​Tele2 начал продажи нового брендированного 4G-смартфона

Альтернативный мобильный оператор Tele2 начал продажи нового смартфона Tele2 Maxi Plus. По информации пресс-службы компании, новый телефон не имеет аналогов в сегменте операторских смартфонов.
— Устройство обладает увеличенной диагональю экрана 5,5 дюйма, работает под управлением операционной системы Android 6.0 и оснащено четырёхъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Модель комплектуется двумя камерами: основной на 13 мегапикселей и 5-мегапиксельной фронтальной, — поясняют в пресс-службе Tele2.
Телефон может работать в сетях 2G, 3G и 4G, имеет слоты для двух SIM-карт и слот для карты памяти. Своей памяти у телефона 16 гигабайт. Продаваться смартфон будет в двух цветах: чёрном и белом. Купить его можно в салонах связи Tele2 и в интернет-магазине оператора. Цена новинки 7 790 рублей.
Напомним, что в начале 2017 года Tele2 представил новую стратегию развития: теперь у абонентов компании в конце месяца больше не будут «сгорать» непотраченные пакеты минут, SMS и интернет-трафика. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
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