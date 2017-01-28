В Губкине бывший инспектор ГИБДД заплатит больше миллиона рублей штрафа

Губкинский районный суд признал виновным бывшего инспектора ГИБДД в получении взятки. Сторона обвинения доказала, что в сентябре 2015 года мужчина остановил фуру для проверки. Он посмотрел документы, осмотрел машину и заявил водителю, что у него не заполнена накладная на груз, стёрлись протекторы шин, а сам он пьян.
Чтобы не составлять протокол, сотрудник ГИБДД попросил 15 тысяч рублей. Водитель, побоявшись, что у него заберут права, сказал, что отдаст деньги, но через несколько дней, потому что при себе у него не было такой суммы. Через четыре дня он встретился с сотрудником ГИБДД, чтобы отдать деньги, но сразу после их передачи инспектора задержала служба собственной безопасности.
Суд назначил обвиняемому штраф, в 70 раз превышающий взятку, которую он запросил. Теперь он должен заплатить больше 1 миллиона рублей штрафа. Кроме того, он не сможет работать в правоохранительных органах ещё два года.