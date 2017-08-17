Доигровщик «Белогорья» провёл свой заключительный матч в составе национальной команды. Бессменный лидер и капитан сборной России по волейболу, легенда мирового волейбола Сергей Тетюхин завершает свою профессиональную карьеру. Об этом 40-летний игрок заявил после окончания матча за бронзовые медали Олимпийских игр-2016 , в котором россияне уступили команде США со счётом 2:3. — Это был мой последний матч в сборной России. В карьере? Давайте сегодня говорить только о сборной, — сказал Тетюхин журналистам после матча. Напомним, что свой дебютный матч за сборную Тетюхин провёл в мае 1996 года в рамках Мировой Лиги. За всё время выступления в команде Тетюхин становился двукратным обладателем Кубка мира, победителем Мировой Лиги 2002 года. Ему принадлежит уникальное достижение: волейболист принимал участие в шести (!) Олимпийских играх подряд, причём на предыдущих четырёх спортсмен неизменно привозил медали различного достоинства. В Сиднее-2000 Тетюхин стал серебряным призёром, в Афинах-2004 и Пекине-2008 он был бронзовым медалистом, а в Лондоне в 2012 году «вырвал» у судьбы долгожданное олимпийское золото. На Играх в Рио Сергей был удостоен чести нести знамя сборной на официальной церемонии открытия.Фото og.ru К слову, на Играх в Рио-де-Жанейро Сергей Тетюхин перешёл рубеж в 3 тысячи выигранных мячей в официальных матчах за национальную команду, набрав в восьми матчах Олимпиады 70 очков. Таким образом на сегодняшний день в его копилке 3002 выигранных мяча.
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​В Белгороде преподавателя «технолога» оштрафовали за взятки

Женщину заплатит 250 тысяч рублей штрафа.

Преподаватель английского языка в БГТУ имени Шухова брала со студентов от одной до четырёх тысяч рублей за оценки на зачётах и экзаменах. Деньги студенты переводили на карту преподавателя. После этого, по версии следствия, она вносила в зачётки и экзаменационные ведомости ненастоящие оценки.

— Женщина не признавала свою вину в инкриминируемом деянии. Был проведён большой объём следственных действий, допрошены более 30 свидетелей, проведён ряд экспертиз, тщательно изучено движение денежных средств по расчётному счету. Комплекс проведённых мероприятий позволил собрать доказательства, достаточные для вынесения обвинительного приговора, — сообщает следователь по особо важным делам следственного отдела по Белгороду СУ СК по Белгородской области Виктор Цуркин.

Во время следствия сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Белгорода подтвердили 61 преступный эпизод. В итоге преподавателя оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Никита Поников

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