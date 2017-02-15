​Tele2 начал продажи нового брендированного 4G-смартфона

В 2017 году в НИУ «БелГУ» на факультете журналистики студентов бакалавриата и магистратуры начнут обучать на новом направлении подготовки «Медиакоммуникации». Завкафедрой коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью, профессор Евгений Кожемякин рассказал «Фонарю», зачем сегодня нужны специалисты по медикоммуникациям, что их ждёт во время обучения и где они смогут найти работу после завершения вуза. — Евгений Александрович, расскажите, что такое «Медиакоммуникации» и чем это направление отличается от журналистики? — Медиакоммуникация — это область деятельности, которая связана с использованием новейших медийных платформ для передачи и распространения разного рода информации. Понятно, что сейчас мы живём в медийном мире, полностью модернизированном: здесь стремительно появляются, сменяют друг друга различные коммуникационные средства, в том числе мобильные, цифровые технологии, интернет, мультимедийные средства. Без этого человеческая жизнь уже практически невозможна, но далеко не многие могут использовать эти средства в профессиональных целях. Евгений Кожемякин, фото leaderstime.ruПеред журналистами стоит серьёзный вызов: информацию необходимо сейчас распространять более динамично, более мобильно, более оперативно, чем это было раньше. Рекламисты сталкиваются с потребностью говорить с аудиторией на их языке, использовать те средства, которым доверяет аудитория. Специалисты в области развлечений также должны адаптировать контент к потребностям аудитории, делать его более привлекательным, более интересным для людей. И учитывая то, что аудитория всё больше и больше привязана к этим мультимедийным средствам, возникает необходимость появления новых специалистов, которые могли бы адаптировать контент к новейшим мультимедийным технологическим платформам с учётом формата, технологических требований этих средств. Такими специалистами и являются специалисты в области медиакоммуникаций. В системе российского образования такое направление подготовки является новым, официально оно было утверждено в 2015 году. Оценив свои возможности, мы решили в вузе, что сможем вести подготовку специалистов в этой новейшей сфере.— Кто относится к специалистам медиакоммуникаций? — Сюда относятся контент-менеджеры, event-менеджеры, арт-директоры, креативные директоры, редакторы сайтов, администраторы сообществ в соцсетях — все те люди, которые могут использовать мультимедийный средства для решения важных профессиональных задач. — А насколько сегодня база НИУ «БелГУ» позволяет готовить таких специалистов? Есть ли всё необходимое? — Что касается технической базы университета, то она совершенствуется и, надеюсь, в течение этого года мы увидим перемены в лучшую сторону. Более того, мы планируем проводить занятия на базе организаций, которые занимаются медиакоммуникативной деятельностью. Кроме того, в рамках журналистики, рекламы и PR мы на протяжении многих лет настраиваем наших студентов на работу с мультимедийными средствами, поэтому у нас уже есть наработки, результаты, теоретическая, практическая и техническая базы. Но, конечно же, всё нужно совершенствовать. — Какие дисциплины будут изучать поступившие в бакалавриат и магистратуру? — В связи со спецификой медиакоммуникаций можно выделить три блока: творчество, технологии и менеджмент. К творческим дисциплинам относятся те дисциплины, которые касаются дизайна. В дисциплинах технологического плана студентов будут обучать работать с технологиями. Здесь мы будем привлекать IT-специалистов, преподавателей, которые компетентны в этой области. Пока, на первом этапе, мы рассчитываем на собственные силы, а в будущем, возможно, будем привлекать других специалистов. В этом году мы обязательно будем сотрудничать с практиками, планируем даже двухлетний мастер-класс, который они будут вести. Будут кураторы мастер-классов, которые организуют весь учебный процесс в рамках дисциплины. Они будут приглашать тех людей, которые смогут обучить. Что касается теоретиков, то, я думаю, что мы сами справимся. Но программа ориентирована на практику, поэтому однозначно будем привлекать специалистов. — Какие рейтинги у этой программы и сколько российских университетов уже обучают специалистов медиакоммуникаций? — Мы четвёртые в стране, кто будет обучать специалистов в этой сфере. О рейтингах пока говорить рано. Нужно, чтобы прошёл хотя бы год обучения, чтобы можно было оценивать. При открытии этих направлений подготовки мы ориентировались на тот небольшой опыт, который уже был у некоторых наших вузов, но всё-таки мы исходили из наших возможностей, приоритетов, запросов регионального рынка труда, поэтому у нас направление программы немного отличается от других вузов. — Разработана ли программа для магистров или в этом году только бакалавров будут набирать? — Программа разработана и для бакалавров, и для магистров. В этом году мы будем набирать и тех, и других. Я думаю, что магистрантам будет не сложно осваивать новую программу без профильного бакалавриата. Обычно в магистратуру поступают очень разные люди, с разным уровнем подготовки, с разными специализациями — вплоть до технических специальностей. Таким, конечно, бывает сложно, ведь всё-таки журналистика — не простая наука для непосвящённых людей. Здесь мы думаем, что таких больших сложностей не будет, поскольку речь идёт о том, как адаптировать информацию, с которой уже работают те, кто поступают к нам в магистратуру, под различные технологические медиаплощадки. Магистратура открыта для всех: можно поступать и журналистам, и рекламщикам, и педагогам. Правда, магистратура сложнее бакалавриата. Если бакалавров мы будем учить адаптировать контент к формату мультимедиа, распространять, взаимодействовать с аудиторией, то магистратура — это то, что направлено на формирование умения управлять этим процессом. В магистратуре будет больше исследовательской деятельности, много дисциплин будет, направленных на организацию исследования медиасреды.Фото leaderstime.ru— Будут ли бюджетные места? И какая стоимость на договорной основе? — В этом году мы планируем набор только на договорную основу, а с 2018 года рассчитываем, что у нас будут бюджетные места. Что касается стоимости, то это находится в компетенции администрации вуза, и решение будет принято в конце мая, ближе к началу приёмной кампании. — Каким абитуриентам будет интересно учиться на этом направлении подготовки? — Это привлекательно для тех абитуриентов, которые, во-первых, хорошо разбираются в IT-технологиях, стремятся к самосовершенствованию в профессиональной сфере, во-вторых, мы ждём абитуриентов креативных, творческих, у которых много идей, много интересных проектов. Это направление даёт возможность реализовать себя в технологическом и креативном плане одновременно. Смысл медиакоммуникаций — соединить технологии и креатив. — Нужны ли какие-то дополнительные навыки для поступления? — Сейчас у всех есть какие-то элементарные навыки: у всех смартфоны, цифровая техника, все в интернете, в соцсетях. Вопрос в том, что люди пользуются всем интуитивно, не понимая, зачем и как можно использовать функционал IT-технологий в мультимедиа. Здесь как раз мы их будем ориентировать на то, что весь этот функционал можно использовать профессионально, в журналистских целях, с целями продвижения научных и образовательных проектов. — А пригодятся ли поступающим журналистские навыки? — Безусловно, они нужны. Важно умение писать, поэтому один из главных предметов ЕГЭ у нас — это литература. Но здесь всё равно речь идет больше о навыках редактора и литератора. Но журналистику они должны знать. Нужно знать, как устроено СМИ, как оно функционирует, по каким правилам играют журналисты, пиарщики. Поскольку одними из главных заказчиков будут СМИ. — А какие экзамены им нужно будет сдавать при поступлении? — Будущим бакалаврам нужно будет сдавать три ЕГЭ: русский язык, литературу и обществознание. По каждому предмету вуз устанавливает минимальное пороговое значение, которое гарантирует участие в конкурсе. В магистратуре будет всего один устный экзамен. Он называется «Медиакоммуникации, реклама и связи с общественностью и журналистика». Мы планируем оценить абитуриентов, поступающих в магистратуру, в этих трёх областях. При наличии можно предъявить портфолио в виде научных статей. За это даются дополнительные баллы. — Не возникнут ли проблемы с трудоустройством у будущих бакалавров и магистров медиакоммуникаций? — Я думаю, что выпускники трудоустроятся без проблем. Они будут востребованы, поскольку все профессиональные сферы, которые работают с аудиторией, с информацией, сейчас движутся в этом направлении. Я думаю, что у выпускников будут очень широкие возможности трудоустройства — это и СМИ, которые выходят в интернет, и индустрия развлечений, и практически любые организации, которые имеют свои аккаунты и страницы в соцсетях, занимаются распространение фото-, аудио- и видеоматериалов. Компании, которые строят свою деятельность на презентационной части, поскольку специалист медиакоммуникаций занимается event-менеджментом. Организация вебинаров, мастер-классов, показов, презентаций — это все тоже входит в компетенции специалистов. Сфера здравоохранения, науки, образования — все сферы, которые строят взаимоотношения на интерактивном взаимодействии с аудиторией, посредством медиа. Рынок труда динамично развивается в этом направлении. Сегодня специалисты медиакоммуникаций и журналисты имеют абсолютно разные задачи: задача журналиста — добыть информацию, а медиаспециалиста — помочь ему правильно упаковать эту информацию. С 1 марта на сайте электронной регистратуры можно будет смотреть только расписание работы врачей. В Белгородской области с 1 марта перестанет работать запись в больницы через «Электронную регистратуру». Сервис помогал без посещения больницы заранее записаться на приём к врачу. 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