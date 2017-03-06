В Белгороде до конца марта при покупке автомобилей Ford можно сэкономить до 100 тысяч рублей

В автоцентре «Интеркар» до конца марта можно купить основные модели автомобилей Ford по сниженным ценам. Как уточняют представители автодилера, предложение действует «без дополнительных условий и звёздочек».
Так Ford Focus, «самый эффектный автомобиль за всю историю модели», с полностью переработанным рельефным кузовом и роскошным салоном, оснащённым новейшими технологиями, можно купить на 80 тысяч рублей дешевле, чем раньше.
При покупке нового Ford Mondeo можно будет сэкономить 100 тысяч рублей. В салоне «Интеркар» отмечают изящный, яркий, ультрасовременный стиль автомобиля, который создаёт его динамичный силуэт — эффект визуализации, точно отражающий характеристики и премиальность Ford Mondeo.
Функциональный полноприводный кроссовер Ford EcoSport хорошо приспособлен для поездок по российским дорогам: высокий клиренс, полный привод, подогрев лобового стекла и боковых зеркал. Кроме того, одной из сильных сторон кроссовера от Ford является экономия топлива. В марте эту модель можно будет купить, сэкономив 50 тысяч рублей.
Практичный Ford Explorer позволяет организовать пространство в салоне так, как нужно его владельцу: например, можно взять с собой семь пассажиров или перевезти габаритные вещи. Для этого достаточно сложить или разложить сиденья третьего ряда. В салоне «Интеркар» до конца марта Ford Explorer можно приобрести с выгодой в 100 тысяч рублей.
— Вы сможете познакомиться с модельным рядом автомобилей Ford, протестировать интересующие вас автомобили и узнать все подробности, — поясняют сотрудники автосалона.
«Интеркар»
работает каждый день с восьми утра до 20:00. Салон находится на проспекте
Богдана Хмельницкого, 205 Б. Подробности о мартовском предложении можно также уточнить по телефону
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