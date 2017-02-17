От похищения ребёнка и кальянов до убийства на вечере встречи выпускников. Белгородский СК назвал самые громкие уголовные дела 2016 года

Следственное управление СК по Белгородской области подвело итоги года и назвало самые резонансные дела, которые пришлось расследовать ведомству. «Фонарь» кратко рассказывает, о каких делах говорилось в отчёте следователей.
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В мае 2015 года имущественный спор между двумя мужчинами перерос в попытку одного взорвать автомобиль другого. Свердловский районный суд признал жителя Курска виновным в незаконном приобретении, перевозке и ношении взрывного устройства, а также в покушении на убийство, совершённом общеопасным способом.
По версии следствия, обвиняемый в мае 2015 года на улице Преображенской подложил самодельную бомбу под машину белгородца, с которым у него был конфликт в сфере бизнеса. Взрывное устройство не сработало. Когда бомбу обнаружили во дворе дома, специальный робот её уничтожил. Подозреваемого задержали в феврале 2016 года. В сентябре 2016 года суд приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы.
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Ещё одним громким уголовным делом стало разбойное нападение на белгородскую кальянную. Несколько студентов из разных вузов областного центра ворвались туда с оружием и похитили 12 кальянов. Полиция ввела план «Перехват» и быстро задержала преступников, один из которых оказался несовершеннолетним.
— C учётом роли каждого, всем девяти участникам этого преступления судом назначены различные виды наказания, — пояснили в пресс-службе Следственного управления СК.
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Следующее резонансное дело — убийство двух человек на встрече выпускников. Следствие доказало вину жителя Петропавловска-Камчатского, напавшего с ножом на своих собутыльников. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. 58-летнего петропавловца суд посадил в тюрьму на 17 лет.
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— В 2016 году в следственное управление поступило 14 сообщений об исчезновении несовершеннолетних, все пропавшие дети разысканы, — сообщила пресс-служба СУ СК по Белгородской области.
Одно из таких дел — похищение ребёнка из белгородского перинатального центра. 10 марта 2016 года 22-летняя курянка, студентка белгородского медколледжа, похитила новорождённую из перинатального центра. Вечером того же дня ребёнка нашли в Курской области. В августе прошлого года экспертиза показала, что у девушки, похитившей ребёнка, психическое заболевание, и ей нужно принудительное лечение, поэтому суд освободил её от уголовной ответственности и отправил на лечение.
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— В прошлом году поступило 57 сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи гражданам. За последние 5 лет количество сообщений данной категории увеличилось более чем в четыре раза, — говорится в отчёте Белгородского СК.
В этой категории преступлений можно считать показательным резонансное дело врача белгородской горбольницы № 2 Ильи Зелендинова, от удара которого в конце 2015-го года погиб пациент. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от острой сердечной недостаточности после рефлекторной остановки сердца от удара врача в шею. 24 марта 2016 года судья приговорил бывшего врача-хирурга второй горбольницы Белгорода Зелендинова к девяти годам и двум месяцам лишения свободы колонии строгого режима. Суд также запретил ему работать врачом в течение трёх лет после освобождения из тюрьмы.
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За год следователи направили в суд 140 уголовных дел связанных с экономическими преступлениями. Кроме того, одной из актуальных проблем 2016 года стал незаконный оборот алкогольной продукции: в прошлом году по 42 делам было изъято 8124 литра суррогата.
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Одним из долго расследуемых дел стало дело по факту исчезновения женщины семь лет назад в Старом Осколе. Как оказалось, к её исчезновению оказался причастен муж, который причинил супруге телесные повреждения, повлёкшие её смерть, а потом частично сжёг труп. Сейчас это уголовное дело рассматривает суд.
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Среди экономических и коррупционных преступлений следователи выделили уголовное дело на бывшего сотрудника регионального управления автомобильных дорог, который получил несколько взяток от предпринимателей за предоставление водителям большегрузов информации о местах нахождения постов весового контроля. Всего он получил более 7 миллионов рублей. Бывшего чиновника приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в 4 миллиона рублей.
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Также в 2016 году следователи закончили расследовать дела, связанные с нелегальным игорным бизнесом. Злоумышленникам удалось заработать более 42 миллионов рублей, маскируя залы с игровыми автоматами под сеть интернет-кафе.
— Следственные и оперативно-розыскные действия проводились в шести регионах России. Материалы уголовного дела составили более 120 томов. В настоящее время семь лиц осуждены к различным срокам наказания. В отношении пяти фигурантов уголовное дело рассматривается судом по существу. Два преступника объявлены в розыск, — рассказали в пресс-службе регионального Следственного управления СК.