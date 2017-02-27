​Сотрудники телеканала «Приосколье» после объявления об их присоединении к «Миру Белогорья» обратились к губернатору и Союзу журналистов

Что такое ТРК «Приосколье»?
Телеканал «Приосколье» — это государственный телеканал, который состоит на балансе областной администрации и вещает на Староосколький городской округ и Губкин. Формально, по данным Роскомнадзора, работать канал начал в 2008 году, когда ему дали лицензию, однако на сайте компании говорится о том, что в 2011 году каналу неформально исполнилось 20 лет.
Сначала программы транслировали в эфирной сетке телеканала «РБК»: два с половиной часа по будням, и полтора часа по субботам. В год канал занимал около 600 часов эфирного времени. Позже его программы стали выходить в эфир на частотах ТРК «Мир Белогорья». Весь эфир составляли в основном информационные сюжеты.
Что с телеканалом хотят сделать?
Канал хотят закрыть, а помещения, где работала редакция, перевести в старооскольское отделение ТРК «Мир Белогорья». Несколько сотрудников «Приосколья» там же намерены трудоустроить. При этом, сами журналисты не хотят закрытия и присоединения к другой редакции. Об этом говорит открытое письмо, которое они опубликовали на сайте телеканала. Сотрудники ТРК «Приосколье» обращаются к губернатору области и просят его пересмотреть решение о закрытии. С таким же письмом журналисты обратились в Союз журналистов Белгородской области.
Почему редакция «Приосколья» против присоединения к ТРК «Мир Белогорья»?
Журналисты не хотят терять работу. Об этом написано в открытом письме. Кроме того, об этом «Фонарю» в телефонном разговоре рассказала журналистка, которая проработала на канале больше 10 лет. Редакция якобы не была в курсе планируемых изменений. 22 февраля журналистов «Приосколья» собрали на планёрку, где гендиректор «Мира Белогорья», депутат облдумы Елена Бондаренко объявила, что канал закрывают. При этом на работу в «Мир Белогорья» планируют взять только четырёх сотрудников телеканала: уборщицу, рекламного агента, оператора и видеоинженера. Всего в редакции работало около 15 человек.
Тем, кого на работу в обновлённую редакцию не возьмут, предложили подписать уже якобы заранее составленные от лица гендиректора телеканала Лилии Кировой договоры о соглашении, по которым всем уволенным сотрудникам выплатят трёхмесячный оклад и оплачиваемый отпуск. При этом журналист, с которым мы разговаривали, объясняет, что в договорах шла речь о завышенных суммах, которые на работе ей никогда не платили. Из-за этого сейчас в редакции сомневаются, что им вообще что-то выплатят.
А что говорят в администрации? Зачем это делают?
«Мир Белогорья» и «Приосколье» — это два канала, учредителями которых является правительство Белгородской области. На сегодняшний день «Приосколье» считают убыточным телеканалом. С этим соглашаются и сами его сотрудники, и Татьяна Киреева, заместитель начальника департамента по внутренней политике, начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений. Она тоже была на собрании, где журналистам объявили о реорганизации телеканала.
— Телекомпания областная, и учредителями принято решение о присоединении, чтобы обеспечить эффективность расходов бюджетных средств на СМИ. Объективно у канала была низкая экономическая эффективность, они мало зарабатывали. Это не основная причина реорганизации, но одна из них. Решение было принято не вчера, мы долго наблюдали и смотрели за каналом и пришли к такому решению, — поясняет Татьяна Киреева.
Также она отмечает, что у «Мира Белогорья» уже был корпункт в Старом Осколе, который находился в одном помещении вместе с редакцией ТРК «Приосколье». На собрании со старооскольскими журналистами, кроме представителей «Мира Белогорья» и юристов, были ещё сотрудники центра занятости, которые подобрали конкретные предложения по трудоустройству для тех, кого не берут в новую редакцию. Татьяна Киреева заверила, что всем сотрудникам ТРК «Приосколье» выплатят положенные по закону компенсации.