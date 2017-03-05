​В Строителе пациентка отсудила у больницы 700 тысяч рублей

В Строителе суд признал виновным врача, из-за непрофессиональных действий которого его пациентка стала инвалидом второй группы. Женщина подала в суд на Яковлевскую ЦРБ, где работает хирург.
Истица объяснила, что из-за ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей она перенесла несколько операций и в итоге получила инвалидность второй группы. От больницы она требовала моральную компенсацию — 3 миллиона рублей.
Суд признал, что хирург действительно причинил по неосторожности тяжкий вред здоровью женщины и частично удовлетворил иск, обязав заплатить пострадавшей 700 тысяч рублей. Больница обжаловала приговор, но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.