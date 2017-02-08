В Старом Осколе школьник победил в международном конкурсе компании Google. Евгений Шульгин вместе с ещё тремя россиянами соревновался в программировании в этапе Google Code-in.
Теперь ученик 11 класса 30-й школы Старого Оскола вместе с другими финалистами поедет в главный офис компании. Четыре дня они будут жить и общаться с сотрудниками Google в кампусе компании Mountain view в Селиконовой долине.
Справка «Фонаря»
Google Code-in — это соревнование по программированию для молодых людей от 13 до 18 лет. За выполненные задания школьники получают призы и деньги, а десять лучших участников по окончанию соревнования едут в главный офис Google.