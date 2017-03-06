​В Белгородской области появилась кинолаборатория на колёсах

Управление ГИБДД по Белгородской области рассказало о создании кинолабораторий на колёсах, которые нужны для того, чтобы рассказывать жителям отдалённых сёл о безопасности дорожного движения.
«Кинолаборатория» — это «ГАЗель», в которой стоит ноутбук с видеороликами: обучающими фильмами, социальной рекламой и примерами реальных аварий. Показывая ролики, полицейские разъясняют причины ДТП.
— Основной акцент автоинспекторы делали на профилактику наездов на пешеходов и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения. Убедиться в причинах, а заодно получить полезную информацию по использованию светоотражающих элементов можно было как раз во время тематического киносеанса, — пояснили в пресс-службе УГИБДД по Белгородской области.
В Белгородской области за прошедший год зарегистрировано 366 ДТП, в которых погибли 17 человек, а 443 человека получили ранения. Одним из основных видов ДТП стали наезды на пешеходов — 39 процентов от общего числа аварий.