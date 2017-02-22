В Белгороде депутат горсовета призвал обеспечить Евгению Савченко «политическую поддержку» в виде 2/3 голосов избирателей

На заседании горсовета глава фракции «Единая Россия» Юрий Астахов обратился к коллегам с призывом обеспечить Евгению Савченко убедительную победу на предстоящих выборах.
— Текущий год для всех нас будет годом экзамена. Осенью предстоят выборы губернатора Белгородской области. А Евгений Степанович уже заявил, что не исключает возможность баллотироваться на новый срок. Уважаемые коллеги, я ко всем обращаюсь. Никому 36 процентов не нужны будут!.. Оптимальная цифра — 60-70 процентов явки, и (голосование) за губернатора. Тогда Белгород сможет доказать, что экономически и социально развивается, и что политическая поддержка губернатору есть. Добиться этого — наша общая стратегическая задача, — приводит слова депутата Юрия Астахова сайт Go31.ru.
Отметим, что на выборах депутатов Госдумы VI созыва в Белгороде явка была 48 процентов избирателей. За «Единую Россию» тогда проголосовали 36,69 процента жителей областного центра (об этой цифре в своём выступлении говорил Юрий Астахов — прим. ред.), а в Белгородском избирательном округе этот показатель оказался выше — 52,72 процента голосов.
Напомним, что в начале февраля на пресс-конференции губернатор Евгений Савченко заявил, что ему «ничего не мешает баллотироваться на очередной срок выборов губернатора Белгородской области», и он планирует этим правом воспользоваться.