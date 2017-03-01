​В Белгородской области школьника оштрафовали за песню из ролика террористической организации ИГИЛ

В Белгородской области суд признал виновным школьника, у которого на странице в социальной сети во «ВКонтакте» нашли аудиозапись из ролика про ИГИЛ (организация официально запрещена на территории Российской Федерации — прим. ред. ). Песня «Скоро, очень скоро» является саундтреком ролика 2015 года, который распространяли в интернете представители террористической организации. На видео показывали сцены убийств и терактов. В России признали видео и песню экстремистскими.
На подростка составили административный протокол, а его отец заплатил 1 тысячу рублей штрафа за своего сына.
Отметим, что в 2016 году в Белгороде к административной ответственности за распространение экстремистских материалов привлекли 12 человек. На одного человека за публикацию экстремистского сообщения завели уголовное дело. «Фонарь» подробно разбирал тему, связанную с административными и уголовными делами, которые возбуждают на белгородцев за публикации в интернете. В материале мы объясняем, за какую фразу в интернете могут арестовать человека и почему одних судят статьям Уголовного кодекса, а других — по статьям Кодекса об административных правонарушениях.