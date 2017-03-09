В Старом Осколе управляющую компанию оштрафовали за плохую уборку снега во дворах

В Старом Осколе управляющую компанию ООО «ЖЭУ» признали виновной в нарушении нескольких пунктов правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Старооскольского городского округа. Сотрудники компании вовремя не убрали снег и наледь в нескольких дворах, и из-за этого водитель грузовика с мусором врезался в припаркованный во дворе автомобиль.
— Основной задачей уборки территории городского округа в осенне-зимний период является уборка и вывоз снега, льда, мусора, грязи и посыпка противогололёдными материалами улиц, тротуаров, площадей, придомовых и других территорий. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотнённым снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, — поясняют в пресс-службе Старооскольского городского суда.
В суде рассказали, что 16 января «ЖЭУ» не почистило от снега дворовый проезд возле домов 11,12 и придомовую территорию возле домов 11 и 18 микрорайона Лесной от снега, наледи и льда, и дорога обледенела. Водитель грузовика, который приехал убирать мусор, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в другой автомобиль.
За нарушение правил благоустройства суд оштрафовал предприятие на 80 тысяч рублей.