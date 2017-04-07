​В Строителе школьники стали лауреатами конкурса «Интернет-СМИ своими руками»

В Строителе школьники стали лауреатами всероссийского конкурса «Интернет-СМИ своими руками». Ученики МБОУ СОШ №2 сделали группу во «Вконтакте», которая набрала больше тысячи подписчиков. В группе публикуют фотографии с туристических поездок и школьных мероприятий, а также школьные новости.
Сам конкурс проводился компанией «Ростелеком», «Российским движением школьников» и детским еженедельником «Классный журнал» в честь Дня российской печати. Лауреатов выбирали в трёх номинациях: «Лучшее школьное интернет-СМИ», «Лучшее школьное интернет-СМИ в социальных сетях» и «Лучшее личное интернет-СМИ». Победители получат призы от огрганизаторов.
— Всего на конкурс поступило 160 проектов со всех уголков России, а поскольку работы оказались очень разнообразными, выбирать из них лучшие было очень непросто. <…> Обращали внимание на актуальность и качество представленных материалов, частоту их выхода и оформление. Хороших проектов было настолько много, что номинация «Лучшее школьное интернет-СМИ» (или интернет-СМИ, поддерживаемое школьниками) была разбита на две части – сайты и социальные сети, в итоге, число победителей конкурса увеличилось с 10 до 15, — сообщают в пресс-службе «Ростелекома».