В Ивне нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором пострадала 28-летняя женщина. В субботу, 2 мая, в УГИБДД по Белгородской области подвели итоги сплошной проверки на дорогах. 1 мая в Белгородской области поймали 30 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Еще 12 водителей, остановленных сотрудниками ДПС, отказались проходить медосвидетельствование. Восемь водителей разъезжали по дорогами, будучи лишёнными водительских прав. В Ивне пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадала 28-летняя пассажирка. Автомобилист на вазовской «шестерке» не справился с управлением, съехал в кювет, а затем врезался в дерево. Больше всего нетрезвых водителей — восемь человек — выявили в Старооскольском районе, на втором месте Белгород с шестью нетрезвыми водителями. Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили 650 нарушений правил дорожного движения и привлекли 21 водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
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​В Белгороде на благотворительном концерте соберут деньги для поездки детей-сирот в Санкт-Петербург

На концерте выступят воспитанники областного социально-реабилитационного центра, центра развития «Южный», студии «Цирк на Крейде», артисты филармонии, балет «Мариданс» и актёры Белгородского драмтеатра.

В Центре молодёжных инициатив 25 марта в 15:00 пройдёт благотворительный концерт «Алые паруса». Его впервые организует межрегиональный профсоюз «Правда».

— Зрителей ожидает лазерное шоу, холодный фейерверк и водная анимация, современная хореография, выступление актёров БГАДТ имени Щепкина, артистов Белгородской государственной филармонии, юных дарований из областного социально-реабилитационного центра, цирковой студии на Крейде и центра развития «Южный», — рассказывают организаторы.

Вести концерт будет артист Стас Даньшин (он же Стас Море — прим. ред.), который раньше уже приезжал в Белгород на фестиваль «Этажи». В этот же день он даст ещё и свой сольный концерт в арт-веранде филармонии.

Вход на концерт «Алые паруса» будет свободный, но в ЦМИ установят ящики, куда можно будет пожертвовать любую сумму. Эти деньги потратят на поездку 20 воспитанников центра развития «Южный» и областного социально-реабилитационного центра в Санкт-Петербург в начале лета.

— Мы осуществляем мечту детей, которые хотят попасть в Санкт-Петербург. Поедут по десять человек из СРЦ и центра развития «Южный» с двумя сопровождающими. Некоторые из этих ребят будут участниками нашего концерта. Мальчишек и девчонок таким образом поощрят ко Дню защиты детей. В городе они проведут около недели, — пояснили в профсоюзе «Правда».

Если нужную сумму не получится собрать на концерте, в «Правде» пообещали помочь детям из средств самой организации. В дальнейшем концерт «Алые паруса» хотят сделать ежегодным.

Помочь осуществить мечту воспитанников центра развития «Южный» и областного социально-реабилитационного центра можно добровольным пожертвованием по следующим реквизитам:

Полное наименование юридического лицаМежрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда»
Сокращённое наименование юридического лица ММПС «Правда»
ОГРН1163100000623
ИНН3123391208
КПП312301001
Расчётный счёт40703.810.9.00010000386
Наименование банкаПАО УКБ «Белгородсоцбанк», Белгород
Корреспондирующий счёт банка30101.810.1.00000000701
БИК041403701
Назначение платежаБлаготворительный взнос «Алые паруса»
Андрей Маслов

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#благотворительность #профсоюз Правда #ЦМИ
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