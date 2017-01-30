У абонентов ​Tele2 в конце месяца больше не будут «сгорать» непотраченные пакеты минут, SMS и интернет-трафика

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 представил новую коммуникационную платформу «Другие правила». Оператор изменил свой слоган, фирменный стиль и стал первой компанией на российском рынке, которая возвращает своим абонентам непотраченные за месяц минуты разговора, гигабайты интернета и SMS.
— Одновременно с запуском новой концепции Tele2 представляет уникальный для российского телекоммуникационного рынка продукт. Впервые минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорают» в конце месяца, а переносятся на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются абонентом в первую очередь. Услуга бесплатна и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Чёрный», — объясняют в пресс-службе Tele2.
Новый слоган компании — «Другие правила». В наружной рекламе вместо стрит-арта Tele2 будет использовать другой фирменный стиль. Оператор сохранил чёрный цвет в сочетании с контрастными акцентами и добавил вдохновляющие фотографии людей.
— Запуск новой коммуникационной платформы, прежде всего, обусловлен новой бизнес-стратегией Tele2. Одна из ключевых целей стратегии — стать лучшей сервисной компанией на российском рынке. Чтобы достичь этого, наши продукты и услуги должны быть выгодными, простыми и честными. Мы будем активно развивать разнообразные цифровые партнёрские сервисы и делать это все максимально быстро. Мы создаём альтернативу существующим решениям на рынке и стремимся улучшить качество жизни потребителей мобильной связи. Мы уверены, что новая коммуникационная концепция поможет донести наши сообщения до абонентов. «Другие правила»— это не просто слова: каждым своим продуктом и услугой мы будем активно выступать за права абонентов и против навязанных правил и ограничений, — пояснили Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.
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