​​В Губкине находящийся на принудительном лечении мужчина ранил полицейского ножом

В Белгороде, в автосалоне «Сателлит Моторс» официально презентовали и начали продавать новую машину Geely EMGRAND GT. По духу, качеству и цене новая модель значительно отличается от всех остальных машин бренда. Корреспондент «Фонаря» узнал, для чего китайцам продавать машины «среднему классу» и причём тут шведы. Машина-водораздел Geely EMGRAND GT называется так только в России. На родине автомобиля, в Китае, его начали продавать ещё в 2015 году под названием GC9. Там же, в Китае, машина успела стать автомобилем года и поставить рекорд по продажам для компании Geely: за первые 77 минут продаж покупатели приобрели 1 тысячу машин.Спустя год автомобиль с новым названием показали в Москве, а ещё через полгода он официально появился на отечественном рынке. Продажи начались 18 февраля. Тогда же в Белгороде, автосалон Сателлит Моторс, официальный дилер Geely, провёл свою презентацию для журналистов и фанатов марки. Первое, что нужно знать об EMGRAND GT, — это не полнокровный китаец. Машину придумали китайские и шведские инженеры, а над дизайном работал экс-дизайнер Volvo Питер Хорбери, который сейчас, кстати, вице-президент Geely по дизайну. А всё потому, что китайский бренд купил Volvo вместе со всеми их технологиями и теперь хочет делать машины для «среднего класса». Новый EMGRAND GT должен указать будущим покупателям новый вектор развития компании, которая всерьёз задумалась делать машины, которые будут конкурировать с Kia Optima, Toyota Camry, Mazda 6 и Ford Mondeo. — Сегодня старт продаж. Для нас это очень важное событие. Это водораздел. Бренд и этот автомобиль задают вектор нового развития. Это рискованный шаг для выхода на рынок именно китайского автомобиля бизнесс класса Многие естественно с сомнением относятся к таким шагам. Но в этом смысле мы не гонимся за какими-то огромными продажами. Мы хотим показать, какое у нас будет качество автомобиля. Это первый автомобиль, который просто задаёт этот вектор, — рассуждает Максим Соколов, менеджер по рекламной поддержке дилерской сети Geely. Технические характеристики Новый представительский флагман Geely по габаритам подходит под европейский класс «Е», и считается в нём большим автомобилем: 4956 миллиметров в длину, 1513 миллиметров в высоту и 1861 миллиметр в ширину, колёсная база — 2850 миллиметра, а дорожный просвет — больше 130 миллиметров. Весит машина около 1,7 тонны. Emgrand GT сам получил пять звёзд безопасности из пяти по системе С-NCAP. Российские покупатели могут выбрать машину с одним из двух бензиновых двигателей, работающими вместе с 6-скоростным «автоматом» DSI, у которого есть обычный и спортивный режим. Для базовой комплектации предлагают «дефорсированный» четырёхцилиндровый 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 148 лошадиных сил. В следующих двух комплектациях стоит четырёхцилиндровый двигатель, объёмом 1,8 литра с турбокомпрессором, многоточечной поставкой горючего и 16-клапанной компоновкой, мощностью 163 лошадиных силы. До сотни машина разгоняется за 10-11 секунд, а её максимальная скорость составляет около 210 километров в час. Продавать машину будут в трёх комплектациях, однако в дилерском центре отмечают, что уже в стандартной комплектации в седане есть опции, которых нет у других производителей. Например, так презентует базовую комплектацию сайт auto.ironhorse.ru: «[Автомобиль оснащён] фронтальными и боковыми подушками безопасности, системами ESC и ABS, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, датчиками света и дождя, гидроусилителем рулевого управления, задними датчиками парковки, электропакетом для наружных зеркал (обогрев и складывание), многофункциональным рулевым колесом с кожаной оплёткой и регулировкой (по вылету и наклону), системой „безключевого доступа и зажигания“, цветным 3,5-дисплеем, аудиосистемой с шестью динамиками (и разъёмами USB и AUX), кожаной обивкой сидений, подогревом передних кресел, колёсами 215/55 R17 на литых дисках и системой контроля давления в шинах, противотуманными фарами и задними LED-фонарями, электромеханическим стояночным тормозом». Цена за эту комплектацию — 1,389 миллиона рублей. Небюджетный китаец — За рулём Geely EMGRAND GT мы видим успешного молодого человека в возрасте от 30 до 40 лет, имеющего стабильный и хороший доход. Но мне кажется, тут надо подчеркнуть, что этот человек должен быть свободен от предрассудков. Время меняется, идёт вперёд и люди начинают понимать... Как это происходило с корейскими марками? Долго их также не воспринимали всерьёз, но корейцы делали своё дело и добились того, чего они добились. Мы занимаем такую же позицию и хотим выйти из бюджетного сегмента (Low cost) и перейти в средний ценовой сегмент (mass-market) : конкурировать с европейскими, корейскими и японскими компаниями, — поясняет менеджер по рекламной поддержке дилерской сети Geely Максим Соколов. После того, как дилеры назвали цену автомобиля, гости презентации разделились пополам: одни раньше ценили марку за доступность и теперь не уверены, готовы ли тратить деньги на автомобиль, который стоит больше миллиона рублей; другие считают, что Emgrand GT просто стоит своих денег, а остальное уже зависит от возможностей кошелька. — Мне машина очень понравилась! Вылазить из неё просто не хотелось, всё красиво и аккуратно. На первый взгляд, даже очень эргономично. Сами машины стали оснащать серьёзнее. Так быстро, как модели прошлых годов, она умирать не будет. Да и хорошие, качественные запчасти на Geely сейчас доступны всем. Geely Emgrand GT — это новая, притягательная, современная ступень этой компании, — приводят отзыв в группе дилера в соцсетях. В компании неоднозначность новинки понимают и принимают. По словам Максима Соколова, новая машина должна показать покупателям, на что способна компания, которая раньше была известна в России только по производству бюджетных машин. — Мы сейчас говорим о глобальном развитии бренда. Эта штука общемировая, тут мы даже не можем говорить отдельно о российском рынке — он далеко не ключевой для Geely. Просто сейчас компания хочет прийти к новым принципам производства: уйти от низких затрат на производство и прийти к инновационным решениям в области качества и технологий. И да, мы понимаем, что с брендом связаны определённые стереотипы. Но нас это не пугает. Думаю, пройдёт два-три года, и всё изменится, — объясняет Максим Соколов. Помимо ребрендинга, компания делает конкретные шаги. Например, в Китае открыли два новых завода, которые выпускают Emgrand GT и ещё один новый кроссовер, который появится на российском рынке во второй половине этого года. Также новый завод открыли в республике Беларусь, где и производится Emgrand GT для российского рынка. Завод в Карачаево-Черкесии, где раньше делали машины этой марки, теперь не работает для Geely. — Мы прекрасно понимаем, какие были проблемы с нашими машинами, которые делали на старом заводе. Теперь для нас там ничего не делают. На новом заводе в Беларуси используются абсолютно новые технологии, которые помогают вывести качество наших машин на новый уровень. К лету белорусский завод будет способен производить 60 тысяч наших автомобилей в год, а уже в 2018 году — 120 тысяч автомобилей, — продолжает объяснять Соколов. *** В автосалоне «Сателлит Моторс»на новый Emgrand GT действует пятилетняя гарантия. Помимо этого, всем покупателям сделают три бесплатных ТО. Подробнее о цене на автомобиль, его комплектации и кредитных предложениях можно узнать в самом салоне по адресу: Белгород, улица Серафимовича, 75 или по телефону +7 (4722) 90-17-54. На правах рекламы У нового устройства диагональ экрана 5 дюймов и два слота под сим-карты. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 анонсировал продажи нового брендированного смартфона Tele2 Maxi. — Смартфон работает под управлением операционной системы Android 6.0, он оснащён четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Tele2 Maxi имеет слоты для двух SIM-карт — первый для связи Tele2, второй — для карт других операторов. Объём встроенной памяти аппарата составляет 8 гигабайт, но его легко можно расширить с помощью карты microSD до 32 гигабайт. Для удобства абонентов дополнительно в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Мой Tele2» и «Гудок», — пояснили в пресс-службе оператора. Новый смартфон стоит 4,49 тысячи рублей, приобрести чёрный или белый смартфон можно в салонах связи и в интернет-магазине Tele2. — В этом году Tele2 начала выпускать собственные брендированные устройства: первыми появились аппараты Tele2 Mini и Tele2 Midi. Они быстро заняли лидирующие позиции на отечественном рынке, а Tele2 Mini стал самым популярным смартфоном среди наших пользователей. Появление качественных и недорогих устройств Tele2 во многом повлияло на стремительный рост доли смартфонов в нашей сети: уже сейчас мы видим, что количество смартфонов превышает число обычных телефонов. Уверен, что, расширяя линейку собственных устройств, мы делаем услуги скоростного мобильного интернета в России еще более доступными, — рассказал Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2.На правах рекламы Абоненты смогут разговаривать по стационарному телефону практически без ограничений, а также звонить на мобильные телефоны по сниженным тарифам. Компания «Ростелеком» предлагает белгородцам подключить тариф «Безлимитная Россия» и звонить на любые стационарные телефоны России практически без ограничений по количеству и продолжительности вызовов (практически потому, что в сутки можно свободно говорить не более 24 часов с одного номера телефона — прим. ред.). Кроме того, на этом тарифе вызовы на мобильные телефоны любых операторов и регионов обойдутся абонентам в 1,3 рубля за минуту. — Новый тариф «Безлимитная Россия» позволит оптимизировать семейные расходы на связь, даже если родные и близкие, с которыми вы постоянно общаетесь, живут в разных уголках страны. Нет разницы, в каком доме установлен телефон — хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке — звонки между ними включены в тарифный план, и никакой дополнительной поминутной оплаты больше не будет, — рассказал директор департамента продуктов массового сегмента ПАО «Ростелеком» Артём Черменин. Новый тариф рассчитан на людей, у которых родные и друзья живут в других городах, любителей длинных телефонных разговоров и экономных абонентов. Еж