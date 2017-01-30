У абонентов ​Tele2 в конце месяца больше не будут «сгорать» непотраченные пакеты минут, SMS и интернет-трафика

Сотрудники управления ветеринарии вместе с работниками Белгородского зоопарка начали вакцинацию птиц от птичьего гриппа. В региональном управлении ветеринарии рассказали о том, как борются с возможным появлением в регионе случаев птичьего гриппа и проводят вакцинацию птиц. Начальник управления Алексей Хмыров пояснил, что в Белгородском зоопарке вакцинация птиц пройдёт в несколько этапов. Первыми вакцину получат птицы семейства куриных, а затем уже водоплавающие. По его словам, птицу, которая пребывает из Воронежской и Ростовской областей, Краснодарского края, где были обнаружены очаги вируса, отслеживают на специальных пунктах. — В других областях Черноземья очагов птичьего гриппа пока не обнаружили. Животные, которые едут без документов, изымаются. Очень важно привить птиц сейчас, потому что к перелёту у них уже сформируется иммунитет. На белгородских предприятиях среднемесячная посадка птиц составила 51 миллион птиц — их не будут вакцинировать, а проведут профилактику. Важно отделить домашнюю птицу от уличной, чтобы предотвратить распространение инфекции среди птиц, — сказал Алексей Хмыров. Вакцинацию планируют провести в течение недели. Для этого ветеринары закупили 5 тысяч доз вакцины. Руководитель управления сказал, что привить свою птицу смогут и фермеры. *** После пресс-конференции сотрудники управления ветеринарии выехали в зоопарк, чтобы привить первых птиц. Первыми вакцинировали пару аистов, самца Эдгара и его подругу Патрисию, за ними вакцину от птичьего гриппа получили маленькая сова, пара беркутов и фазаны. Каждая доза вакцины набирается отдельно, на одну особь используют один шприц, чтобы избежать случайного заражения. Чтобы птица не могла навредить себе, испугавшись укола, ей держат голову и лапы и только потом внутримышечно вводят вакцину. Большинство пернатых в зоопарке ещё молоды, но есть и старые особи, их прививать не будут, потому что иммунитет старых обитателей зоопарка может не выдержать нагрузки даже ослабленного вируса. По словам заведующей секцией орнитологии Анны Константиновской, птицы должны прийти в себя после прививки и некоторое время будут пассивными. Директор зоопарка Николай Белов заявил, что прививки в любом случае — это стресс для животных, но они необходимы. — В понедельник мы планируем начать вакцинацию водоплавающих птиц, которые живут на пруду. Вакцинировать птиц в пруду необходимо потому, что они контактируют с прилетающими птицами, которые могут переносить вирус птичьего гриппа и другие заболевания, — рассказал журналистам Николай Белов. Анимационную картину «Один день в Белгороде» сделали студенты университета под руководством Маркуса Георга из Германии. В пятницу, 9 октября, пресс-служба Белгородского госуниверситета опубликовала фильм «Один день в Белгороде», который создали студенты факультета иностранных языков вместе с немецким режиссёром. Съёмочный проект запустили для языковой практики студентов. В мае 2015 года творческая группа фотографировала виды Белгорода, а потом ребята снимали студийную анимацию. Фильм сделан в технике stop-motion — он составлен из последовательно сделанных фотографий. — Техника фильма очень глупая, но мне нравится этот стиль, — объяснил режиссёр Маркус Георг.Фильм идёт на немецком языке с русскими субтитрами. На часть вопросов владыка ответит во время пасхальной пресс-конференции, а на некоторые вопросы запишут видеоответы. До 26 апреля любой житель Белгородской области может задать вопрос митрополиту Иоанну. В пресс-службе митрополии пояснили, что темы могут быть абсолютно любыми. Задать вопрос можно на официальном сайте Белгородской митрополии, в официальной группе митрополии во «ВКонтакте», по электронной почте beleparh@gmail.com, в инстаграме с хештегом #ВопросМитрополиту или лично принести письмо с вопросом в Спасо-Преображенский собор Белгорода.Владыка ответит на вопросы во время пасхальной пресс-конференции, которая состоится 26 апреля в 15:00 и будет транслироваться на официальном канале епархии на YouTube. Видеоверсия пресс-конференции будет доступна в записи, а на некоторые вопросы запишут отдельные видеоответы. Итоги работы белгородской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подвел секретарь Совета безопасности Олег Мантулин. Белгородский филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» признали лучшим в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Успехи компании отметил Олег Мантулин, секретарь регионального Совета безопасности. — В ходе Всероссийской тренировки по гражданской обороне, прошедшей под руководством Правительства РФ с 4 по 7 октября, «Белгородэнерго» обеспечило чёткое выполнение мероприятий по переводу гражданской обороны в установленные степени готовности, полноте и своевременности докладов, подготовке предложений руководителю гражданской обороны области, — пояснили в пресс-службе «Белгордэнерго». В компании отмечают, что у них все работники полностью обеспечены коллективными и индивидуальными средствами защиты, а в ноябре этого года мобильные бригады эффективно устраняли аварии на объектах электроснабжения региона, за что были отмечены благодарственными письмами. Победителями конкурса «Студент года-2015» стали восемь белгородцев. Первый областной конкурс «Студент года-2015» организовали белгородские активисты Российского союза молодёжи. Участники на заочном этапе предоставляли свои заявки, а потом выполняли специальные задания организаторов. В пятницу, 23 октября, в Центре молодёжных инициатив, назвали победителей конкурса. Семёнова заняла первое место в номинации «Интеллект года». Михаил Гонта и Аделина Зарубина — спортсмены года. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев победил в номинации «Журналист года». «Открытием года» признали Анну Васильеву, а «Творческой личностью» — Алину Антонову. Звание «Доброволец года» досталось Татьяне Дородновой. Обладателем награды в номинации «На передовой» стала Анна Субочева. Главный приз — Гран-при «Студента года-2015» — получила студентка Белгородского госуниверситета Екатерина Лысых. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-100575493_308", -100575493, 308, 'CPQcGsE_1E6r-3kBkDVakUb1dw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Все победители регионального этапа получили право подать заявки на всероссийский этап конкурса «Студент года», по итогам которого в финал отберут по 40 человек в каждой номинации со всей России.С видеовизитками финалистов конкурса можно познакомиться здесь. Россельхозбанк и «Дженсер» представят российско-японские автомобили эконом-класса в Алексеевке, Бирюче и Новом Осколе. В воскресенье, 12 июня, состоится автопробег, посвящённый празднованию Дня России. Его организуют белгородский филиал Россельхозбанка и компания «Дженсер». На центральных площадях Алексеевки, Бирюча и Нового Оскола будут разыгрывать призы и проводить тест-драйв автомобилей. Организаторы пробега представят жителям районов автомобили эконом-класса российско-японского производства, а сотрудники банка на месте проведут консультации по условиям автокредитования. — Наше предложение несомненно заинтересует владельцев личных подсобных хозяйств, которым нужен недорогой, но надёжный автомобиль. Именно малые формы хозяйствования в настоящее время остаются главным фактором сохранения и устойчивого развития села, и наша задача — поддержать экономически активных селян в их стремлении к наращиванию экономического потенциала и улучшению благосостояния личных подсобных хозяйств, — пояснила заместитель директора Белгородского филиала Россельхозбанка Наталья Мартынюк. Команда автопробега прибудет в 10:00 в Алексеевку, в 12:00 — в Бирюч, а в 14:00 — в Новый Оскол.Партнёрский проект В полицию обратился 42-летний владелец взломанной «Газели». Губкинские полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в краже навигатора и радара из автомобиля. С заявлением о краже в дежурную часть обратился владелец «Газели», из которой пропала электроника. По версии следствия, ранее судимый 21-летний местный житель ночью взломал замок водительской двери и похитил содержимое салона. — При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника. Подозреваемого задержали по месту жительства. Там же был обнаружен похищенный навигатор. В настоящее время ведутся поиски остального похищенного из машины имущества — радар-детектора, — пояснили пресс-службе областного УМВД. За кражу молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы. Корреспондент «Фонаря» вместе с экологом и активистом организации «Зелёный фронт» побывали в окрестностях «Завода премиксов № 1» в Шебекине, чтобы выяснить, повлияли ли отходы предприятия на экологическую обстановку в городе и окрестностях. — Люди часто преувеличивают, поэтому лучше съездить самим и посмотреть, что там происходит, — говорит Кирилл Болгов, эколог. Он — представитель экологической организации «Зелёный фронт». На правах общественного активиста Кирилл ездит по области и фиксирует экологические нарушения: несанкционированные свалки, залитые поля или просто закопанные в землю отходы. — Наша задача действовать в рамках правового поля. Мы не любим паникёров и истериков, которые кричат об экологической катастрофе, когда нас зовут. Мы приезжаем на место, фиксируем и если что-то находим, то пишем жалобы. В последнее время это начинает работать. Поэтому и в Шебекино я сам хочу съездить, посмотреть, что там на самом деле происходит. Мы едем по трассе «Шебекино–Белгород», чтобы проверить новое видео, которое выложили в сеть шебекинцы. Авторы ролика засняли некую белую жидкость, которая якобы течёт с завода премиксов № 1. Создатели видео опасаются, что эта жидкость может попасть в природную зону, где бьют родники. После публикации видеоролика местное отделение КПРФ предложило шебекинцам провести митинг, посвящённый экологической безопасности. — На фоне выборов всегда сложно работать. Политики ищут темы, на которых они могут заработать себе очки. Поэтому ситуация с заводом сейчас кажется