В преддверии весенних каникул сотрудники белгородского ГИБДД объявили о начале специального проекта по профилактике ДТП с участием детей. Вместе со специалистами из профсоюза «Правда» автоинспекторы уже разработали макет двухметрового методического пособия, которое будет установлено на входе во все образовательные учреждения города. В пресс-службе регионального ГИБДД рассказали, что первыми макеты получат 11 городских школ, находящихся непосредственно возле проезжей части. Школьники смогут скорректировать свой безопасный маршрут, изучить дорожные знаки, а также детально разобрать на практике все дорожные ловушки.
Белгородские школы получат макеты для изучения ПДД
Двухметровые методические пособия будут установлены на входе во все образовательные учреждения.
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