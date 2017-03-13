​В Белгороде на благотворительном концерте соберут деньги для поездки детей-сирот в Санкт-Петербург

В Центре молодёжных инициатив 25 марта в 15:00 пройдёт благотворительный концерт «Алые паруса». Его впервые организует межрегиональный профсоюз «Правда».



— Зрителей ожидает лазерное шоу, холодный фейерверк и водная анимация, современная хореография, выступление актёров БГАДТ имени Щепкина, артистов Белгородской государственной филармонии, юных дарований из областного социально-реабилитационного центра, цирковой студии на Крейде и центра развития «Южный», — рассказывают организаторы.

Вести концерт будет артист Стас Даньшин (он же Стас Море — прим. ред.), который раньше уже приезжал в Белгород на фестиваль «Этажи». В этот же день он даст ещё и свой сольный концерт в арт-веранде филармонии.

Вход на концерт «Алые паруса» будет свободный, но в ЦМИ установят ящики, куда можно будет пожертвовать любую сумму. Эти деньги потратят на поездку 20 воспитанников центра развития «Южный» и областного социально-реабилитационного центра в Санкт-Петербург в начале лета.

— Мы осуществляем мечту детей, которые хотят попасть в Санкт-Петербург. Поедут по десять человек из СРЦ и центра развития «Южный» с двумя сопровождающими. Некоторые из этих ребят будут участниками нашего концерта. Мальчишек и девчонок таким образом поощрят ко Дню защиты детей. В городе они проведут около недели, — пояснили в профсоюзе «Правда».

Если нужную сумму не получится собрать на концерте, в «Правде» пообещали помочь детям из средств самой организации. В дальнейшем концерт «Алые паруса» хотят сделать ежегодным.

Помочь осуществить мечту воспитанников центра развития «Южный» и областного социально-реабилитационного центра можно добровольным пожертвованием по следующим реквизитам: