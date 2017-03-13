​В Старом Осколе суд оправдал женщину, убившую насильника

Старооскольский городской суд оправдал местную жительницу, обвинявшуюся в убийстве своего знакомого. Гособвинение считало, что женщина превысила пределы необходимой самообороны, когда 33 раза ударила ножом мужчину, который пытался её изнасиловать.

В июле 2016 года 39-летняя подсудимая согласилась встретиться со своим знакомым, который приглашал её посидеть в беседке. Во время разговора они начали спорить. Мужчина разозлился и стал избивать женщину, требуя от неё переспать с ним.

— Он нанес ей несколько ударов в лицо, а после того, как она упала, нанес еще несколько ударов ногами по телу, при этом настаивал на вступлении с ним в половую связь, пытался снять белье, повредил платье. Женщина сумев подняться на ноги, схватила в беседке свою сумку, а мужчина — нож, удерживая который в руке острием, направленным в её сторону, требуя сексуального удовлетворения, преграждал путь к выходу из беседки, — рассказали в пресс-службе Старооскольского городского суда.

Обвиняемая пыталась выбить нож из рук насильника, но в итоге мужчина снова повалил её и продолжил избивать, а потом замахнулся ножом. Женщина смогла перехватить руку с ножом и начала её кусать, чтобы мужчина разжал ладонь. У неё получилось выхватить нож и она начала бить им в спину насильника, пока тот не прекратил пытаться выхватить у неё нож обратно. Мужчина умер от кровопотери. Суд посчитал, что во время борьбы женщина не превысила пределов самообороны, так как её жизнь находилась в опасности, её оправдали и освободили из-под стражи в зале суда. Также за ней признали право на реабилитацию.

Обвинение с решением суда не согласилось и обжаловало его в Белгородском областном суде, который оставил решение без изменения. Приговор вступил в законную силу.