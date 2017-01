В Губкине бывший инспектор ГИБДД заплатит больше миллиона рублей штрафа

Финансист Нина Поляничева расскажет о пассивном доходе и способах его получения. Во вторник, 10 мая, в бизнес-пространстве «Контакт» пройдёт вебинар финансиста Нины Поляничевой «Есть ли пассивный доход в природе». Участникам расскажут о том, что такое пассивный доход, кто может быть инвестором и сколько денег нужно для получения пассивного дохода.Нина Поляничева — практикующий финансовый эксперт с 18-летним стажем, занимается темой частных инвестиций более трёх лет, автор и ведущая семинаров совместного проекта Института финансового планирования и Министерства финансов РФ «Всероссийская неделя сбережений».Участие в вебинаре платное. Начало в 20:00. Запись по телефону +7 (915) 522-25-20. Подробную информацию можно узнать на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте». По мнению сотрудников министерства, подобная форма поведения врача является категорически недопустимой с этической точки зрения. Минздрав после распространения информации в СМИ о причинении врачом городской больницы № 2 Белгорода пациенту телесных повреждений, повлекших его смерть, намерен провести проверку. По поручению министра будет проверка, а дальше принято решение. Соцсети тоже услышаны. #медицина #Белгород https://t.co/Cqae71wy1l— Никита Одинцов (@NikitaOdintsov) 9 января 2016 — Не давая правовой оценки произошедшему, необходимо отметить, что подобная форма поведения врача является категорически недопустимой с этической точки зрения, — сообщил «Интерфаксу» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. «Российская газета» сообщила, что врач, подозреваемый в убийстве, уволен.— Врач уволен. Он нарушил нормы деонтологии. Давать правовую оценку будут следственные органы, так что это всё, что я могу сказать о ситуации, — рассказал журналисту РГ главный врач больницы Дмитрий Луценко.Напомним, что утром в субботу, 9 января, Следственный комитет по Белгородской области сообщил о том, что на врача второй городской больницы завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. При этом, по словам второго пострадавшего, драка началась после того, как его знакомый «нечаянно задел ногой медсестру». Пожар в квартире на пятом этаже потушили за 40 минут. Причину возгорания предстоит установить экспертам. Во вторник, 10 ноября, около семи вечера в Губкине загорелась четырёхкомнатная квартира на пятом этаже многоэтажки. В ГУ МЧС по Белгородской области рассказали, что из дома эвакуировали 60 человек. Пожар удалось потушить за 40 минут. Никто из жильцов не пострадал. Огонь повредил одну из комнат в квартире. — Благодаря своевременному сообщению о пожаре, оперативному прибытию пожарных подразделений и профессиональной работе пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения пожара и избежать жертв, — отметили в МЧС. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам. Двое пешеходов умерли на месте происшествия. В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, в Белгородской области в ДТП погибли четыре человека. В Борисовском районе 50-летний водитель на Audi 80 ехал из Белгорода в Грайворон и сбил 51-летнего пешехода, который оказался на дороге на полосе движения иномарки. Вдобавок ещё в Audi въехал Mitsubishi Outlander, который ехал следом за ним. Пешеход умер на месте аварии. В Валуйском районе 36-летняя женщина на ВАЗ-21110 сбила 20-летнего пешехода, который тоже был на проезжей части на её полосе. Молодой человек скончался на месте происшествия. В Белгороде водитель со стажем вождения один месяц на Peugeot 308 ехал по улице Студенческой на повышенной скорости, не справился с управлением и врезался в дерево. Несовершеннолетний пассажир «Пежо» умер на месте, ещё одного пассажира с травмами доставили в больницу. Сам водитель автомобиля не пострадал. В Старом Осколе Mitsubishi ASX съехал на обочину, врезался в столб и опрокинулся. 30-летний пассажир от полученных травм умер в автомобиле скорой помощи, а 28-летняя женщина-водитель получила травмы. Участники чемпионата будут готовить кофе и винные коктейли, соревноваться в классическом приготовлении коктейлей и свободном стиле — флейринге. В четверг, 9 июня, в арт-клубе «Студия» Белгородская барменская ассоциация проведёт пятый юбилейный чемпионат барменов World Cocktail Championship-2016.Пока жюри будет определять лучшего бармена, который представит Белгород на соревнованиях в ЦФО, зрителей будут развлекать ансамбль барабанщиков «Драмания», фокусник и диджеи, а барберы и стилисты предложат свои услуги тем, кто пожелает преобразиться прямо на чемпионате. Участники будут демонстрировать своё мастерство в приготовлении кофе и винных коктейлей, флейринге (приготовление коктейлей свободным стилем, то есть с использованием элементов жонглирования — прим. ред.) и классическом барменском стиле. слову Почитать интервью с президентом Белгородской барменской ассоциации Ринатом Гайнулиным можно вот здесь. Он был участником нашего совместного с Tele2 проекта «Вкусная экономия». Осуждённый за насилие в отношении представителя власти пытался обжаловать приговор в областном суде. Белгородский областной суд оставил в силе приговор 36-летнему мужчине, обвинявшемуся в применении насилия в отношении представителя власти. Ранее белгородца приговорили к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении за то, что он ударили полицейского локтем в глаз. Инцидент произошёл в июне 2015 года. Жителя Белгорода доставили в Томаровскую районную больницу для проведения медосвидетельствования. Мужчина был пьян, а полицейские задержали его, когда он справлял нужду у железнодорожного переезда. На полицейского он напал в больнице, когда тот потребовал от задержанного прекратить нецензурно выражаться в общественном месте. Елена Никулина и Наталья Герасименко получили золотые медали. Три студентки факультета физической культуры НИУ «БелГУ» стали победительницами чемпионата Российского студенческого спортивного союза по лёгкой атлетике, который проходил в Петрозаводске в начале июля.В программу соревнований впервые были включены классические дисциплины лёгкой атлетики: спринт на 100 и 200 метров, прыжки с шестом, стипль-чез (бег на 3 тысячи метров с препятствиями), спортивная ходьба и все виды метания.Елена Никулина одержала победу на дистанции 400 метров с результатом 56,1 секунды. Вторую золотую медаль получила Наталья Герасименко, которая участвовала в семиборье. Екатерина Путилина стала бронзовым призёром чемпионата, пробежав 200 метров за 24,79 секунды. В ведомстве пришли к выводу, что пациент мог скончаться из-за того, что поздно обратился за медицинской помощью. В субботу, 21 мая, на сайте департамента здравоохранения Белгородской области появилось сообщение об итогах проверки по факту смерти пациента в городской больнице № 1 Белгорода. В сообщении говорится, что результаты проверки показали «отсутствие нарушений в действиях медицинского персонала ОГБУЗ „Станция скорой медицинской помощи г. Белгорода“, ОГБУЗ „Городская клиническая больница № 1 г. Белгорода“, ОГБУЗ „Городская больница № 2 г. Белгорода“, в ходе оказания медицинской помощи гражданину Ш.».— Вместе с тем несвоевременность обращения пациента за медицинской помощью, быстро прогрессирующая полиорганная недостаточность, фоновые заболевания создали условия для неблагоприятного исхода заболевания, — заявили в облздраве.Напомним, 8 мая в Белгороде в горбольнице № 1 скончался 38-летний мужчина. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тотальная правосторонняя пневмония. Во время доследственной проверки подтвердили информацию родственников погибшего о том, что медики отказывались его госпитализировать в течение нескольких часов. В следственном управлении СК РФ по факту смерти мужчины завели уголовное дело. Стоимость восьми соколов-кречетов, которых пытались перевести через границу, составила более 9 миллионов рублей. Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды белгородской таможни задержали автомобиль «Шевроле» на трассе «Москва — Крым». В багажнике контрабандисты везли сумки с редким видом кречетов. Восемь птиц были обколоты успокоительными лекарствами, тщательно упакованы в клобуки, спелёнуты и связаны плотной тканью. Все они находились в шоковом состоянии. Двое граждан Украины, находившиеся в машине, ехали в сторону Нехотеевки, чтобы передать птиц сообщнику на территорию соседнего государства. У перевозчиков отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие законность покупки редких птиц. Кречеты прошли начальное обучение и не боялись человека. За них злоумышленники могли получить более 9 миллионов рублей. В пресс-службе таможни рассказали, что на преступную группу возбуждено уголовное дело и сейчас проводятся следственные мероприятия. Мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы. Судьба же соколов-кречетов пока не определена. Их могут отпустить на свободу. Чиновница рассказала, что девочку пытались реанимировать больше часа, но спасти её было невозможно. Во вторник, 29 сентября, первый заместитель губернатора Белгородской области Елена Батанова на пресс-конференции прокомментировала гибель девочки в школе № 47 во время урока физкультуры.— Конечно, это трагический случай. При мне это первый случай, который произошёл у нас в школе именно на уроке физкультуры, — заявила Елена Батанова. Журналисты задали вопрос о квалификации школьных медработников.— Что касается медицинских работников в шко