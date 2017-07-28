В Белгороде осудили двух бомжей за убийство собутыльника

Во вторник, 25 июля, Белгородский областной суд отправил в тюрьму двух старооскольских бомжей, живших в шалаше, построенном ими в лесу. Суд установил, что в сентябре 2016 года к 44-летней женщине и 26-летнему мужчине в гости в шалаш пришёл мужчина, и они вместе начали пить алкоголь. Когда мужчина стал намекать «хозяйке» на интимную близость, «хозяин» повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по голове. Затем женщина взяла в руки доску и осколок стекла и продолжила ими избивать лежащего мужчину. После нанесённых ударов мужчина скончался на месте от открытых черепно-мозговых травм.
Суд приговорил 26-летнего бездомного к четырём годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, а женщину — к 12 годам за убийство. Кроме того, он постановил взыскать с бомжей общую сумму в 1,2 миллиона рублей для компенсации морального вреда родственникам убитого.
Также судьи обратили внимание руководства областного УМВД на «ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками УМВД по Старому Осколу», потому что шалаш был построен недалеко от жилых домов, и его обитатели причиняли неудобства местным жителям.
— Звонки граждан о драках, задымленности в месте построенного шалаша неоднократно поступали на телефон Единой службы спасения и переадресовывались полиции, но своевременные меры приняты не были, — прокомментировали замечание судей в пресс-службе областного суда.