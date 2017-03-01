​В Белгородской области школьника оштрафовали за песню из ролика террористической организации ИГИЛ

Компания улучшила связь в нескольких посёлках и хуторах Прохоровского района. В Коломыцевском сельском поселении Прохоровского района на 30 процентов увеличилась территория мобильного покрытия. Там появилась новая базовая станция от «МегаФона». Кроме того, в девяти посёлках и хуторах улучшилось качество голосового общения абонентов оператора — теперь около 1,5 тысячи прохоровчан общаются без голосовых помех. — Наша компания была и остаётся единственным оператором с надёжной голосовой связью в селе Коломыцево. Мы продолжаем работать над обеспечением услугами связи жителей периферийных районов, и в этом году запланировали строительство больше десятка новых базовых станций в сельской местности. Они не только улучшат качество действующих голосовых услуг, но и обеспечат наших абонентов мобильным 3G-интернетом, — комментирует директор Белгородского отделения «МегаФона» Михаил Туровский.В 2016 году новые станции «МегаФона» появились в более чем 20 сёлах, деревнях и посёлках региона. Для улучшения качества речи при голосовом общении компания использует инновационную технологию HD-Voice.На правах рекламы Молодому человеку грозит до восьми лет тюрьмы. В Старом Осколе полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в конце 2015 года в городскую больницу поступил мужчина с ушибами и травмой грудной клетки. Потерпевший сделал замечание компании молодых людей, которая шумела на лестничной площадке. Один из отдыхавших напал на него с кулаками. Когда мужчина упал, молодой человек несколько раз ударил его ногами в грудную клетку. После этого компания сбежала из подъезда. Родственники пострадавшего вызвали «скорую». Мужчина не запомнил напавшего на него человека, поэтому полицейские нашли его только через полгода. Им оказался 22-летний студент местного вуза. Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью передали в Старооскольский городской суд. Молодому человеку грозит до восьми лет тюрьмы. Прокуратура Новооскольского района будет контролировать расследование уголовного дела. Суд и прокуратура в Новооскольском районе поддержали ходатайство следствия об аресте виновника ДТП, в котором погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. На 25-летнего мужчину завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Районная прокуратура будет контролировать расследование уголовного дела. Обвиняемому грозит до девяти лет лишения свободы.Напомним, 9 апреля, в Новооскольском районе автомобилист сбил двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте аварии. Женщины шли по дороге в попутном движению автомобиля направлении. Медицинское освидетельствование показало, что водитель во время аварии был пьян. 53 школьника получили золотые значки комплекса ГТО, среди них житель нашего региона Максим Шоков. В понедельник, 24 августа, Белгород принимал участников первого в России фестиваля ГТО. Юные спортсмены — российские школьники 11–15 лет — приехали из разных регионов страны, чтобы поучаствовать в состязаниях, предусмотренных спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». По словам организаторов, общее количество заявленных участников составило более 500 человек. Несмотря на то, что торжественное открытие фестиваля на центральном городском стадионе «Энергомаш» состоялось вечером в понедельник, соревнования начались с самого утра на спортивных площадках БГТУ им. В. Г. Шухова. Определились сильнейшие в беге, метании мяча, прыжках в длину с места, наклонах туловища, стрельбе, силовой гимнастике и плавании. Статс-секретарь — заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова и директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации Александр Страдзе наградили 53 школьников золотыми значками комплекса ГТО. От Белгородской области значок четвёртой ступени получил Максим Шоков.Замминистра спорта РФ также вручила сертификаты белгородским послам ГТО, в число которых вошли капитан волейбольной команды «Белогорье» Тарас Хтей, призёр Олимпийских игр 1980 года, почётный гражданин города Белгорода Юрий Куценко и чемпион мира и Европы по кикбоксингу Олег Утенин. Журналисты «Фонаря» читают не только новости, но и книги. Вторые любят даже больше. Наш автор Екатерина Семёнова рассказывает, на какие новинки стоит обратить внимание, продаются ли они в книжных магазинах Белгорода и во сколько обойдётся покупка. Длинные осенние вечера — самое время пить чай и читать книги. Постоянный переход на зимнее время в прошлом году сделал их еще длиннее, а значит, у каждого есть шанс дойти, наконец, до конца списка «это надо прочитать». Но «Фонарь» решил усложнить вам жизнь и публикует список новинок этого месяца, которые уже можно приобрести в магазинах города.Терри Пратчетт. В представлении не нуждаетсяВпервые на русском — «Финт» от легендарного создателя «Плоского мира» Терри Пратчетта.Действие книги происходит в Лондоне викторианской эпохи. Главный герой — обаятельный и остроумный 17-летний юноша Финт, который занимается поиском утерянных сокровищ в городской канализации. Однажды в тёмную грозовую ночь он спасает юную деву с золотыми волосами от двух негодяев, пытавшихся увезти её против воли в неизвестном направлении. Благородный поступок Финта оборачивается чередой невероятных и рискованных приключений, среди которых — встреча с Чарльзом Диккенсом, знакомство с парикмахером Суини Тоддом — тем самым кровожадным цирюльником с Флит-стрит, известным политиком Бенджамином Дизраэли, а также с Её Величеством королевой Викторией, аудиенции у которой удостоится молодой человек.Где купить*«Читай-город»: 370 рублей.«Амиталь»: нет.«Букватория»: 414 рублей.История с другого ракурсаНовая книга Михаила Веллера — «Наш князь и хан» — неожиданна. Сначала она интригует, затем шокирует и заканчивается печальными надеждами на великое будущее России. В основе книги — великий исторический скандал, переворот в нашем представлении о своей истории. На поле Куликовом вместе с русскими против татар самозванца Мамая сражались татары законного хана Орды Тохтамыша. 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