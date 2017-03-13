В Ивне нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором пострадала 28-летняя женщина. В субботу, 2 мая, в УГИБДД по Белгородской области подвели итоги сплошной проверки на дорогах. 1 мая в Белгородской области поймали 30 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Еще 12 водителей, остановленных сотрудниками ДПС, отказались проходить медосвидетельствование. Восемь водителей разъезжали по дорогами, будучи лишёнными водительских прав. В Ивне пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадала 28-летняя пассажирка. Автомобилист на вазовской «шестерке» не справился с управлением, съехал в кювет, а затем врезался в дерево. Больше всего нетрезвых водителей — восемь человек — выявили в Старооскольском районе, на втором месте Белгород с шестью нетрезвыми водителями. Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили 650 нарушений правил дорожного движения и привлекли 21 водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
$ 59,22
 62,74
 2,21
+4 °C
понедельник, 13 марта
http://xn--80aerlbs8b.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

​В Старом Осколе суд оправдал женщину, убившую насильника

Подсудимую обвиняли в убийстве с превышением пределов самообороны.

Старооскольский городской суд оправдал местную жительницу, обвинявшуюся в убийстве своего знакомого. Гособвинение считало, что женщина превысила пределы необходимой самообороны, когда 33 раза ударила ножом мужчину, который пытался её изнасиловать.

В июле 2016 года 39-летняя подсудимая согласилась встретиться со своим знакомым, который приглашал её посидеть в беседке. Во время разговора они начали спорить. Мужчина разозлился и стал избивать женщину, требуя от неё переспать с ним.

— Он нанес ей несколько ударов в лицо, а после того, как она упала, нанес еще несколько ударов ногами по телу, при этом настаивал на вступлении с ним в половую связь, пытался снять белье, повредил платье. Женщина сумев подняться на ноги, схватила в беседке свою сумку, а мужчина — нож, удерживая который в руке острием, направленным в её сторону, требуя сексуального удовлетворения, преграждал путь к выходу из беседки, — рассказали в пресс-службе Старооскольского городского суда.

Обвиняемая пыталась выбить нож из рук насильника, но в итоге мужчина снова повалил её и продолжил избивать, а потом замахнулся ножом. Женщина смогла перехватить руку с ножом и начала её кусать, чтобы мужчина разжал ладонь. У неё получилось выхватить нож и она начала бить им в спину насильника, пока тот не прекратил пытаться выхватить у неё нож обратно. Мужчина умер от кровопотери. Суд посчитал, что во время борьбы женщина не превысила пределов самообороны, так как её жизнь находилась в опасности, её оправдали и освободили из-под стражи в зале суда. Также за ней признали право на реабилитацию.

Обвинение с решением суда не согласилось и обжаловало его в Белгородском областном суде, который оставил решение без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Дмитрий Голуцкий

Читайте также

#Старый Оскол #Старооскольский городской суд #Белгородский областной суд #изнасилование #убийство
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости