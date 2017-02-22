В Белгородской области мужчину подозревают в незаконном проникновении в чужой дом

Праздничные мероприятия пройдут на площадке музея-диорамы. Во вторник, 23 февраля, в Белгороде День защитника Отечества начнут праздновать в 10:00 на площадке у музея-диорамы. В течение всего дня там будут проходить концерты и другие праздничные акции. В 19:00 там же начнётся праздничный фейерверк.Напомним, из-за праздничных мероприятий в центре Белгорода ограничат движение транспорта, остановку и стоянку автомобилей. Дачные объединения могут подключаться к сетям общего пользования. В 2016 году сотрудники «Белгородэнерго» намерены выполнить около 7,5 тысячи договоров на технологическое присоединение электроустановок потребителей к сетям. Специалисты компании напоминают, что в марте 2015 года правительство РФ постановлением № 219 уточнило порядок подачи заявок на присоединение к электросетям представителей садоводческо-огороднических обществ, дачных некоммерческих объединений (СНО) и граждан, проживающих или ведущих на его территории индивидуальное хозяйство. Теперь энергетикам в каждом конкретном случае не нужно будет прокладывать отдельную линию электропередачи, загромождая ими территорию, а у всех садоводов, как членов товарищества, будет полное право на использование общего электросетевого имущества. Процедура присоединения к электросетям начинается после заключения договора между «Белгородэнерго» и потребителем. Заявку можно подать в центрах и пунктах обслуживания потребителей, расположенных в каждом районе области. После заключения договора и оплаты услуг, потребитель приступает к выполнению своей части технических условий по подготовке объекта к подаче напряжения: монтажу вводного распределительного устройства, контура заземления, установке прибора учёта и прочего. «Белгородэнерго» обеспечивает проектирование и строительство внешних сетей электроснабжения, после чего уведомляет заявителя о фактической готовности к присоединению. Стоить помнить также об ответственности потребителей за несвоевременное информирование энергетиков об отсутствии необходимости присоединения (в связи с продажей участка или домовладения, сменой собственника и по другим причинам). С них в судебном порядке могут взыскать неустойку, связанную с затратами физических и временных ресурсов на подготовку электросетей, которые затем остаются невостребованными. Издание «Р-Спорт» со ссылкой на НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии сообщает о госпитализации девушки. В среду, 12 октября, в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии сообщили о том, что у них находится 16-летняя дочь Фёдора Емельяненко.— У нас лежит девочка 16 лет, избита мужчиной, как сказал её лечащий врач. Завтра, может быть, её выпишем, — цитирует «Р-Спорт» сотрудника медучжреждения.О нападении на девушку первым сообщил «Московский комсомолец». По предварительным данным, её избил неизвестный мужчина ещё 9 октября. СМИ связывают нападение на подростка с недавним скандалом вокруг детских боёв по смешанным единоборствам, которые прошли в Грозном с участием детей президента Чечни Рамзана Кадырова. 5 октября Фёдор Емельяненко высказался написал о недопустимости подобных детских соревнований. На критику известного белгородского бойца ответили сторонники Рамзана Кадырова. В частности, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов. 7 октября в инстаграме Рамзана Кадырова появилась публикация, в которой он потребовал удалить оскорбления в адрес Емельяненко. Специальный корреспондент «Фонаря» побывал на встрече руководства белгородской полиции с журналистами. Встречу с представителями СМИ начальник УМВД России по Белгороду Евгений Гаенко начал с размышлений о том, как полиции стоит рассказывать о своей работе общественности. Одна из форм общения была придумана и реализована начальником белгородского УМВД накануне — снять клип на песню Лолиты «Она — ангел», в котором Евгений Гаенко сам сыграл одну из ролей. Видео было приурочено ко Дню сотрудника внутренних дел и рассказывало о нелёгких буднях представительниц прекрасного пола на службе.— Самая идея создания этого клипа витала у меня в голове очень давно. Хотелось показать гражданам, что в полиции работают такие же люди. Негатив широко тиражируется СМИ, а то, что делается хорошего, — остаётся незаметным. Воспринимается (хотя, наверно, это и правильно) как должное. Я бы очень хотел, чтобы мы это хорошее чаще показывали и рассказывали, — поделился Гаенко и сразу же анонсировал новое видео. «Сейчас начинается работа над созданием короткометражного фильма по факту ряда резонансных задержаний в Белгороде. В первом квартале наступающего года мы постараемся вас удивить. Действие будет развиваться на основе реальных фактов задержаний. Там будет и музыка, и юмор, но главное — люди увидят, чем занимается полиция».По словам начальника УМВД, такие видео могут ускорить карьерный рост сотрудников, снимающихся в них, но «кастинг» сможет пройти далеко не каждый. — Главная героиня, Юлия Потапова, получила второе высшее юридическое образование, и сейчас ей предложена вышестоящая должность. Но ни одна из сотрудниц не попала в клип только за красивую внешность — за каждой девушкой стояли показатели деятельности. Все, кто снимался, — на хорошем счету в подразделениях, — рассказал начальник полиции Белгорода.Сам ролик снимала старооскольская телевизионная студия «Сминг-Медиа». — Они сделали это бескорыстно. Это люди, которым не безразлично отношение к полиции, и мы будем работать с ними и дальше, — поделился Гаенко.На этом разговор о видео завершился — наступило время актуальных вопросов.Первый касался продажи нелегального алкоголя «с рук» на улицах Белгорода — в частности, украинского самогона. — Изымаем продукцию, информации довольно много. Затрудняет работу то, что жители города формально стимулируют продажу алкоголя. Нередко факт задержания правонарушителей вызывает массу возмущения. «Зачем вы их задерживаете?» — удивляются люди. И формально белгородцы сами поощряют нелегальную торговлю. Для примера, отрабатывали одну из точек самогоноварения на Харьковской горе. Туда буквально за час порядка 15 человек пришли. Люди потоком идут, причём довольно нормальные люди приходят, — удивлялся Гаенко.Начальника УМВД спросили об отношении к организации «Лев против» — молодёжи, которая самостоятельно борется с курением в общественных местах города. — С точки зрения того, что они делали, — это самодеятельность. Саму благую идею — пресекать факты нарушения закона — они обрекли в ненужную форму. На то есть специально уполномоченные правоохранительные органы, которые обязаны этим заниматься. «На сегодня Андросов (член Общественного совета при УМВД — прим. ред.) по моей просьбе провёл разговор с Булатовым (лидер белгородской ячейки „Лев против“ — прим. ред.). Мы попросили нашего „Льва“ взять под крыло „Скорой молодёжной помощи“, высказали претензии, в рамках которых сами участники „Льва против“ могут стать субъектами административного правонарушения. В дальнейшем их мероприятия будут продолжаться, но вместе с сотрудниками полиции. Каждый должен делать свою работу», — пояснил Гаенко.По словам главы полиции Белгорода, если в дальнейшем активисты продолжат «самосуд» на улицах областного центра, к ним будут применяться «максимально жёсткие меры». Следующий вопрос касался судьбы дела о «серых схемах», выявленных в БГТУ им. В. Г. Шухова общественником Сергеем Лежневым. Вопрос об этом Евгений Гаенко переадресовал начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Андрею Кузнецову.— Мы берём соответствующее объяснение: как от студентов, так и от руководящего состава вуза. Если дойдёт очередь до ректора, то мы допросим и его. Проводим экспертизы, ревизии. На данный момент материал находится в стадии проверки, результат пока не готов, — рассказал Кузнецов.Более развёрнутый ответ дал сам Гаенко.«На сегодняшний момент возбуждены ряд уголовных дел, находящихся в производстве Следственного комитета, связанных с коррупционной составляющей в виде незаконного получения вознаграждений. Процессуальное решение будет принято до конца 2015 года. В связи с тем, что обращение затрагивает должностные лица, обладающие определёнными полномочиями, процессуальное решение будет приниматься Следственным комитетом Российской Федерации», — пояснил глава муниципального УМВД.Журналисты поинтересовались подлинностью аккаунта «УМВД РФ по Белгороду», от имени которого в популярных сообществах «ВКонтакте» время от времени появляются сообщения разного характера. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_308841377_136", 308841377, 136, 'ulAuW057Akmt8azgBx1W8dqJDQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— Эту страницу по моему поручению ведут наши общественные помощники. У нас есть официальный сайт, но особенно для молодёжной аудитории гораздо удобнее общаться в соцсетях. Данная страница ведётся пробно, «для затравки»: как на неё будут реагировать, какую вызовет реакцию? Она себя не позиционирует как официальная страница УМВД. «Из доклада добровольных помощников, которые ведут её, — мы на правильном пути и теперь необходимо создание официальной страницы, которую будет вести официальный представитель полиции», — поделился Евгений Гаенко.Журналисты спросили руководство городской полиции и об интернет-мошенничестве — заместитель начальника следственного управления городского УМВД Сергей Пятаков заметил, что больше всего дел по этой теме связаны с телефонными аферами, однако и в веб-пространстве полно обманщиков.— Обычно всё очень просто: человек ищет возможность купить дешевле определённую вещь. Ему обещают её за дешёвую цену, человеку нравится. Ему сразу объясняется, что условие пересылки — предварительная полная оплата. Людям хочется рискнуть. Если исключить неоправданный риск, можно существенно снизить такие преступления. Он переводит деньги, не имея никаких гарантий. Максимум, что предоставляется, это сканируется паспорт, который в 100 процентов случаев не имеет отношения к мошеннику. Был реально случай, когда мать попросили переслать д