,5 тысячи рублей.

Следователи передали дело в суд. За вымогательство с применением насилия обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.

Мария Лаврив

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#Губкин #Следственный комитет #дети #школьники
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