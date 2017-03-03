​​В Губкине находящийся на принудительном лечении мужчина ранил полицейского ножом

В Белгороде, в автосалоне «Сателлит Моторс» официально презентовали и начали продавать новую машину Geely EMGRAND GT. По духу, качеству и цене новая модель значительно отличается от всех остальных машин бренда. Корреспондент «Фонаря» узнал, для чего китайцам продавать машины «среднему классу» и причём тут шведы. Машина-водораздел Geely EMGRAND GT называется так только в России. На родине автомобиля, в Китае, его начали продавать ещё в 2015 году под названием GC9. Там же, в Китае, машина успела стать автомобилем года и поставить рекорд по продажам для компании Geely: за первые 77 минут продаж покупатели приобрели 1 тысячу машин.Спустя год автомобиль с новым названием показали в Москве, а ещё через полгода он официально появился на отечественном рынке. Продажи начались 18 февраля. Тогда же в Белгороде, автосалон Сателлит Моторс, официальный дилер Geely, провёл свою презентацию для журналистов и фанатов марки. Первое, что нужно знать об EMGRAND GT, — это не полнокровный китаец. Машину придумали китайские и шведские инженеры, а над дизайном работал экс-дизайнер Volvo Питер Хорбери, который сейчас, кстати, вице-президент Geely по дизайну. А всё потому, что китайский бренд купил Volvo вместе со всеми их технологиями и теперь хочет делать машины для «среднего класса». Новый EMGRAND GT должен указать будущим покупателям новый вектор развития компании, которая всерьёз задумалась делать машины, которые будут конкурировать с Kia Optima, Toyota Camry, Mazda 6 и Ford Mondeo. — Сегодня старт продаж. Для нас это очень важное событие. Это водораздел. Бренд и этот автомобиль задают вектор нового развития. Это рискованный шаг для выхода на рынок именно китайского автомобиля бизнесс класса Многие естественно с сомнением относятся к таким шагам. Но в этом смысле мы не гонимся за какими-то огромными продажами. Мы хотим показать, какое у нас будет качество автомобиля. Это первый автомобиль, который просто задаёт этот вектор, — рассуждает Максим Соколов, менеджер по рекламной поддержке дилерской сети Geely. Технические характеристики Новый представительский флагман Geely по габаритам подходит под европейский класс «Е», и считается в нём большим автомобилем: 4956 миллиметров в длину, 1513 миллиметров в высоту и 1861 миллиметр в ширину, колёсная база — 2850 миллиметра, а дорожный просвет — больше 130 миллиметров. Весит машина около 1,7 тонны. Emgrand GT сам получил пять звёзд безопасности из пяти по системе С-NCAP. Российские покупатели могут выбрать машину с одним из двух бензиновых двигателей, работающими вместе с 6-скоростным «автоматом» DSI, у которого есть обычный и спортивный режим. Для базовой комплектации предлагают «дефорсированный» четырёхцилиндровый 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 148 лошадиных сил. В следующих двух комплектациях стоит четырёхцилиндровый двигатель, объёмом 1,8 литра с турбокомпрессором, многоточечной поставкой горючего и 16-клапанной компоновкой, мощностью 163 лошадиных силы. До сотни машина разгоняется за 10-11 секунд, а её максимальная скорость составляет около 210 километров в час. Продавать машину будут в трёх комплектациях, однако в дилерском центре отмечают, что уже в стандартной комплектации в седане есть опции, которых нет у других производителей. Например, так презентует базовую комплектацию сайт auto.ironhorse.ru: «[Автомобиль оснащён] фронтальными и боковыми подушками безопасности, системами ESC и ABS, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, датчиками света и дождя, гидроусилителем рулевого управления, задними датчиками парковки, электропакетом для наружных зеркал (обогрев и складывание), многофункциональным рулевым колесом с кожаной оплёткой и регулировкой (по вылету и наклону), системой „безключевого доступа и зажигания“, цветным 3,5-дисплеем, аудиосистемой с шестью динамиками (и разъёмами USB и AUX), кожаной обивкой сидений, подогревом передних кресел, колёсами 215/55 R17 на литых дисках и системой контроля давления в шинах, противотуманными фарами и задними LED-фонарями, электромеханическим стояночным тормозом». Цена за эту комплектацию — 1,389 миллиона рублей. Небюджетный китаец — За рулём Geely EMGRAND GT мы видим успешного молодого человека в возрасте от 30 до 40 лет, имеющего стабильный и хороший доход. Но мне кажется, тут надо подчеркнуть, что этот человек должен быть свободен от предрассудков. Время меняется, идёт вперёд и люди начинают понимать... Как это происходило с корейскими марками? Долго их также не воспринимали всерьёз, но корейцы делали своё дело и добились того, чего они добились. Мы занимаем такую же позицию и хотим выйти из бюджетного сегмента (Low cost) и перейти в средний ценовой сегмент (mass-market) : конкурировать с европейскими, корейскими и японскими компаниями, — поясняет менеджер по рекламной поддержке дилерской сети Geely Максим Соколов. После того, как дилеры назвали цену автомобиля, гости презентации разделились пополам: одни раньше ценили марку за доступность и теперь не уверены, готовы ли тратить деньги на автомобиль, который стоит больше миллиона рублей; другие считают, что Emgrand GT просто стоит своих денег, а остальное уже зависит от возможностей кошелька. — Мне машина очень понравилась! Вылазить из неё просто не хотелось, всё красиво и аккуратно. На первый взгляд, даже очень эргономично. Сами машины стали оснащать серьёзнее. Так быстро, как модели прошлых годов, она умирать не будет. Да и хорошие, качественные запчасти на Geely сейчас доступны всем. Geely Emgrand GT — это новая, притягательная, современная ступень этой компании, — приводят отзыв в группе дилера в соцсетях. В компании неоднозначность новинки понимают и принимают. По словам Максима Соколова, новая машина должна показать покупателям, на что способна компания, которая раньше была известна в России только по производству бюджетных машин. — Мы сейчас говорим о глобальном развитии бренда. Эта штука общемировая, тут мы даже не можем говорить отдельно о российском рынке — он далеко не ключевой для Geely. Просто сейчас компания хочет прийти к новым принципам производства: уйти от низких затрат на производство и прийти к инновационным решениям в области качества и технологий. И да, мы понимаем, что с брендом связаны определённые стереотипы. Но нас это не пугает. Думаю, пройдёт два-три года, и всё изменится, — объясняет Максим Соколов. Помимо ребрендинга, компания делает конкретные шаги. Например, в Китае открыли два новых завода, которые выпускают Emgrand GT и ещё один новый кроссовер, который появится на российском рынке во второй половине этого года. Также новый завод открыли в республике Беларусь, где и производится Emgrand GT для российского рынка. Завод в Карачаево-Черкесии, где раньше делали машины этой марки, теперь не работает для Geely. — Мы прекрасно понимаем, какие были проблемы с нашими машинами, которые делали на старом заводе. Теперь для нас там ничего не делают. На новом заводе в Беларуси используются абсолютно новые технологии, которые помогают вывести качество наших машин на новый уровень. К лету белорусский завод будет способен производить 60 тысяч наших автомобилей в год, а уже в 2018 году — 120 тысяч автомобилей, — продолжает объяснять Соколов. *** В автосалоне «Сателлит Моторс»на новый Emgrand GT действует пятилетняя гарантия. Помимо этого, всем покупателям сделают три бесплатных ТО. Подробнее о цене на автомобиль, его комплектации и кредитных предложениях можно узнать в самом салоне по адресу: Белгород, улица Серафимовича, 75 или по телефону +7 (4722) 90-17-54. На правах рекламы У нового устройства диагональ экрана 5 дюймов и два слота под сим-карты. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 анонсировал продажи нового брендированного смартфона Tele2 Maxi. — Смартфон работает под управлением операционной системы Android 6.0, он оснащён четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Tele2 Maxi имеет слоты для двух SIM-карт — первый для связи Tele2, второй — для карт других операторов. Объём встроенной памяти аппарата составляет 8 гигабайт, но его легко можно расширить с помощью карты microSD до 32 гигабайт. Для удобства абонентов дополнительно в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Мой Tele2» и «Гудок», — пояснили в пресс-службе оператора. Новый смартфон стоит 4,49 тысячи рублей, приобрести чёрный или белый смартфон можно в салонах связи и в интернет-магазине Tele2. — В этом году Tele2 начала выпускать собственные брендированные устройства: первыми появились аппараты Tele2 Mini и Tele2 Midi. Они быстро заняли лидирующие позиции на отечественном рынке, а Tele2 Mini стал самым популярным смартфоном среди наших пользователей. Появление качественных и недорогих устройств Tele2 во многом повлияло на стремительный рост доли смартфонов в нашей сети: уже сейчас мы видим, что количество смартфонов превышает число обычных телефонов. Уверен, что, расширяя линейку собственных устройств, мы делаем услуги скоростного мобильного интернета в России еще более доступными, — рассказал Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2.На правах рекламы Абоненты смогут разговаривать по стационарному телефону практически без ограничений, а также звонить на мобильные телефоны по сниженным тарифам. Компания «Ростелеком» предлагает белгородцам подключить тариф «Безлимитная Россия» и звонить на любые стационарные телефоны России практически без ограничений по количеству и продолжительности вызовов (практически потому, что в сутки можно свободно говорить не более 24 часов с одного номера телефона — прим. ред.). Кроме того, на этом тарифе вызовы на мобильные телефоны любых операторов и регионов обойдутся абонентам в 1,3 рубля за минуту. — Новый тариф «Безлимитная Россия» позволит оптимизировать семейные расходы на связь, даже если родные и близкие, с которыми вы постоянно общаетесь, живут в разных уголках страны. Нет разницы, в каком доме установлен телефон — хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке — звонки между ними включены в тарифный план, и никакой дополнительной поминутной оплаты больше не будет, — рассказал директор департамента продуктов массового сегмента ПАО «Ростелеком» Артём Черменин. Новый тариф рассчитан на людей, у которых родные и друзья живут в других городах, любителей длинных телефонных разговоров и экономных абонентов. Еж
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пятница, 3 марта
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​​В Губкине находящийся на принудительном лечении мужчина ранил полицейского ножом

Подозреваемого уже привлекали к ответственности за насилие в отношении представителя власти.

В пятницу, 3 марта, в региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела на 45-летнего жителя Губкина. По версии следствия, мужчина ранил ножом полицейского. В УМВД по Белгородской области рассказали, что сотрудников патрульно-постовой службы в многоэтажку на улице Кирова вызвали соседи подозреваемого из-за того, что их заливало водой. Полицейским пришлось выломать дверь в квартиру, а когда они вошли, хозяин жилища схватил нож и ударил им одного из сотрудников ППС. Полицейскому оказали помощь в больнице и отправили выздоравливать домой.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что уголовное дело возбуждено по части второй статьи УК РФ «Применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». По данным ведомства, раньше мужчину уже отправляли на принудительное лечение за преступление по этой же статье. Подозреваемый до сих пор лечится от психического заболевания, поэтому его невозможно заключить под стражу на время следствия.

Гульнара Тагирова

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#Губкин #полиция #Следственный комитет
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