«МегаФон» обеспечил мобильной связью компанию «Планета»

«МегаФон» обеспечил услугами мобильной связи руководителей, менеджеров и сотрудников одного из ведущих региональных производителей пластиковых окон — компанию «Планета». Теперь они могут оперативно общаться с коллегами, заказчиками и партнёрами. Для этого «МегаФон» из сети другого оператора связи перенёс и портировал больше 30 рабочих мобильных номеров «Планеты» с удобными тарифными планами «Корпоративный безлимит» и «Корпоративный стандарт».
— Производство и офис клиента расположены в окраинной части областного центра, в зоне частного сектора. Поэтому ранее наш заказчик испытывал серьёзные сложности с качеством мобильной связи. Мы быстро решили эту проблему, установив на площадке «Планеты» фемтосоту (мини-базовую станцию — прим. ред.). Теперь здесь успешно работают голосовая связь и мобильный 3G-интернет на скорости до 20 мегабит в секунду, — сообщил директор Белгородского отделения «МегаФона» Михаил Туровский.
Кроме того, «МегаФон» подключил «Планете» сервис «Виртуальная АТС». Теперь в компании будет своя «умная» IP-телефония с полноценным функционалом локальной телефонной станции.
— «МегаФон» стал единственным оператором в Белгороде, который смог в полном объёме реализовать все наши требования к организации корпоративной мобильной связи как на местах, так и в поездках по области. Телеком-сервисы оператора помогли оперативно оптимизировать наши внутренние коммуникации, а интеграция телефонии с CRM-системой дополнила маркетинговые программы, обеспечив более эффективное взаимодействие с клиентами, что позитивно отразилось и на динамике продаж, — оценил сотрудничество с компанией директор «Планеты» Николай Настенко.
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