​В Белгороде преподавателя «технолога» оштрафовали за взятки

Преподаватель
английского языка в БГТУ имени Шухова
брала со студентов от одной до четырёх тысяч рублей
за оценки на зачётах и
экзаменах. Деньги студенты
переводили на карту преподавателя. После этого, по версии следствия,
она вносила в зачётки и
экзаменационные ведомости ненастоящие
оценки.
— Женщина не признавала свою вину в инкриминируемом деянии. Был проведён большой объём следственных действий, допрошены более 30 свидетелей, проведён ряд экспертиз, тщательно изучено движение денежных средств по расчётному счету. Комплекс проведённых мероприятий позволил собрать доказательства, достаточные для вынесения обвинительного приговора, — сообщает следователь по особо важным делам следственного отдела по Белгороду СУ СК по Белгородской области Виктор Цуркин.
Во время следствия сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Белгорода подтвердили 61 преступный эпизод. В итоге преподавателя оштрафовали на 250 тысяч рублей.