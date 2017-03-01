​В Шебекинском районе мужчина отсудил 200 тысяч рублей у Министерства финансов РФ

В Шебекинском районе суд частично удовлетворил иск мужчины, который требовал один миллион рублей у Министерства финансов РФ. Истец хотел получить деньги за моральный вред, который ему причинили из-за необоснованного обвинения в преступлении.
Мужчину обвиняли в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности сметь двух и более человек. Ему выписали подписку о невыезде. Однако на заседании суд оправдал подсудимого из-за отсутствия состава преступления. После оправдательного приговора мужчина подал в суд на Министерство финансов РФ, у которого требовал один миллион рублей за счёт государственной казны. Истец считал, что «незаконными действиями органа предварительного следствия и прокуратуры» ему причинен моральный вред.
В итоге суд частично взыскал компенсацию с ответчика — 200 тысяч рублей.