В суде вынесли решение по иску БГТУ имени Шухова к блогеру Сергею Лежневу и редакции газеты «Житьё-Бытьё»

В субботу, 19 декабря, в Белгороде прошёл новогодний бал-маскарад «Карета времени». Мероприятие уже несколько лет подряд носит благотворительный характер — вырученные средства передают семье с тяжело больным ребёнком. Почему на традиционном балу можно было встретить робота, зачем кавалеры надевают белые перчатки и кому вообще нужен бал в XXI веке, — выяснял корреспондент «Фонаря». — Это всё? Или ещё кто-нибудь приедет? — интересуется девушка-кучер.В этот вечер она управляет белой каретой, в которую запряжена белоснежная лошадь. Из картины выбивается только армейская куртка цвета хаки на девушке — на улице хоть и ноль градусов, но туман и мелкий дождь не дают расслабиться. — Да-да, скоро должны подъехать. Ещё несколько человек, — отвечает ей одна из организаторов. Участники бала на такси едут к Центру молодёжных инициатив, а на парковке пересаживаются в карету, которая подвозит их к главному входу ЦМИ. Гостей встречает швейцар и проводит внутрь. «Выгулять платье»В зале тепло, горит яркий свет, ходят мужчины в костюмах и девушки в вечерних нарядах. Все в масках. Некоторые образы весьма экстравагантны — например, можно было заметить молодого человека в маске робота и святящимися фонарями на плечах. — Мы ещё сами не определились, кто мы, — говорит молодой человек в костюме, делающим его похожим на героя фильма «Трансформеры». — Все участники бала тянули жребий, и так решалось, какую эпоху мы будем представлять на балу. Нам выпало будущее. Мы и сами не хотели одеваться обычно, думали поэкспериментировать. Так что, можно сказать, со жребием нам повезло. Новогодний бал, который уже в течение нескольких лет проводят активисты «Нового поколения», всегда сопровождает спектакль. Организаторы рассказывают зрителям и участникам маленькую новогоднюю сказку, органично вплетая её в танцевальную программу бала. В прошлом году это была сказка «Щелкунчик». — Мы постоянно ставим театральные представления, которые сопровождают бал, — объясняет Наталья Кондаурова, руководитель проекта «Бал-маскарад». — В этот раз подумали, что независимо от времени Новый год всегда остаётся чудесным праздником. В Деда Мороза верили 100 лет назад, и, скорее всего, будут верить 100 лет спустя. На волне этих мыслей мы решили заложить в основу сюжета компиляцию времён. Прошлое, настоящее и будущее соединились в нашей постановке. В сюжете нашей постановки были отсылки к произведениям Рэя Бредбери «Ракета» и О. Генри «Дары волхвов». Ещё мы немножко взяли из отечественного фильма «Ёлки».— Почему здесь ходят люди в странных масках?— Бал называется «Карета времени», поэтому сегодня у нас танцуют пары, одетые не только в классические костюмы, но и ребята, которым досталось по жребию, например, будущее. Они вынуждены отходить от классических канонов. — Готовились к этому дню долго?— Балы мы готовим около месяца. Некоторые моменты начинаются раньше, например, поиск спонсоров — нужно время, чтобы всё согласовать и со всеми договориться. Репетиции танцев тоже занимают месяц. На этот раз 40 пар участников разделили на несколько групп, у каждой было по пять репетиций.Это тоже одна из особенностей организации бала: даже если вы совсем не знакомы с классическими танцами — ничего страшного. На протяжении месяца с участниками занимались профессиональные хореографы. Всего «с нуля» было выучено 14 танцев: несколько вальсов, полонез, галоп и другие. — Я три года подряд хотела сюда попасть. В прошлые разы не получалось с репетициями, а сейчас собралась и затащила нас сюда, — рассказывает Дарья о себе и своём сударе Игоре. — Получается, что в вашей паре вы настояли на участии в бале? — Так всё и было, — смеясь, подключается Игорь. — Ой, да ладно!— Ну, поначалу да, потом я как-то втянулся и теперь даже рад, что Даша меня привела сюда. — Сложно было репетировать танцы?— Нет, репетиций было достаточно, мы всё успели выучить.— Какое время вам досталось? — Прошлое, — продолжает Дарья, — ну я не думаю, что тут особо это кто-то соблюдал. У нас бал планировался под платье, я давно хотела «выгулять» его, а то надевала до этого всего один раз. спектакля и традиционных танцев, участники и гости бала прошлись по так называемым «коридорам вдохновения»: фойе разделили на развлекательные зоны. Также все желающие могли зайти в фотобудку, поучаствовать в лотерее, послушать живую музыку или отправить письмо самому себе в будущее.— Мы выдаём людям бумагу, они пишут своё пожелание на будущее и запаковывают в конверт. Конверт отдают мне, я кладу его в почтовый ящик, — объясняет Анна Гордеева. — Теперь свои пожелания они увидят через два года, когда письмо придёт по адресу их дома, который они указали. Так участники бала смогут сравнить свои достижения за пару лет.— А я забыла фамилию написать, и в адресе город не указала, — вспоминает девушка, которая только что передала письмо. — Вы в Белгороде живёте?— Да.— Ну, я думаю, мы догадаемся.Многие всерьёз заинтересовались созданием украшений. Такую возможность предоставил один из спонсоров бала. Флористическая компания организовала стенд, на котором каждый мог сделать себе бутоньерку. Пока пары танцуют в другом зале, наблюдаю, как Мария делает из веточек ели украшения. — У меня мастер-класс, — рассказывает Мария. — Я со всеми желающими делаю бутоньерки в новогоднем стиле. В контексте бала очень кстати. Делаем из сушёных фруктов, разных веточек, ёлочных, например.— Разве это подходит для бала? Цветочные бутоньерки будут сочетаться с костюмом?— Конечно, в повседневной жизни эти украшения не используются. Но сейчас, когда такое событие, они как раз кстати. Мы отвыкли от того, что мужчины украшают лацканы пиджака цветами — перешли на платочек. А раньше по всем протоколам именно бутоньерки полагалось иметь мужчинам на таких мероприятиях. Сейчас надел костюм и всё.Бальный этикет— Мне очень понравилась идея. Я давно интересуюсь бальной тематикой, писала статьи на эту тему. Узнала, что у нас в Белгороде готовится бал, и сама предложила организаторам свои услуги преподавателя этикета, — говорит Дарья Косова.— Чем вы занимались с участниками бала? — Провела для них несколько лекций по бальному этикету. А уже потом, когда проходили генеральные репетиции танцев, корректировала поведение и внешний вид участников. — Уже станцевали несколько танцев, есть первые впечатления?— Растанцовываются. Сначала была небольшая скованность. Волновались. А сейчас уже начали соблюдать расстояние между парами, общий рисунок танца становится гармоничным.— По наряду участников что можете сказать? — Надо учитывать, что по задумке здесь собрались люди из нескольких эпох. Конечно, те, кому досталось «настоящее», выдержали стиль. «Прошлое» получилось с некоторыми оговорками. Мои рекомендации, кстати, очень многие соблюдают — я настаивала, чтобы кавалеры надевали белые перчатки. Руки у мужчин должны быть закрыты, чтобы не испачкать бальный туалет дамы. — А как насчёт дам? — Много девушек, которые выбрали для себя образ и пытаются его выдерживать. Конечно, есть дамы, которые платье надели, а про манеры забыли, но их немного. — Много узких платьев, так разве можно на балу? — Конечно, удобство играет важную роль, но мода всегда оставляла за собой последнее слово. ***В конце, когда пары станцевали кадриль, а Дед Мороз и Снегурочка вернулись в настоящее, организаторы подвели итоги. Маме Егора Барыльникова, мальчика больного постгеморрагической гидроцефалией, передали 30 тысяч рублей — столько собрали организаторы с продажи билетов для участников и зрителей. — Мне когда позвонили и предложили помощь, я вообще не ожидала. Сказали, что устроят небольшой праздник для Егорки, — рассказала на следующий день Виктория Барыльникова, мама Егора. — Он был счастлив. Вы бы его видели: ходил, как взрослый, со всеми общался на балу. А на следующий день вспоминал и рассказывал мне, как будто меня там не было. Участникам вручили награды в нескольких номинациях и подарили подарки от спонсоров. В конце всех ждал завершающий фуршет с шампанским и фруктами. — Хорошо здесь, — делится впечатлениями женщина, которая пришла сюда вместе с дочкой, — мало у нас такого в Белгороде. Одни кабаки и дискотеки... — Ну, кабаки это тоже неплохо, — говорю ей. — Да, но их вон сколько везде. А бал у нас такой один. Предлагаем ответить на вопросы нашего теста и получить подарки от Tele2. В четверг, 24 декабря, мы опубликовали заключительный материал нашего совместного с Tele2 спецпроекта «Дорогие москвичи». В течение месяца мы рассказывали вам о белгородцах, которые перебрались в Москву из Белгорода и обустраивали там свою жизнь — что оказалось им «по карману», а что заставило напрячь силы, куда шли за бесплатным питанием для детей, а куда отправлялись лечить зубы... Наши «дорогие москвичи» рассказывали о многом, поэтому теперь мы предлагаем читателям вспомнить публикации и ответить на вопросы нашего специального теста. А чтобы отвечать было интересно, компания Tele2 приготовила для вас подарки: книжку путешественника, варежку-скребок, пляжную сумку, селфи-палку, ежедневник с флешкой, дорожный зонт и гамак. Для того, чтобы побороться за них, вам нужно сделать три вещи: Освежить в памяти материалы спецпроекта «Дорогие москвичи» и ответить на вопросы теста. Сделать скриншот экрана с количеством правильных ответов и вашим результатом и прислать его в редакцию на почту pr@fonar.tv. Если вы из Москвы, то укажите также это в теме письма. Время получения нами вашего скриншота — это ваше конкурсное время.Поделиться своим результатом в «Фейсбуке» и/или твиттере (этот пункт только для тех, у кого есть аккаунты в этих соцсетях), при этом не забудьте про хештеги проекта: #ДорогиеМосквичи, #Tele2, #fonartv. Предупредим сразу, что если вы не получили 100 процентов правильных ответов, это не повод расстраиваться, так как шанс получить подарок от Tele2 у вас сохраняется. Мы наградим следующих людей: пользователя с наибольшим количеством правильных ответов за первые три часа после публикации теста (до 19:00 25 декабря); участника, первым ответившего правильно на все вопросы теста; участника из Москвы, который даст максимальное количество правильных ответов; последнего участника, приславшего ответы в 2015 году (количество правильных ответов — неважно); 24-го участника, приславшего ответы на вопросы теста (день выхода анонса проекта «Дорогие москвичи»); десятого участника, ответи
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В суде вынесли решение по иску БГТУ имени Шухова к блогеру Сергею Лежневу и редакции газеты «Житьё-Бытьё»

Судья оставила иск «технолога» без рассмотрения, так как истец дважды не явился в суд, а ответчики не стали настаивать на рассмотрении дела по существу.

Во вторник, 28 февраля, в Белгородском районном суде судья Светлана Марковская вынесла решение об оставлении иска БГТУ имени Шухова к блогеру Сергею Лежневу, редакции газеты «Житьё-Бытьё» и бывшим студентам вуза без рассмотрения. Такое решение было принято, так как представитель истца дважды не явился на заседание и не уведомил о причине своей неявки.

Судья Светлана Марковская, фото Владимира Корнева

— Судебное разбирательство было инициировано белгородским вузом, представители которого по непонятным нам причинам проигнорировали два последних судебных заседания. Если истец считает, что ему не нужно судебное решение по существу, то мы не видим необходимости настаивать на рассмотрении иска. Я как представитель блогера Сергея Лежнева довольна таким решением... Такие случаи, когда истцы не являлись суд, у меня были дважды. Это был мэр Воронежа и ещё кто-то — публичные лица, которые войдя в процесс, поняли, что они поторопились. Это очень удобный, легальный и красивый способ. То есть когда человек не приходит в суд, это всегда лучше, чем он публично скажет «Я был не прав, я отказываюсь». Поэтому оставление без рассмотрения, как правило, тогда случается, когда люди понимают, что процесс, может, в какое-то русло зашёл, в котором дальше не нужно продолжения, или они поторопились вообще с подачей иска, или они понимают, что не выиграют, — рассказала журналистам старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова, которая представляла в суде интересы белгородского блогера.

Своё мнение о решении судьи высказал и Сергей Лежнев, который на последнее заседание не смог явиться сам.

— Мы полностью согласны с этим решение... Я неоднократно говорил, что на сегодняшний день идёт проверка, проводимая УМВД города Белгорода. Пусть эта проверка устанавливает, были эти факты или нет, — заявил Сергей Лежнев.

Напомним, что причиной для судебного разбирательства стали посты Сергея Лежнева в блоге, в которых он приводил результаты своего расследования о якобы наличии «серых схем» со стипендиями в БГТУ имени Шухова. Редакция газеты «Житьё-Бытьё» тоже опубликовала два материала, в которых рассказала о расследовании блогера. Руководство «Технолога» посчитало публикации в блоге и в газете порочащими деловую репутацию вуза, поэтому обратилось в суд. В ноябре во время одного из заседаний студентов, которые проходили свидетелями по делу, привлекли в качестве соответчиков — представитель интересов вуза Оксана Феофилова подала заявление о соответствующем уточнении исковых требований. Хронику рассмотрения дела в суде можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

Андрей Маслов

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#Сергей Лежнев #БГТУ имени Шухова #Белгородский районный суд
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