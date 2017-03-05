​В Строителе пациентка отсудила у больницы 700 тысяч рублей

«Молодогвардейцы» приглашают жителей города пробежать от БГТУ им. Шухова до музея-диорамы. В субботу, 26 декабря, белгородское отделение «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» проведёт массовый забег в поддержку российских легкоатлетов, отстранённых от участия в международных соревнованиях. Акция должна стать частью федерального мероприятия солидарности со спортсменами, которых не допустил к турниру Совет международной ассоциации легкоатлетических федераций.Для бегунов подготовили дистанцию от «Технолога» до музея-диорамы, где участники забега выстроятся в очертания олимпийских колец.Напомним, что российских легкоатлетов в ноябре 2015 года отстранили на неопределённый срок от соревнований из-за допингового скандала. Тогда против спортсменов были выдвинуты обвинения и призывы к дисквалификации. Предполагается, что из-за этой истории представители России не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в мае 2016 года. Кино как чудо и нечто волшебное — нам это и незнакомо даже. Как наши дети не будут понимать, что значило взять кассету с новым альбомом любимой группы у подруги, так и мы едва ли способны прочувствовать эмоции первых киноманов России. Сейчас-то кинотеатры есть в самых небольших городках, а многие давно уже смотрят фильмы дома — обычное дело перед сном включить что-нибудь. Но есть в Москве уголок, где можно погрузиться в атмосферу магии оживающего изображения — как это было в начале XX века, когда картинка на экране только начинала завоёвывать мир, приводила зрителя в дикий восторг, а к походу в кинотеатр готовились как к большому событию. Представьте себе кино-ТЕАТР: театр, в котором показывают кино, театр, в котором не было актёров, но действие всё равно происходило, театр, в котором оживало белое полотно и переносило смотрящих в разные страны и эпохи... Представьте себе посетителей этого театра: они не держали в руках попкорн и колу, не шелестели пакетами и приходили на показ нарядными (это же театр). Сейчас многое изменилось в индустрии демонстрации фильмов, но кинотеатр, в котором слово «театр» ключевое, до сих пор существует. В самом сердце Москвы на Красной площади есть возможность словно перенестись в прошлое и почувствовать какой-то даже трепет перед тем, что вот-вот произойдёт... О выборе фильма и стоимости билетовКинозал ГУМ — так называется уголок, в котором сохранились традиции начала XX века. Он позволяет не просто увидеть, каким был кинотеатр тогда. Этот музей — действующий. Меня интересовал исключительно исторический зал (в этом кинотеатре есть ещё два, в одном из которых, кстати, демонстрируют фильмы с оригинальной звуковой дорожкой без дублирования). Я следила за репертуаром и ждала подходящей картины. Всё сложилось после премьеры «Принцессы Монако». История голливудской актрисы Грейс Келли, которую взял в жёны князь Монако Ренье III, с красивой картинкой, изящными нарядами и хорошими актёрами — по-моему, очень гармонично. Не могу не сказать о цене, которая меня удивила. Сначала о «средней температуре по больнице»: стоимость билетов в кинотеатры в выходные вечером — не меньше 500 рублей. Зная ситуацию, я готовилась выложить за фильм в эксклюзивном зале около тысячи, как минимум. Но в итоге этой суммы нам хватило, чтобы сходить вместе с мужем. Утренние сеансы в большом зале стоят ещё дешевле — по 300 рублей. Цена фиксированная и не меняется в зависимости от того, демонстрируется ли фильм в формате 2D или 3D. Кинозал ГУМ не относится ни к одной сети проката, поэтому репертуар там может отличаться от других кинотеатров. Найти «свой» фильм можно по этой ссылке. Театр на экране Премьеры, классика отечественного и зарубежного кино, режиссёрские ретроспективы, хиты прошлых лет, лекции — программа кинозала ГУМ очень интересная. В зависимости от того, в какую атмосферу вы хотите окунуться, можно выбрать фильм или даже… спектакль. На экране Большого зала регулярно демонстрируются прямые трансляции театральных постановок. Одна из последних — со сцены Королевского Национального театра Великобритании. Чтобы не пропустить такие уникальные и интересные события, имеет смысл следить за новостями кинозала. Как оживает атмосфера прошлого Удивительные испытываешь эмоции в кинозале ГУМ. У входа — буфет с классическим для советских кинотеатров меню. Там продают лимонад, бутерброды с сёмгой и даже шампанское! Уже внутри — окна! Огромные, чуть ли не в пол, окна, выходящие на Ветошный переулок! Экран скрыт плотными красными портьерами. Над креслами — четыре отреставрированные хрустальные люстры! Зрители заняли свои места и едва слышно зажужжали механизмы. Нет, не старого киноаппарата. Это шторы уже сомкнулись, заслонив окна, и занавес разъехался, открыв экран. Люстры погасли. Мотор!.. Кино, конечно, не «крутили». После реставрации современные технологии аккуратно вписались в исторический зал. Нашли управу даже на люстры. Чтобы хрустальные элементы не звенели от громких звуков, их обработали специальным лаком. Удивительная и необычная история Грейс Келли и Ренье III захватила и увлекла в мир, незнакомый нам, кажущийся сказочным, но вполне реальный… Кино было таким, как я хотела — красивым и соответствующим этому кино-ТЕАТРУ. Атмосфера в моих ощущениях сложилась настолько сильная, что, когда занавес поехал обратно, хотелось аплодировать так, словно кто-то вдруг выйдет на бис. Может быть, именно такими и были эмоции у москвичей, которые веком раньше отправлялись смотреть первые киноленты… Конечно, белгородцам, которые приедут в Москву за впечатлениями и решат вслед за автором колонки отправиться в исторический кинозал ГУМа, чтобы в полной мере насладиться аутентичной атмосферой, придётся на время отключить свой мобильный телефон и побыть вне зоны доступа, но дальше можно снова вернуться в сеть и рассказать об увиденном друзьям в инстаграмме или оставить комментарий во «ВКонтакте» в группе «Кинозал ГУМ». Кстати, белгородским абонентам Tele2 в Москве не придётся переплачивать за мобильный интернет, который останется на условиях «домашнего» тарифа. Если же вы обладатель «Очень чёрного» тарифного плана — вам доступны 2 гигабайта нетарифицируемого интернет-трафика от Tele2, а абонентам «Самого чёрного» — 5 гигабайт!На правах рекламы Всего в компании в Белгородской области работают более 7 тысяч человек. В Белгородской области в агрохолдинге «Мираторг» работают более 7 тысяч человек, средняя зарплата которых по итогам трёх кварталов 2016 года составила 34,2 тысячи рублей. Компания старается обеспечивать зарплату существенно выше средней по сектору агро-промышленного комплекса в регионе, прежде всего, за счёт постоянного повышения эффективности производства и производительности труда. — «Мираторг» меняет представление о жизни на селе, обеспечивая стабильность и безопасные условия для работы и жизни. Компания активно развивается, создаёт новые рабочие места с достойной заработной платой и всеми социальными гарантиями. Сегодня наши усилия направлены как на повышение эффективности действующего производства, так и на создание новых мощностей, которые обеспечат поступление на рынок существенных объёмов высококачественного мяса. Исходя из планов развития, мы продолжим набор сотрудников, — рассказали в пресс-службе «Мираторг-Белгород». На правах рекламы Мужчину искали четыре дня. Во вторник, 7 июня, в реке Дон нашли тело белгородского рыбака. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру» со ссылкой на замруководителя следственного отдела по городу Лиски СУ СК по Воронежской области Алексея Токарева.По информации издания, 3 июня белгородец вместе с друзьями поехал в Воронежскую область на рыбалку. Мужчина зашёл в реку, но не смог выбраться обратно на берег из-за сильного течения. Товарищи сами не нашли рыбака и обратились в полицию. Местные жители обнаружили тело погибшего через четыре дня.— Насильственных признаков смерти не выявлено, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время опрошены родственники и знакомые погибшего, обстоятельства произошедшего выясняются. На основании результатов доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — пишет ИА «Бел.Ру». Итоги исследования в мэрии хотят использовать для уменьшения количества автомобильных пробок. С 17 мая в Белгороде белорусская организация БелНИИПградостроительства по заказу мэрии будет проводить исследование загруженности городских дорог. В пресс-службе городской администрации рассказали, что для анализа дорожной ситуации эксперты собираются применить два типа исследования. С 17 по 22 мая будет подсчитываться количество автомобилей в определенное время на 48 пересечениях дорог в Белгороде. После 22 мая сотрудники ГИББД и волонтёры из «Технолога» на 20 участках дорогах будут опрашивать водителей. Автомобилистов попросят честно и серьёзно ответить на два вопроса: откуда (с какой улицы или участка улицы?) и куда (на какую улицу, к какому объекту?) они едут. Останавливать водителей будут автоинспекторы, а опрашивать студенты.Все данные, полученные на улицах, отправят в экспертную организацию, которая должна выдать мэрии рекомендации по распределению транспортных потоков и организации движения таким образом, чтобы сбалансировать нагрузку на дороги.БелНИИПградостроительства — научно-проектное унитарное предприятие по разработке градостроительной документации. Организация работает в Минске с 1976 года и занимается, кроме всего прочего, исследованиями в сфере совершенствования территории городских поселений. Мэрия Белгорода не впервые сотрудничает с белорусскими экспертами. Именно после исследования, проведённого БелНИИПградостроительства, экс-мэр Белгорода Сергей Боженов заявил, что с улиц Белгорода должны навсегда исчезнуть автобусы ПАЗ. Позднее в мэрии передумали отказываться от ПАЗов.Напомним, итоги исследования по проблемам пассажирского транспорта в Белгороде белорусы презентовали в конце декабря 2013 года. В исследовании, в частности, предлагалось продлить несколько троллейбусных маршрутов до Северного, а автобусные маршруты № 7 и № 8 ликвидировать к 2020 году. Спонсор разделаУчебный центр «ФИНАМ» проводит бесплатные семинары для начинающих инвесторов. Профессиональные трейдеры на занятиях рассказывают, как грамотно распоряжаться средствами и зарабатывать на ценных бумагах, знакомят с передовыми методиками инвестирования, теорией и практикой биржевой торговли, специфик