В Белгородской области мужчину подозревают в незаконном проникновении в чужой дом

На 36-летнего мужчину завели уголовное дело за незаконное проникновение в чужое жилище. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Белгородской области.
По версии следствия, вечером 10 февраля мужчина был в одном из садоводческих товариществ. Он замёрз и захотел погреться. Открыв окно, подозреваемый проник в дом. Через три дня хозяин увидел разбитое стекло и обратился в полицию.
Сейчас идёт расследование уголовного дела. За незаконное проникновение в жилище, против воли проживающего в нём лица, подозреваемому грозит до трёх месяцев тюрьмы.