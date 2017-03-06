В понедельник, 6 марта, в
следственном управлении СК РФ по
Белгородской области рассказали о
назначении доследственной проверки по
факту гибели жителя многоэтажки на
улице Шаландина в Белгороде. Ранее
Belive.ru со ссылкой на
очевидцев происшествия сообщил об
обнаружении трупа мужчины во дворе
дома. По данным издания, погибший мог
покончить жизнь самоубийством.
В Белгороде следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на улице Шаландина
По предварительным данным, погибший мог покончить с собой.
В понедельник, 6 марта, в
следственном управлении СК РФ по
Белгородской области рассказали о
назначении доследственной проверки по
факту гибели жителя многоэтажки на
улице Шаландина в Белгороде. Ранее
Belive.ru со ссылкой на
очевидцев происшествия сообщил об
обнаружении трупа мужчины во дворе
дома. По данным издания, погибший мог
покончить жизнь самоубийством.
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