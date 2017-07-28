В Белгороде осудили двух бомжей за убийство собутыльника

Сотрудники таможни поймали контрабандистов с опием и марихуаной. В среду, 23 сентября, белгородские таможенники дважды задержали контрабандистов из Украины. В пункте пропуска «Нехотеевка» служебная собака среагировала на багаж 69-летнего мужчины, который пересекал границу пешком. У него в сумке оказалось двойное дно, а к ногам и телу были примотаны пакеты. Мужчина хотел пронести 8 пакетов с семенами мака массой около двух килограммов. В этот же день во время таможенного контроля пассажиров поезда «Кривой Рог — Днепропетровск — Москва» таможенники обнаружили в ручной клади украинца две стеклянных банки с топлёным свиным жиром. Внутри банок были спрятаны полиэтиленовые пакеты с марихуаной. Мужчина рассказал, что ехал на заработки в Москву и наркотик планировал употребить сам и поделиться им с друзьями. У обоих контрабандистов изъяли наркотики. По фактам перемещения наркотических средств завели уголовные дела. На грайворонца завели уголовное дело за насилие в отношении представителя власти. Следственное управление СК РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело на жителя Грайворонского района за насилие в отношении представителя власти, связанное с его должностными обязанностями. По версии следствия, грайворонец, угрожая обрезом, вывез сотрудника пограничного управления ФСБ в безлюдную местность и избил его.В пресс-службе следственного управления пояснили, что незадолго до происшествия обвиняемого привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима в приграничной зоне. Следователи просят суд арестовать обвиняемого на время следствия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Городская администрация анонсировала праздничную программу на Соборной площади в преддверии Нового года. 24 декабря на площади появится контактный зоопарк, каток и несколько тематических зон. Также организаторы обещают проводить конкурсы и соревнования. «Фонарь» коротко рассказывает о новогодней программе. В субботу, 24 декабря, на Соборной площади Белгорода пройдёт парад Дедов Морозов, который зажжёт праздничную иллюминацию в городе и официально откроет разные арт-объекты и инсталляции, которые установят на площади, в том числе и главную новогоднюю ель, которая будет выше и экологичнее предыдущей, украшавшей Соборную площадь в течение 15 лет. Фактически с этого и начнётся в Белгороде праздничная новогодняя программа. Парад Дедов Морозов и Снегурочек в 2015 году О новом украшении Соборной площадиС 25 декабря на площади появится несколько тематических площадок, которые будут работать с 10 часов утра. Здесь же установят столитровый «Самовар здоровья» с чаем из полевых трав, а рядом с ним девушки в народных костюмах будут водить хороводы и петь песни. Тогда же откроется «Приёмная Деда Мороза».— Ежедневно с 10 до 11 часов будет работать приёмная Деда Мороза: белгородские дети смогут лично пообщаться с главным волшебников новогодних праздников, загадать желание и получить подарок, — рассказали в пресс-службе городской администрации. Горожане смогут загадать желания на 2017 году внутри «Шара исполнения желаний», а бизнесмены и гости города — бросить монетки в «Фонтан изобилия», чтобы следующий год стал прибыльным. Помимо этого, на Соборной площади разместят контактный зоопарк, оформленный как рождественский вертеп. Здесь же будут выступать силачи и проводить спортивные соревнования. Обещают ещё организовать парад детских санок, фестиваль по финской ходьбе, «футбол на льду», театрализованные программы и другие акции, подробнее о которых будут сообщать за несколько дней до проведения. О Соборной ярмарке и ледовом каткеГлавным праздничным событием станет Белгородская Соборная ярмарка. Она будет ежедневно работать с 11 до 22 каждый день, а в новогоднюю ночь откроется в 23 часа и проработает до четырёх часов утра. — Кроме веселья и развлечений жители и гости города смогут подкрепиться жареными сосисками, шашлыком, хот-догами, блинами. Из напитков будут доступны чай, кофе, глинтвейн. Более 20 организаций города предложат продегустировать свою продукцию. Различные мастер-классы дадут уникальную возможность всем желающим попробовать свои силы в ремесленничестве. Все события будут освещаться в социальных сетях с хэштегами #БелгородскаяСоборнаяЯрмарка, #БелГородДобройЗимы (победителем конкурса новогодних слоганов стал «Город доброй зимы» — прим. ред.) и #Белгород2017, — продолжает анонсировать новогоднюю программу администрация Белгорода. Также с 25 декабря на Соборной площади заработает ледовый каток. Каждый день с 10-и до 11-и часов на нём будут проводить хоккейные матчи. А с 11-и до 16-и часов здесь будут проходить сеансы массового катания с ростовыми куклами, белгородскими хоккеистами и фигуристами. В 16 часов будет начинаться детская дискотека, а с 17 часов белгородцам предложат покататься со звездой. — Время с 16 до 17 часов отведено для детской дискотеки на льду. После неё горожанам предлагается покататься на льду со «звездой». Самые известные спортсмены города примут участие в ледовом марафоне в период новогодних праздников. А самые активные участники катаний получат в подарок открытки с автографами знаменитых спортсменов. С 18 до 20 часов планируется проводить молодёжную тематическую дискотеку на льду, — пояснили организаторы. Спонсор разделаEvent-компания «Золотая рыбка» знает, как сделать новогодний праздник незабываемым. За плечами компании семь лет работы на корпоративных вечерах, нестандартных праздниках и событиях городского масштаба. Если у вас уже есть мысли, как сделать новогодний праздник особенным, но не знаете, кто может исполнить это желание, звоните: +7 (920) 551-551-0. «Золотая рыбка» воплотит в жизнь все ваши идеи и сделает ваш Новый год самым ярким событием этой зимы. Event-компания «Золотая рыбка» — стоит только пожелать. Воспитанники областного социально-реабилитационного центра и центра развития «Южный» отправятся в начале лета на экскурсию в Санкт-Петербург. В Центре молодёжных инициатив межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда» организовал благотворительный концерт «Алые паруса». Собранные средства пойдут на осуществление мечты воспитанников областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Белгородского центра развития и социализации ребёнка «Южный». Теперь они смогут в начале лета на несколько дней поехать в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать что-то новое о культурной столице России. Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда»— Это дети, лишённые родительской помощи, но верящие в мечту, добро и любовь. Профсоюз «Правда» пригласил своих друзей, партнёров и всех неравнодушных людей прийти на благотворительный концерт «Алые паруса», чтобы вместе осуществить благое дело и воплотить детские мечты в реальность, — обратился к зрителям и участникам концерта председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев. Перед концертом аниматоры для самых маленький гостей провели несколько конкурсов. В одном из них, например, нужно было взяться за руки, стоя в кругу, и быстро бегать вперёд и назад. Каждый хотел сделать это лучше и быстрее, и это поднимало всем детям настроение. Потом мальчишкам и девчонкам показали шоу мыльных пузырей. Зал наполнился морем детских рук, ловящих и лопающих пузыри, и родителей, которые старались запечатлеть неподдельные детские эмоции на фото.— Я учусь в седьмом классе. Из школьных предметов мне больше всего нравятся история и физическая культура. Я люблю историю Отечества и наше вооружение. В дальнейшем хочу пойти служить в морскую пехоту, именно поэтому мне интересен Санкт-Петербург, потому что там есть военно-морское училище, — рассказывал корреспонденту «Фонаря» 13-летний Артём, воспитанник областного социально-реабилитационного центра.Фото Елены Журкиной*** Приглашая гостей в концертный зал, волонтёры всем выдавали фонарики, загадочно добавляя: «Вы поймёте, когда их включить». На сцене ЦМИ были не только профессиональные артисты, но и дети, которые только-только начинают показывать свои таланты или даже вообще впервые выходят выступать перед большой аудиторией. Члены профсоюза «Правда» и приглашённые гости оценили мастерство езды на моноциклах и искусство жонглирования девочек из цирковой студии «Криц», а также номера воспитанников областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра развития «Южный». Зрители поддерживали начинающих артистов и под вдохновляющие реплики ведущего Стаса Море встречали аплодисментами каждый творческий номер. В перерывах на экране показывали видеоролики о том, как мальчики и девочки готовились к концерту и как устроен их быт в центре развития и социально-реабилитационном центре. Они рассказывали, почему хотят увидеть Санкт-Петербург и каким его себе представляют. Искренние детские слова делали атмосферу ещё более волшебной, тем более, что то, о чём ребята вдохновенно рассказывали на видео, скоро должно стать реальностью.— Я много книг читаю о футболе. Недавно читал книгу про команду «Динамо». Я хочу стать футболистом и играть за «Зенит», — поделился своей мечтой 11-летний Максим. В финале концерта на сцену вышли все участники. Тогда и настал «тот самый момент», о котором предупреждали волонтёры, — весь зал наполнился светом фонариков, и зазвучала общая песня о добре и счастье. — Делать добро — это приятно, это подарок самому себе. Это событие не станет последним, волшебство от взрослых для детей будет продолжаться. У нас есть большая программа «Алые паруса», в рамках которой ещё будут мероприятия, направленные на поддержку нуждающихся в помощи, — заверил журналистов после концерта председатель «Правды» Сергей Фуглаев. Артур Сухоруков ушёл из дома 12 июля и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. УМВД по Белгороду разыскивает 17-летнего Артура Сухорукова, который ушёл из дома 12 июля и до сих пор не вернулся. В день исчезновения юноша был одет в бордовую футболку, синие бриджи и серые кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего юноши, просят звонить по телефонам +7 (4722)-54-90-60, 352-931 или 02. В Белгороде приступили к ремонту дорожного полотна на двух проспектах: Белгородского и Славы. В пресс-службе мэрии поясняют, что движение по этим улицам не станут перекрывать, а часть работ планируют выполнять поздним вечером и ночью, чтобы не затру
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пятница, 28 июля

В Белгороде осудили двух бомжей за убийство собутыльника

Суд дал бомжам четыре и 12 лет лишения свободы и взыскал с них 1,2 миллиона рублей.

Во вторник, 25 июля, Белгородский областной суд отправил в тюрьму двух старооскольских бомжей, живших в шалаше, построенном ими в лесу. Суд установил, что в сентябре 2016 года к 44-летней женщине и 26-летнему мужчине в гости в шалаш пришёл мужчина, и они вместе начали пить алкоголь. Когда мужчина стал намекать «хозяйке» на интимную близость, «хозяин» повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по голове. Затем женщина взяла в руки доску и осколок стекла и продолжила ими избивать лежащего мужчину. После нанесённых ударов мужчина скончался на месте от открытых черепно-мозговых травм.

Суд приговорил 26-летнего бездомного к четырём годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, а женщину — к 12 годам за убийство. Кроме того, он постановил взыскать с бомжей общую сумму в 1,2 миллиона рублей для компенсации морального вреда родственникам убитого.

Также судьи обратили внимание руководства областного УМВД на «ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками УМВД по Старому Осколу», потому что шалаш был построен недалеко от жилых домов, и его обитатели причиняли неудобства местным жителям.

— Звонки граждан о драках, задымленности в месте построенного шалаша неоднократно поступали на телефон Единой службы спасения и переадресовывались полиции, но своевременные меры приняты не были, — прокомментировали замечание судей в пресс-службе областного суда.

Трофим Нарожный

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#Белгородский областной суд #убийство #Старый Оскол
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