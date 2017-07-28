В Белгороде осудили двух бомжей за убийство собутыльника

Сотрудники таможни поймали контрабандистов с опием и марихуаной. В среду, 23 сентября, белгородские таможенники дважды задержали контрабандистов из Украины. В пункте пропуска «Нехотеевка» служебная собака среагировала на багаж 69-летнего мужчины, который пересекал границу пешком. У него в сумке оказалось двойное дно, а к ногам и телу были примотаны пакеты. Мужчина хотел пронести 8 пакетов с семенами мака массой около двух килограммов. В этот же день во время таможенного контроля пассажиров поезда «Кривой Рог — Днепропетровск — Москва» таможенники обнаружили в ручной клади украинца две стеклянных банки с топлёным свиным жиром. Внутри банок были спрятаны полиэтиленовые пакеты с марихуаной. Мужчина рассказал, что ехал на заработки в Москву и наркотик планировал употребить сам и поделиться им с друзьями. У обоих контрабандистов изъяли наркотики. По фактам перемещения наркотических средств завели уголовные дела. На грайворонца завели уголовное дело за насилие в отношении представителя власти. Следственное управление СК РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело на жителя Грайворонского района за насилие в отношении представителя власти, связанное с его должностными обязанностями. По версии следствия, грайворонец, угрожая обрезом, вывез сотрудника пограничного управления ФСБ в безлюдную местность и избил его.В пресс-службе следственного управления пояснили, что незадолго до происшествия обвиняемого привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима в приграничной зоне. Следователи просят суд арестовать обвиняемого на время следствия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Городская администрация анонсировала праздничную программу на Соборной площади в преддверии Нового года. 24 декабря на площади появится контактный зоопарк, каток и несколько тематических зон. Также организаторы обещают проводить конкурсы и соревнования. «Фонарь» коротко рассказывает о новогодней программе. В субботу, 24 декабря, на Соборной площади Белгорода пройдёт парад Дедов Морозов, который зажжёт праздничную иллюминацию в городе и официально откроет разные арт-объекты и инсталляции, которые установят на площади, в том числе и главную новогоднюю ель, которая будет выше и экологичнее предыдущей, украшавшей Соборную площадь в течение 15 лет. Фактически с этого и начнётся в Белгороде праздничная новогодняя программа. Парад Дедов Морозов и Снегурочек в 2015 году О новом украшении Соборной площадиС 25 декабря на площади появится несколько тематических площадок, которые будут работать с 10 часов утра. Здесь же установят столитровый «Самовар здоровья» с чаем из полевых трав, а рядом с ним девушки в народных костюмах будут водить хороводы и петь песни. Тогда же откроется «Приёмная Деда Мороза».— Ежедневно с 10 до 11 часов будет работать приёмная Деда Мороза: белгородские дети смогут лично пообщаться с главным волшебников новогодних праздников, загадать желание и получить подарок, — рассказали в пресс-службе городской администрации. Горожане смогут загадать желания на 2017 году внутри «Шара исполнения желаний», а бизнесмены и гости города — бросить монетки в «Фонтан изобилия», чтобы следующий год стал прибыльным. Помимо этого, на Соборной площади разместят контактный зоопарк, оформленный как рождественский вертеп. Здесь же будут выступать силачи и проводить спортивные соревнования. Обещают ещё организовать парад детских санок, фестиваль по финской ходьбе, «футбол на льду», театрализованные программы и другие акции, подробнее о которых будут сообщать за несколько дней до проведения. О Соборной ярмарке и ледовом каткеГлавным праздничным событием станет Белгородская Соборная ярмарка. Она будет ежедневно работать с 11 до 22 каждый день, а в новогоднюю ночь откроется в 23 часа и проработает до четырёх часов утра. — Кроме веселья и развлечений жители и гости города смогут подкрепиться жареными сосисками, шашлыком, хот-догами, блинами. Из напитков будут доступны чай, кофе, глинтвейн. Более 20 организаций города предложат продегустировать свою продукцию. Различные мастер-классы дадут уникальную возможность всем желающим попробовать свои силы в ремесленничестве. Все события будут освещаться в социальных сетях с хэштегами #БелгородскаяСоборнаяЯрмарка, #БелГородДобройЗимы (победителем конкурса новогодних слоганов стал «Город доброй зимы» — прим. ред.) и #Белгород2017, — продолжает анонсировать новогоднюю программу администрация Белгорода. Также с 25 декабря на Соборной площади заработает ледовый каток. Каждый день с 10-и до 11-и часов на нём будут проводить хоккейные матчи. А с 11-и до 16-и часов здесь будут проходить сеансы массового катания с ростовыми куклами, белгородскими хоккеистами и фигуристами. В 16 часов будет начинаться детская дискотека, а с 17 часов белгородцам предложат покататься со звездой. — Время с 16 до 17 часов отведено для детской дискотеки на льду. После неё горожанам предлагается покататься на льду со «звездой». Самые известные спортсмены города примут участие в ледовом марафоне в период новогодних праздников. А самые активные участники катаний получат в подарок открытки с автографами знаменитых спортсменов. С 18 до 20 часов планируется проводить молодёжную тематическую дискотеку на льду, — пояснили организаторы. Спонсор разделаEvent-компания «Золотая рыбка» знает, как сделать новогодний праздник незабываемым. За плечами компании семь лет работы на корпоративных вечерах, нестандартных праздниках и событиях городского масштаба. 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Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда»— Это дети, лишённые родительской помощи, но верящие в мечту, добро и любовь. Профсоюз «Правда» пригласил своих друзей, партнёров и всех неравнодушных людей прийти на благотворительный концерт «Алые паруса», чтобы вместе осуществить благое дело и воплотить детские мечты в реальность, — обратился к зрителям и участникам концерта председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев. Перед концертом аниматоры для самых маленький гостей провели несколько конкурсов. В одном из них, например, нужно было взяться за руки, стоя в кругу, и быстро бегать вперёд и назад. Каждый хотел сделать это лучше и быстрее, и это поднимало всем детям настроение. Потом мальчишкам и девчонкам показали шоу мыльных пузырей. Зал наполнился морем детских рук, ловящих и лопающих пузыри, и родителей, которые старались запечатлеть неподдельные детские эмоции на фото.— Я учусь в седьмом классе. Из школьных предметов мне больше всего нравятся история и физическая культура. Я люблю историю Отечества и наше вооружение. В дальнейшем хочу пойти служить в морскую пехоту, именно поэтому мне интересен Санкт-Петербург, потому что там есть военно-морское училище, — рассказывал корреспонденту «Фонаря» 13-летний Артём, воспитанник областного социально-реабилитационного центра.Фото Елены Журкиной*** Приглашая гостей в концертный зал, волонтёры всем выдавали фонарики, загадочно добавляя: «Вы поймёте, когда их включить». На сцене ЦМИ были не только профессиональные артисты, но и дети, которые только-только начинают показывать свои таланты или даже вообще впервые выходят выступать перед большой аудиторией. Члены профсоюза «Правда» и приглашённые гости оценили мастерство езды на моноциклах и искусство жонглирования девочек из цирковой студии «Криц», а также номера воспитанников областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра развития «Южный». Зрители поддерживали начинающих артистов и под вдохновляющие реплики ведущего Стаса Море встречали аплодисментами каждый творческий номер. В перерывах на экране показывали видеоролики о том, как мальчики и девочки готовились к концерту и как устроен их быт в центре развития и социально-реабилитационном центре. Они рассказывали, почему хотят увидеть Санкт-Петербург и каким его себе представляют. Искренние детские слова делали атмосферу ещё более волшебной, тем более, что то, о чём ребята вдохновенно рассказывали на видео, скоро должно стать реальностью.— Я много книг читаю о футболе. Недавно читал книгу про команду «Динамо». Я хочу стать футболистом и играть за «Зенит», — поделился своей мечтой 11-летний Максим. В финале концерта на сцену вышли все участники. Тогда и настал «тот самый момент», о котором предупреждали волонтёры, — весь зал наполнился светом фонариков, и зазвучала общая песня о добре и счастье. — Делать добро — это приятно, это подарок самому себе. Это событие не станет последним, волшебство от взрослых для детей будет продолжаться. У нас есть большая программа «Алые паруса», в рамках которой ещё будут мероприятия, направленные на поддержку нуждающихся в помощи, — заверил журналистов после концерта председатель «Правды» Сергей Фуглаев. Артур Сухоруков ушёл из дома 12 июля и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. УМВД по Белгороду разыскивает 17-летнего Артура Сухорукова, который ушёл из дома 12 июля и до сих пор не вернулся. В день исчезновения юноша был одет в бордовую футболку, синие бриджи и серые кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего юноши, просят звонить по телефонам +7 (4722)-54-90-60, 352-931 или 02. В Белгороде приступили к ремонту дорожного полотна на двух проспектах: Белгородского и Славы. В пресс-службе мэрии поясняют, что движение по этим улицам не станут перекрывать, а часть работ планируют выполнять поздним вечером и ночью, чтобы не затру