В суде вынесли решение по иску БГТУ имени Шухова к блогеру Сергею Лежневу и редакции газеты «Житьё-Бытьё»

Во вторник, 28 февраля, в Белгородском районном суде судья Светлана Марковская вынесла решение об оставлении иска БГТУ имени Шухова к блогеру Сергею Лежневу, редакции газеты «Житьё-Бытьё» и бывшим студентам вуза без рассмотрения. Такое решение было принято, так как представитель истца дважды не явился на заседание и не уведомил о причине своей неявки.
— Судебное разбирательство было инициировано белгородским вузом, представители которого по непонятным нам причинам проигнорировали два последних судебных заседания. Если истец считает, что ему не нужно судебное решение по существу, то мы не видим необходимости настаивать на рассмотрении иска. Я как представитель блогера Сергея Лежнева довольна таким решением... Такие случаи, когда истцы не являлись суд, у меня были дважды. Это был мэр Воронежа и ещё кто-то — публичные лица, которые войдя в процесс, поняли, что они поторопились. Это очень удобный, легальный и красивый способ. То есть когда человек не приходит в суд, это всегда лучше, чем он публично скажет «Я был не прав, я отказываюсь». Поэтому оставление без рассмотрения, как правило, тогда случается, когда люди понимают, что процесс, может, в какое-то русло зашёл, в котором дальше не нужно продолжения, или они поторопились вообще с подачей иска, или они понимают, что не выиграют, — рассказала журналистам старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова, которая представляла в суде интересы белгородского блогера.
Своё мнение о решении судьи высказал и Сергей Лежнев, который на последнее заседание не смог явиться сам.
— Мы полностью согласны с этим решение... Я неоднократно говорил, что на сегодняшний день идёт проверка, проводимая УМВД города Белгорода. Пусть эта проверка устанавливает, были эти факты или нет, — заявил Сергей Лежнев.
Напомним, что причиной для судебного разбирательства стали посты Сергея Лежнева в блоге, в которых он приводил результаты своего расследования о якобы наличии «серых схем» со стипендиями в БГТУ имени Шухова. Редакция газеты «Житьё-Бытьё» тоже опубликовала два материала, в которых рассказала о расследовании блогера. Руководство «Технолога» посчитало публикации в блоге и в газете порочащими деловую репутацию вуза, поэтому обратилось в суд. В ноябре во время одного из заседаний студентов, которые проходили свидетелями по делу, привлекли в качестве соответчиков — представитель интересов вуза Оксана Феофилова подала заявление о соответствующем уточнении исковых требований. Хронику рассмотрения дела в суде можно почитать в нашей онлайн-трансляции.