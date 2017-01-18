​В Белгородской области «МегаФон» удвоил LTE-покрытие

Компания «МегаФон» удвоила LTE-покрытие в Белгородской области. Теперь сверхскоростным интернет доступен в Алексеевском, Старооскольском, Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Яковлевском, Ивнянском, Губкинском, Прохоровском и Белгородском районах области. Пользоваться таким интернетом могут более 700 тысяч жителей крупных городов области, районных центров, прилегающих к ним сёл и деревень.
— Городским и сельским населением всё более востребованы быстрые и надёжные 4G-сети, ставшие удобной альтернативой проводному интернет-соединению. LTE-сервисы особо популярны в бизнес-центрах, парковых зонах и в районах пригородных частных домовладений, а также в малых населенных пунктах, где ещё нет широкополосного доступа в глобальную сеть. С помощью 4G абоненты всё чаще получают госуслуги, оплачивают покупки, дистанционно работают и обучаются, а также общаются с родными и близкими. Для тысяч наших клиентов это новое качество жизни, — комментирует Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании.
Оператор рассказывает, что в среднем жители региона потребляют 1 терабайт интернет-трафика в сутки. Самыми «качающими» признаны абоненты из областного центра.
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