В Белгороде Tele2 запустила викторину «Мобильный спасатель»

«Мобильный спасатель» — совместный проект Теле2 и радиостанции «Радио», в ходе которого слушатели узнают о новой услуге Tele2 «Перенос остатков» и получат бонусом сувениры от оператора.
Чтобы поучаствовать в викторине, нужно дозвониться диджеям «Радио» во время утреннего шоу после специального сигнала и ответить на вопросы о Теле2. После каждого правильного ответа слушателя будет «выливаться ведро воды» на минуты, SMS и гигабайты интернет-трафика, «сгорающие» у абонентов в конце месяца. В пресс-службе Теле2 напоминают, что избежать «мобильных пожаров» можно благодаря новой услуге «Перенос остатков», доступной для абонентов тарифных планов «чёрной» линейки.
— Несмотря на новшества, связанные со сменой коммуникационной платформы, мы остаёмся верны своем главным принципам: быть честным оператором и создавать тарифы и услуги с максимально прозрачными условиями. Так, благодаря «Переносу остатков» каждый абонент Tele2 может почувствовать себя справедливым «мобильным спасателем», который ежемесячно доказывает — то, что оплачено, должно быть потрачено. В этом и есть новые, но в то же время хорошо знакомые нашим абонентам «другие правила», — рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Белгородской и Курской областях Сергей Чекунов.
Утреннее шоу на радио «Радио» проходит по будням с 09:00 до 10:00 на частоте 88.3 FM. Акция продлится до 12 марта включительно.
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