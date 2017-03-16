​Виктор Пестерев призвал депутатов белгородской облдумы присоединиться к борьбе с кальянными

В четверг, 16 марта, начальник УМВД по Белгородской области отчитался перед депутатами облдумы о работе своего ведомства в 2016 году. Среди проблем, которые вызывают беспокойство у полиции — правонарушения в отношении несовершеннолетних и вовлечение их в противоправные действия. Виктор Пестерев назвал кальянные одним из способов деструктивного влияния на молодежь.
— Мы уже выступили с инициативой организовать межведомственные рейды по кальянным. Если будет и поддержка депутатов, будет и результат, — заявил Виктор Пестерев.
По его мнению, необходимо принять меры для того чтобы мода на кальянные «не развивалась среди белгородской молодежи». Напомним, ранее за запрет кальянных в регионе высказался губернатор Евгений Савченко, по мнению которого необходим региональный закон, запрещающий работу кальянных в Белгородской области. Идею ограничить работу кальянных и продажу электронных сигарет поддерживает Общественная палата Белгородской области.