​​В Губкине находящийся на принудительном лечении мужчина ранил полицейского ножом

В пятницу, 3 марта, в региональном СК
сообщили о возбуждении уголовного дела
на 45-летнего жителя Губкина. По версии
следствия, мужчина ранил ножом
полицейского. В УМВД по Белгородской
области рассказали, что сотрудников
патрульно-постовой службы в многоэтажку
на улице Кирова вызвали соседи
подозреваемого из-за того, что их заливало
водой. Полицейским пришлось выломать
дверь в квартиру, а когда они вошли,
хозяин жилища схватил нож и ударил им
одного из сотрудников ППС. Полицейскому
оказали помощь в больнице и отправили
выздоравливать домой.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что уголовное дело возбуждено по части второй статьи УК РФ «Применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». По данным ведомства, раньше мужчину уже отправляли на принудительное лечение за преступление по этой же статье. Подозреваемый до сих пор лечится от психического заболевания, поэтому его невозможно заключить под стражу на время следствия.